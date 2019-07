Die Lesumbrücke auf der A 27: Die Ergebnisse der Materialuntersuchungen liegen vor und werden in der kommenden Woche vorgestellt. (Christian Walter)

Monatelang sind Stahl und Beton der Lesumbrücke von Materialprüfern untersucht worden, erst vor Ort, dann im Labor – jetzt liegen ihre Ergebnisse vor. Nach den Worten von Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr sollen die Berichte zeitnah vorgestellt werden. Er spricht von einem Termin in der kommenden Woche. Und davon, dass die Behörde dann auch sagen wird, wie es mit der maroden Brücke und den Baustellen auf der A 27 aus ihrer Sicht weitergeht.

Stellmann sagt, was er auch schon am Montag gesagt hat, als die Handelskammer kritisierte, dass die Resultate der Prüfer immer noch nicht vorgestellt worden sind: „Wir liegen im Zeitplan.“ Die Berichte der Experten waren vom Amt für Straßen und Verkehr in der ersten Jahreshälfte erwartet worden. Mittlerweile, sagt Stellmann, wurden sie von Mitarbeitern der Verkehrsbehörde ausgewertet, um das weitere Vorgehen bei der Lesumbrücke zu planen. Laut Stellmann sind mehrere Varianten geprüft worden. Welche das sind, lässt er offen.

Ihm zufolge will das Amt es genau so machen wie Ende des vergangenen Jahres, als es mitteilen musste, dass die Tragfähigkeit der Autobahnbrücke nicht mehr ausreichend ist – und sie deshalb teilweise gesperrt werden muss: Die Ergebnisse der Materialprüfer sollen bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Laut Stellmann wird sie gerade vorbereitet. Er geht von einer größeren Runde an Fachleuten aus, die zu den Resultaten und den Möglichkeiten, wie auf sie reagiert werden kann, in der kommenden Woche Auskunft geben werden.

Seit Dezember ist ein Teil der Lesumbrücke gesperrt. Kontrolleure haben bei Untersuchungen festgestellt, dass sich bei tragende Stahlträgern sowohl Risse als auch Blasen gebildet haben. Aus sechs Fahrspuren wurden vier. Wegen der Baustelle kommt es immer wieder zu Staus auf der Autobahn.