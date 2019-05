So geht es laut Landesbauordnung nicht. (CARMEN JASPERSEN/ DPA)

Die Grünen in der Wesermarsch haben Schottergärten ins Visier genommen. Die Kreistagsabgeordnete Christina-Johanne Schröder verweist dabei jetzt auf die Rückendeckung des Landes. „Inzwischen hat die Landesregierung deutlich gemacht, dass Schottergärten sich negativ auf Bodengesundheit, Biodiversität, Temperatur in Siedlungen sowie Wassermanagement auswirken“, schreibt die Politikerin. In der kommenden Sitzung des Kreistagsausschusses für Bau und Umwelt soll das Thema ihrem Wunsch zufolge auf die Tagesordnung und diskutiert werden.

Schröder möchte gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen Kies und Schotter weitgehend aus privaten Gärten und öffentlichen Grünanlagen verbannen. Sie beruft sich dabei unter anderem auf eine Antwort der Landesregierung, die ihrerseits auf die Bauordnung hinweist. Darin heißt es, dass „nicht überbaute Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein“ müssen. Und: „Auf diesen Flächen muss Vegetation überwiegen, sodass Steinflächen aus Gründen der Gestaltung oder der leichteren Pflege nur in geringerem Maße zulässig wären.“ Zum Nachschlagen: Der entsprechende Passus findet sind in Paragraf 9 Absatz 2 der Niedersächsischen Bauordnung. Allenfalls eine „verhältnismäßig schmale Einfassung von Beeten“ will das Land darin zulassen.

In einem Antrag wird jetzt seitens der Grünen gefragt, welche Maßnahmen der Kreis ergreift, um die Kommunen und die Bürger über die genannten Vorgaben aufzuklären. „Schottergärten sind keine Frage des Geschmacks – über den man wahrlich streiten darf. Bei einer mit Flies, Kies und Schotter versiegelten Fläche geht die natürliche Bodenfunktion verloren“, heißt es in dem Antragsschreiben an Landrat Thomas Brückmann.

Außerdem soll die Verwaltung sagen, welche Schritte sie unternehmen will, wenn Gärten und Grünflächen entgegen der Landesbauordnung mit Kies, Split oder Schotter versiegelt werden. Nach Informationen der Grünen gehen inzwischen sogar erste Wasserversorger dazu über, geschotterte Flächen bei der Niederschlagswassergebühr extra zu berechnen. Hierzu wird um eine Information darüber gebeten, wie der OOWV diese Gebühr berechnet.

Dass diese Debatte hingegen nicht ganz einfach ist, zeigt das Beispiel Bremen. Dort hatte allein die Ankündigung des Umwelt-Staatsrats Ronny Meyer, Kiesgärten verbieten zu wollen, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Grünen mussten sich unter anderem Vorwerfen lassen, sie seien eine Verbots-Partei. Beispiel eines Kommentars auf der Homepage unserer Zeitung: „Mein Garten gestalte ich so, wie ich das will. Da dulde ich keine Einmischung anderer. Basta!“

Grundsätzlich stehen die Wesermarsch-Grünen aber nicht allein. Das Thema bewegt die Kommunalpolitiker derzeit in der gesamten Region von Osterholz-Scharmbeck bis Achim. In anderen Städten haben sich bereits Bürgerinitiativen gegen Schottergärten gegründet. Andere ziehen auch Mauern aus Gabionen in die Debatte mit ein und fordern auch hierzu Gestaltungsvorgaben der Verwaltung. Dabei werden Drahtkörbe mit Steinen oder Kieseln gefüllt.

Christina-Johanne Schröder erinnert auch daran, dass der Landkreis bei verwandten Fragestellungen mit positivem Beispiel vorangegangen sei. Im vergangenen Jahr habe der Kreistag einem Antrag zum Artenschutz zugestimmt, in dem es heiße: „Die Bewirtschaftung und Pflege kreiseigener Grünanlagen soll möglichst naturnah durch Bepflanzung mit heimischen Arten erfolgen.“ Der Tagesordnungspunkt in der kommenden Ausschusssitzung soll „Informationsangebot für Bürgerinnen der Wesermarsch: ein erholsamer Garten für Menschen, Vögel und Insekten“ überschrieben werden. Der Kreis stehe nun vor der kniffligen Aufgabe, einerseits geltendes Recht umsetzen zu müssen, andererseits den Menschen verständlich zu erklären, „warum Schottergärten eine negative Auswirkung auf die Allgemeinheit haben. Besonders wichtig ist, dass der Landkreis auf seinen Flächen mit positivem Beispiel vorangeht.“