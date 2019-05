Beim Überfall auf einen Supermarkt in Marßel ist eine Angestellte mit einem Messer bedroht worden. (Friso Gentsch)

Marßel. Ein unbekannter Täter hat am Sonnabendabend in Marßel einen Discounter überfallen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer. Am Ende flüchtete er ohne Beute.

Gegen 21.45 Uhr betrat der maskierte Täter nach Angaben der Polizei den Laden an der Stockholmer Straße. Mit einem langen Küchenmesser bedrohte er die Mitarbeiterin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die 38-Jährige kam der Aufforderung aber nicht nach. Daraufhin legte der Unbekannte selbst Hand an und versuchte, die Kassenlade zu öffnen. Als ihm dies nach mehreren Versuchen nicht gelang, flüchtete er ohne Beute in Richtung Malmöstraße.

Der Tatverdächtige wird laut Polizei als schlank beschrieben und soll einen auffälligen Gang haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Kapuzenjacke, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und war maskiert. Bei sich hatte er auch eine Plastiktragetasche.

Die Polizei fragt: Wem ist der Täter aufgefallen, wer kann Hinweise zu ihm geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 04 21 / 362-38 88 zu melden.