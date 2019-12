Die Polizei ermittelt in einem Fall, bei dem eine Rollstuhlfahrerin attackiert worden ist. (Karl-Josef Hildenbrand/DPA)

Vegesack. Eine 49-jährige Rollstuhlfahrerin ist am Montagnachmittag in der Vegesacker Fußgängerzone angegriffen und geschlagen worden, als sie versuchte, Tauben mit einem Kescher einzufangen. Nach Polizeiangaben wollte die Frau kranke beziehungsweise verletzte Tauben versorgen. Dazu benutzte sie einen Kescher, um die Tiere in der Gerhard-Rohlfs-Straße einzufangen. Anschließend habe sie die Vögel in eine Spezialklinik bringen wollen. Eine bislang noch unbekannte Frau missbilligte offenbar, was die 49-Jährige machte. Sie stellte sich der Frau in den Weg und forderte sie auf, damit aufzuhören. Als die 49-jährige versuchte, mit ihrem Rollstuhl an der Frau vorbeizufahren, eskalierte die Situation.

Die nach Polizeiangaben „offensichtlich angetrunkene Täterin“ hielt den Rollstuhl der Taubenschützerin fest, griff nach dem Kescher, den die Frau fest in ihrer Hand hielt, und schlug mehrfach gegen ihren Kopf. Als die Angreiferin den Kescher an sich nahm, kam der Rollstuhlfahrerin eine unbekannte Zeugin zur Hilfe. Dieser Zeugin gelang es, der Angreiferin den Kescher wieder abzunehmen. Die Täterin flüchtete anschließend.

Sie soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein, eine große und kräftige Statur und blonde Haare haben. Außerdem soll sie angetrunken gewesen sein. Die Polizei bittet die Zeugin sowie eventuelle weitere Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.