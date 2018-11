Brandermittler der Polizei inspizieren die abgebrannten Reetdachhäuser an der Deichshauser Straße. (Barbara Wenke)

Brandgeruch hängt in der Luft über der Deichshauser Straße. Trotzdem oder gerade deshalb bewegen sich in den vergangenen beiden Tage viele Menschen über die schmale Kreisstraße. „Sensationstourismus“ schimpfen die Anwohner am Montag. Die Anlaufstellen der Passanten sind die Ruinen von zwei ehemaligen Reetdachhäusern, die seit dem Wochenende in Schutt und Asche liegen.

„Das Haus war nicht unbewohnt, wie die Polizei in ihrem Bericht geschrieben hat“, sagt Anne-Gret Steih. Sie muss es wissen. Steih ist die Eigentümerin der Immobilie, die in der Nacht zu Sonntag einem Feuer zum Opfer gefallen ist. „Eigentlich schläft meine Mutter in der ersten Etage“, erzählt die Tochter stockend. Das Entsetzen ist ihr noch ins Gesicht geschrieben. „Da wäre sie niemals raus gekommen.“ Anne-Gret Steih ist froh, dass ihre 84-jährige Mutter, die ehemalige, langjährige Altenescher Organistin Elfriede Schäl, derzeit aus gesundheitlichen Gründen für eine längere Zeit bei ihr in Hessen wohnt. „Den Brand hätte sie nicht überlebt.“

Am Sonntagmittag hat eine Nachbarin Anne-Gret Steih informiert. Diese hat sich dann umgehend mit ihrem Mann Michael auf den Weg in die südliche Wesermarsch gemacht. Nun steht sie vor den Trümmern ihres Erbes. Sie sei in dem Haus zwar nicht aufgewachsen, sagt die Eigentümerin, aber sie habe viele glückliche Erinnerungen an das gemütliche Heim. „Mein Sohn hat viele Geburtstage hier bei der Oma gefeiert.“

In Anne-Gret und Michael Steih kocht die Wut. Noch ist es zwar nicht offiziell bestätigt, aber die Brandermittler vor Ort sagen bereits, dass alle Indizien auf Brandstiftung hindeuten. „Wenn sie den erwischen, geh ich zur Gerichtsverhandlung. Ich will sehen, wer das getan hat“, sagt Anne-Gret Steih. Während das Ehepaar am Straßenrand steht und auf die Überreste des Hauses mit der Nummer 17 am noch immer weißen Briefkasten guckt, kommt Adda Reinken vorbei. Die Sannauerin, die viel mit Elfriede Schäl zusammen musiziert hat, schließt Anne-Gret Steih in die Arme.

„Das die Feuerwehr ein Überspringen der Flammen verhindert hat, grenzt für mich an ein Wunder“, sagt Reinken mit Blick auf die Häuserfront am Deich. Im Abstand von drei beziehungsweise fünf Meter schließen sich die nächsten Gebäude an. „Wir haben mithilfe eines Hydroschilds eine Wasserwand aufgebaut“, erläutert Gemeindebrandmeister Hartwig Sondag. Ein bisschen habe den Einsatzkräften zudem die Wetterlage in die Hände gespielt. Der Wind kam aus der Richtung des benachbarten Reetdachhauses. „Auf der anderen Seite steht das Haus zwar noch dichter dran, aber es hat eine Hartbedachung“, erzählt der Gemeindebrandmeister weiter.

An der Deichshauser Straße stehen die Gebäude äußerst dicht beieinander. „So können ganze Straßenzüge wegbrennen“, sagt Sondag. Noch möchte der Gemeindebrandmeister an die Möglichkeit eines nicht von Menschenhand entzündeten Feuers glauben. Aber er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Lemwerders oberster Brandschützer weiß aber auch: „Wenn das wirklich Brandstiftung war, spielt dieser Mensch mit Menschenleben.“

Eine Nachbarin, die ebenfalls in einem reetgedeckten Haus wohnt, ist dankbar für den Einsatz der Feuerwehrleute. „So lange wie die vor Ort waren, hatte ich keine Angst, dass das Feuer überspringen würde“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ebenso wenig wie die weiteren Anwohner, die sich an diesem Montagvormittag immer wieder zum Gespräch auf der Straße einfinden.

Die Angst geht um unter den Anwohnern. Mittlerweile gehen alle von Brandstiftung aus, denn sowohl der Gemeindebrandmeister als auch die Brandermittler haben festgestellt, dass die Feuer außen begonnen haben.

Bereits in der Nacht zuvor hat ein Reetdachhaus an der Deichshauser Straße gebrannt. Nur fünf Grundstücke entfernt. Ebenfalls direkt am Deich. Das Haus stand nach Aussagen der Nachbarn seit knapp drei Jahren leer.

Die Brandermittler der Polizei sind am Montagvormittag dabei, die Überreste der Gebäude zu inspizieren. Ein Beamter begutachtet von einer Leiter aus das angekohlte Reet über der Dachrinne. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hatten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Lemwerder, Altenesch und Bardewisch das Dach teilweise abgetragen. Das angeschwärzte Material liegt jetzt auf einer kleinen Grünfläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Die Anwohner der Deichshauser Straße sind derweil genervt von zahlreichen Rad- und Autofahrern sowie Spaziergängern. „Der Deich war gestern eine echte Promenade“, berichtet eine Anwohnerin. Eine zweite berichtet von ungewöhnlich vielen Sonntagsspaziergängern mit Kinderwagen und von einer Frau, die ein Selfie von sich und der ersten Brandruine gemacht hat.

Bis an der Deichstraße wieder Normalität einkehrt, wird wohl noch eine Weile vergehen. Vorerst schieben die Anrainer Nachtschichten, um zu gucken, ob sich Unberechtigte hinter den Häusern herumtreiben. „Die Polizei hat angekündigt, dass sie verschärft Streife fahren und auch auf dem Deich kontrollieren will“, berichtet Hartwig Sondag.

Manches hat das Feuer verschont. Während das Dach komplett vernichtet wurde, liegt auf dem Klavier noch ein unversehrtes Notenheft. (Barbara Wenke)

Die Lemwerderaner Gemeindefeuerwehr steht am Montagvormittag vor einem Dilemma. Sondag: „Wir haben keine Klamotten mehr. Unsere ganze Einsatzkleidung ist nach den beiden Bränden in der Reinigung.“

Die Deichshauser sind in der Nacht zu Sonntag nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Entgegen dem Polizeibericht war das Haus Nummer 17 nicht wirklich unbewohnt. Die Bewohnerin war nur gerade nicht zu Hause. Strom und Gasleitungen waren noch angeschlossen. „Nur den Stecker vom Herd habe ich herausgezogen“, sagt Anne-Gret Steih. Es hätte am späten Sonnabend durchaus mehr passieren können, als dass ein Haus in Schutt und Asche gelegt wurde.