Der Urnenfund in Bremen-Nord – hier das Foto eines Aschegefäßes in Berlin – ist noch immer nicht restlos aufgeklärt. (Sophia Kembowski /dpa)

Die Urne, die Anfang des Jahres von einer jungen Frau am Weserufer in Farge gefunden und dann von Pastor Dittmar Schütt beigesetzt worden ist, stammt aus Nordrhein-Westfalen. Das Rätsel um ihre Herkunft konnte jetzt gelöst werden, nachdem die Staatsanwaltschaft Mitte Juni die Exhumierung der Urne veranlasst hatte. Die Identifikation war durch den sogenannten Schamottstein möglich, ein feuerfester Stein mit einer Nummer, der sich in jeder Urne befindet. Wie die Urne ans Weserufer in Bremen-Nord gekommen ist, bleibt vorerst weiter unklar.

Nach Angaben von Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen, handelt es sich um die Urne einer Frau aus Nordrhein-Westfalen, die im Jahr 2016 verstorben ist. „Sie sollte in der Schweiz einen Urnengrabplatz bekommen. Für die Überführung war ihr Ehemann zuständig. Ihm war die Urne ausgehändigt worden“, erläutert Passade die bisherigen Ermittlungsergebnisse.

Zu einer Beisetzung in der Schweiz kam es jedoch nie. Der Ehemann starb wenige Monate nach dem Tod seiner Frau ebenfalls im Jahr 2016. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, von denen einer im vergangenen Jahr verstorben ist. Der andere Sohn ist im Januar 2020 nach Bulgarien verzogen. Er ist nun Beschuldigter im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen, in dem es um Störung der Totenruhe geht.

Ermittlungen in Bulgarien

„Wir müssen unter Mithilfe der bulgarischen Behörden ermitteln und werden um Rechtshilfe ersuchen“, erläutert der Sprecher den weiteren Ablauf. Was mit der Urne weiter geschieht beziehungsweise wo sie beigesetzt wird, sei bisher noch nicht entschieden. Frank Passade: „Derzeit befindet sich die Urne in der Pathologie.“

Auch wenn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch Fragen offen lassen, für Petra Müller* aus Schleswig-Holstein haben sie eine entscheidende Antwort gebracht. Sie hatte, wie berichtet, durch einen Pressebericht von dem Urnenfund in Bremen-Nord erfahren und vermutet, es könnte sich um eine der verschwundenen Urnen ihres Schwagers oder ihrer Nichte handeln. Petra Müller* hat nun die Gewissheit, dass es nicht so ist. Wie berichtet, hatte sich zwischenzeitlich auch die Staatsanwaltschaft Aurich mit dem Fall beschäftigt. Die hatte nämlich vor drei Jahren ermittelt, weil die beiden Urnen der Verwandten von Petra Müller* beim Versand von Delmenhorst nach Carolinensiel auf dem Postweg mit DHL verschwunden waren – und es bis heute sind.

Weil das Verfahren gegen einen DHL-Auslieferungsfahrer damals eingestellt worden war und die Exhumierung der Urne nicht dazu beigetragen hätte, im Fall der beiden verschwundenen Urnen eine Straftat nachzuweisen, hatten die Auricher den Fall wieder an die Staatsanwaltschaft Bremen zurückgegeben. In einem Brief hatte Petra Müller* diese schließlich um die Exhumierung der Urne in Farge gebeten, um Gewissheit für ihre Familie zu bekommen. Das Ergebnis ist zwar ein anderes, als sie gehofft hatte, „aber wäre das nicht geklärt worden, hätten wir uns immer gefragt, ob eine der Urnen in Bremen liegt“, so die Schleswig-Holsteinerin.

Verhalten des Pastors war nicht sehr glücklich

Gegen Dittmar Schütt, Pastor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge, der den Urnenfund der jungen Frau Anfang des Jahres nicht gemeldet, sondern das Aschegefäß ohne vorherige Rücksprache mit Behörden auf dem anonymen Gräberfeld des Gemeinde-Friedhofs beigesetzt hatte, wird laut Frank Passade nicht ermittelt, „auch wenn er sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sehr unklug verhalten hat“. Der Sprecher betont: „Ich würde erwarten, dass sich jemand an die Polizei wendet, wenn er eine Urne findet. Das Verhalten des Pastors war nicht sehr glücklich.“

Die Staatsanwaltschaft hatte den Fall bereits im April geprüft und war zu dem Ergebnis gelangt, dass kein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliege. Gegen den Pastor, der die Urne nach dem Fund entgegengenommen hatte, waren deshalb auch keine Ermittlungen eingeleitet worden. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft auch von einer Exhumierung des Aschegefäßes abgesehen.

Jens Tittmann, Sprecher der Umweltbehörde, die den Fall damals der Staatsanwaltschaft gemeldet hatte, sagte dazu: „Wir sind der Auffassung, dass eine Verfolgung dieses Falls auch im Interesse der Angehörigen wäre.“ Damals hatte sich jedoch noch niemand gemeldet, der den Verdacht hatte, es könnte sich um die Urne eines verstorbenen Verwandten handeln. Die Sachlage änderte sich, als sich Petra Müller* bei der Staatsanwaltschaft meldete.

(*Name geändert)