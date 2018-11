Künstler können bis zum 10. Januar Entwürfe für die Umgestaltung des Tunnels an der Upsalastraße in Marßel einreichen. Momentan wirkt die Unterführung dunkel und verwahrlost und lädt nicht dazu ein, diesen Weg zu benutzen. (Kulturbehörde)

Der Fußgängertunnel an der Upsalastraße in Marßel wirkt dunkel, unfreundlich und auf manche Passanten sogar beängstigend. Das soll sich ändern. Im Zuge des Projekts „saubere und sichere Stadt“, das der Senat im Herbst 2017 beschlossen hat, und des Programms „Kunst im öffentlichen Raum“ will die Kulturbehörde sogenannten Angsträumen und Verwahrlosung entgegenwirken. Die Autobahnunterführung an der Upsalastraße ist nun für eine Neugestaltung ausgewählt worden. Für diesen und einen weiteren Tunnel in Walle an der Osterfeuerbergstraße/Schleswiger Straße/Parallelweg hat Kultursenator Carsten Sieling (SPD) jetzt einen künstlerischen Wettbewerb ausgeschrieben.

Bewerben können sich bildende Künstlerinnen und Künstler aus Bremen und der näheren Umgebung sowie Studierende der Hochschule für Künste Bremen und der Hochschule für Künste in Ottersberg ab dem sechsten Semester. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 10. Januar 2019. Für die Umgestaltung des Tunnels an der Upsalastraße stehen 20 000 Euro zur Verfügung. Weitere 35 000 Euro für den Tunnel an der Osterfeuerbergstraße.

Weg vom Schmuddel-Image

Es ist bereits der zweite Teil des Programms, mit dem unansehnliche Orte durch Kunst verschönert werden sollen. In einer ersten Tranche hatte der Kultursenator für vier Plätze einen künstlerischen Wettbewerb ausgeschrieben; allerdings war Bremen-Nord in der ersten Runde nicht berücksichtigt worden. Ausgewählt worden waren ein Fußgänger- und Fahrradtunnel in der Vahr / Oberneuland, eine Unterführung an der Markusallee in Horn-Lehe, ein Gebäudedurchgang an der Rosenakstraße in Gröpelingen und ein weiterer Gebäudedurchgang an der Nachtigalstraße in Walle. Im September 2018 hatte die Jury bekannt gegeben, von wem die Siegerentwürfe stammen.

Zuvor waren die Ortsämter und Beiräte aufgefordert worden, sogenannte Angst-Orte zu nennen, die durch Kunst aufgewertet und von ihrem Schmuddel-Image befreit werden. Die meisten Vorschläge für Bremen-Nord kamen aus dem Ortsamtsbereich Burglesum. Neben dem Fußgängertunnel an der Upsalastraße wurden die Bahnunterführung an der Straße An Smidts Park in Grambke, der Parkplatz am Bahnhof St. Magnus, ein Fußgängertunnel an der Käthe-Kollwitz-Straße in Lesum, eine Autobahnunterführung für Fußgänger, die die Hockenstraße mit dem Ihletal verbindet, und die Unterführung zu den Gleisen am Bahnhof Burg genannt. Letztere ist allerdings Bahneigentum und kommt aus diesem Grund nach Angaben des Burglesumer Ortsamtsleiters Florian Boehlke nicht für das Projekt infrage.

Keine Anmeldung aus Blumenthal

Das Ortsamt Blumenthal hatte hingegen keinen einzigen Ort angegeben. „Wir haben keinen Ort vorgeschlagen, weil wir in Blumenthal keine Angsträume haben. Und darüber bin ich ziemlich froh“, sagt Peter Nowack, Ortsamtsleiter in Blumenthal. Lediglich die Bahrsplate in Blumenthal könnte abends heller sein, findet Nowack. „Das Problem ist, dass es dort keinen Strom gibt. Ein richtiger Angstraum ist das jedoch nicht.“ Für Vegesack hatte das Ortsamt nach Angaben von Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt die Autobahnunterführung an den Straßen Fährer Flur / Fährer Kämpe als Ort für eine Verschönerung im Zuge der Kunstaktion vorgeschlagen.

Für die Gestaltung der beiden Tunnel in Marßel und Walle werden nach Angaben der Kulturbehörde jetzt „malerische“ Vorschläge gesucht, die „die Oberflächen der Durchgänge und Tunnel dauerhaft künstlerisch interpretieren und dadurch den Orten ein unverwechselbares Gesicht verleihen sowie für eine angenehmere Atmosphäre sorgen“. Es sei den Künstlern überlassen, ob sie sich auf historische Zusammenhänge und Ereignisse beziehen, gesellschaftliche Themen aufnehmen oder räumliche und architektonische Gegebenheiten aufgreifen. „Alle künstlerischen Strategien von Urban Art sind willkommen“, heißt es in der Beschreibung für den Wettbewerb. Die Flächen werden vor der Neugestaltung auf Kosten der Kulturbehörde gründlich gereinigt.

Die Teilnehmer können Entwürfe für einen oder auch für beide Orte einreichen. Künstler-Kooperationen sind laut Ausschreibung ebenfalls möglich. Von den Bewerbern werden Gestaltungsvorschläge erwartet, die „zusätzliche ungewünschte Graffiti erschweren beziehungsweise sich mit gängigen Methoden unkompliziert reinigen lassen“. Der künstlerische Entwurf für die Bewerbung sollte „im Detail beurteilbar sein“ und eine Erläuterung beinhalten.

Die Idee des jeweiligen Künstlers kann auch in einem Modell präsentiert werden, „zumindest in einer Darstellungsform, die es der Jury ermöglicht, sie künstlerisch zu bewerten“. Außerdem müssen die Bewerber eine detaillierte nachprüfbare Kostenberechnung beifügen, die genaue Angaben zu Materialkosten, Herstellungskosten sowie dem künstlerischen Honorar enthält. Von Vorteil ist es für die Teilnehmer, wenn sie bereits Erfahrungen mit künstlerischen Wandgestaltungen im Außenraum haben.

In der Jury, die über die Entwürfe entscheidet, sind Vertreter zweier Künstlerverbände, des Kultursenators, des Verkehrssenator, des Beirats im entsprechenden Ortsamtsbereich sowie Kunstsachverständige. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro für den ersten Platz, 1000 Euro für den zweiten und 750 Euro für den dritten. Im kommenden Jahr wird der Kultursenator im Zusammenhang mit Kunstprojekten im öffentlichen Raum nach Angaben von Pressesprecherin Alexandra Albrecht weitere Wettbewerbe ausloben.

Zur Sache

Der Wettbewerb

Die künstlerischen Entwürfe können bis Donnerstag, 10. Januar 2019, beim Senator für Kultur, Altenwall 15-16, 28195 Bremen / Referat 12 eingereicht werden, entweder persönlich (die Geschäftsstelle ist von 9 bis 16 Uhr besetzt) oder per Post. Entscheidend ist dann der Poststempel. Eine persönliche Abgabe ist außerdem möglich in der Städtischen Galerie Bremen, Buntentorsteinweg 112, montags bis freitags in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Auch per E-Mail können die Entwürfe eingereicht werden an folgende Adresse: rose.pfister@kultur.bremen.de.