Aus Sicht der Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz wird durch die geplante Ausgleichsmaßnahme an der Lesum ein wichtiger Auenlebensraum wiederhergestellt. (Christian Kosak)

Nach dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) spricht sich nun auch die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz (AGBS) für die Realisierung der geplanten Fisch-Laichzone an der Lesum aus. Die Mitglieder des Naturschutzvereins haben sich nach eigenen Angaben mit den Planungen und mit der Kritik der örtlichen Bürgerinitiative detailliert auseinandergesetzt, die Situation vor Ort in Augenschein genommen und mit den Planungsunterlagen befasst, wie die Vorsitzende Susanne Wagner und Frank Bachmann, Mitglied im Arbeitsausschuss, in einer Pressemitteilung schreiben.

Wie berichtet, haben sich Anwohner zur „Bürgerinitiative für den Erhalt der nördlichen Lesumwiesen“ zusammengeschlossen. Sie wollen die Baumaßnahme, die ein Ausgleich für die Zuschüttung des Überseehafens vor mehr als 20 Jahren ist, verhindern, weil sie der Ansicht sind, dass durch die Arbeiten ein „intaktes ökologisches Landschaftsschutzgebiet“ zerstört wird. Mehr als 600 Bürger haben die Petition der Initiative bisher online mitgezeichnet.

Die Mitglieder der AGBS kommen zu einem anderen Schluss und argumentieren: „Bei dem geplanten Lesumbiotop handelt es sich um eine längst fällige, planungsrechtlich gesicherte und naturschutzrechtlich erforderliche Kompensationsmaßnahme, die sich aus der Zuschüttung des Überseehafens und dem damit einhergehenden Verlust von Wasserflächen mit ihren verschiedensten Funktionen im Naturhaushalt ergibt.“ Dass diese Maßnahme mehr als 20 Jahre auf sich warten lässt, sei auch für die AGBS ein Ärgernis. Die Anlage der geplanten Flachwasserzone biete nun jedoch die Möglichkeit, „dringend erforderliche Auenlebensräume wiederherzustellen“.

Die Lesum und die Weser seien in weiten Teilen naturfern, begradigt, vertieft und an ihren Ufern befestigt. Fließgewässertypische und für die Flora und Fauna essenzielle Strukturen wie Flachwasserzonen, Kiesbänke, Auentümpel und Tide-Auwald seien quasi nicht mehr vorhanden. „Es liegt in der Natur der Sache, dass sich solche Auenlebensräume nur entlang der Flüsse realisieren lassen. Insofern ist die Maßnahme für die AGBS an der

richtigen Stelle platziert.“

Die Planungen zeigten, dass die Maßnahme weit über die Anlage einer Flachwasserzone beziehungsweise Fischlaichzone hinausgehe, heißt es in dem Schreiben von Wagner und Bachmann. „Die Maßnahme sieht die Entwicklung vielfältiger Wasser- und Landlebensräume vor, wie sie für Flussauen typisch sind und sicherlich früher an der Lesum auch ausgebildet waren.“ Nach Einschätzung der Aktionsgemeinschaft werden von der Maßnahme nicht nur Fische, sondern auch viele, zum Teil seltene Pflanzen- und Tierarten profitieren.

Ein großer Teil der von der Bürgerinitiative gegen die Fisch-Laichzone angeführten Arten, die den Standort heute ausmachen, können nach Einschätzung des Naturschutzvereins an den Rändern des Areals weiterhin existieren oder sogar deutlich von der Maßnahme profitieren. Als Beispiel nennt die Aktionsgemeinschaft Sumpfdotterblume und Graureiher. Dass die Anlage einer Flachwasserzone darüber hinaus für die Fischfauna als Laich-, Aufzucht- und Aufenthaltsgebiet wichtig sei und dass es an solchen Zonen in Lesum und Weser mangele, sei für die AGBS unstrittig. Sie bereichere das für eine Flusslandschaft typische Landschaftsbild.

Die Aktionsgemeinschaft führt weiter aus, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie mittlerweile fordere, dass Gewässer bis spätestens 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein müssen. Erheblich veränderte Gewässer müssten bis dahin ein gutes ökologisches Potenzial aufweisen. Das Land Bremen sei nach europarechtlicher Vorgabe also verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um den Zielzustand zu erreichen. „Darüber hinaus ist die Lesum oberhalb des Lesumsperrwerkes ein Europäisches Schutzgebiet (FFH-Gebiet) unter anderem für das Fluss- und Meerneunauge.

Auch für diese Arten sind Maßnahmen für einen günstigen Erhaltungszustand zu ergreifen.“ Damit sei die Maßnahme an der Lesum in dreierlei Hinsicht (Kompensation eines Eingriffes, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, europäischer Gebietsschutz) aus naturschutz- und wasserrechtlicher Sicht geboten. Kritik äußert die Aktionsgemeinschaft an der Informationspolitik der Behörde. Die Unterlagen habe sich die AGBS nur über Umwege beschaffen können. „Die Öffentlichkeit scheint hier nur unzureichend informiert, was die Konflikte vor Ort sicherlich verstärkt hat.“