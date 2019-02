Offenbar führt auch die Architektur des Übergangswohnheims zu einer Lärmbelastung der Nachbarn. (Christian Kosak)

Wie viel Lärm geht vom Übergangswohnheim „Am Rastplatz“ aus? Nach zahlreichen Beschwerden von Anwohnern und mehreren ergebnislosen Gesprächsrunden wurde durch die Sozialbehörde im vergangenen Jahr ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse präsentierte Diplom-Ingenieur Frank Heidebrunn vom Hamburger Beratungsbüro Lärmkontor GmbH jetzt in der Sitzung des Beirats Burglesum. Das Ergebnis zeigt: Tatsächlich ist die Lärmbelastung für die Anwohner erheblich.

Gemessen wurde zwei Wochen lang, vom 11. bis 25. September 2018. Messpunkt war ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses Am Rastplatz 10. In dieser Zeit habe die Temperatur zwischen 15 und 24 Grad gelegen, Niederschläge gab es Heidebrunn zufolge nicht. „Die Leute waren also viel draußen“, so der Ingenieur. Die Anwohner führten in dem Zeitraum parallel ein Protokoll. Beschwerden über „rufende Personen und schreiende Kinder“ waren darin unter anderem aufgeführt.

Ein Anwohner wies im Verlauf der Sitzung auf die besondere bauliche Situation des Wohnheims hin. Die Architektur des Gebäudes führe dazu, dass Geräusche wie mit einem Trichter noch verstärkt werden. Eine Anwohnerin schilderte: „Wir haben unseren Garten im Sommer nicht einmal benutzt. Gespräche sind wegen des Lärms nicht möglich. Die Nerven aller Anlieger liegen blank.“ Insbesondere wenn das Personal der Inneren Mission nicht vor Ort sei, abends und am Wochenende, werde es laut. Ihr Eindruck sei außerdem, dass die Kinder nicht ausreichend betreut werden. Das Lärmgutachten sollte nun zeigen, wie groß die Belastung der Nachbarn tatsächlich ist. Rechtlich hat das Gutachten keine Auswirkungen, sagte Frank Heidebrunn. Das liege daran, dass Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete lediglich für Gewerbe- und Freizeiteinrichtungen existieren, nicht jedoch für Wohngebäude. Die Richtwerte für gewerbliche Anlagen liegen laut Heidebrunn bei 55 Dezibel (db/A) tagsüber und 40 Dezibel in der Nacht. Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Richtwerte um nicht mehr als 30 Dezibel am Tag (insgesamt 85) und nicht mehr als 20 Dezibel (60/Nacht) überschreiten.

An einem Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr lag der gemessene Mittelwert laut dem Lärmgutachten Am Rastplatz bei 49 Dezibel, mehrere Spitzenpegel in dieser Zeit ergaben 70 bis 71 Dezibel. An einem Donnerstagabend wurde zwischen 19 und 20 Uhr ein Mittelwert von 54 Dezibel gemessen, außerdem Spitzenpegel von 84 Dezibel. „Das lauteste Einzelereignis in diesem Zeitraum war Hundegebell“, wiegelte Frank Heidebrunn ab. Der Ingenieur verwies zudem auf „Umgebungsgeräusche wie Vogelgezwitscher“. Sein Fazit lautete: Die Mittel- und Spitzenwerte liegen tagsüber in einer Größenordnung, die – bezogen auf die Richtwerte für Gewerbe- und Freizeiteinrichtungen – nicht zu Überschreitungen führen. Nachts sei die Situation allerdings „ein wenig anders“.

Eine Vertreterin der Sozialbehörde betonte, dass es sich bei Lärm durch schreiende Kinder um „privilegierten Lärm“ handele. Eine Rückfrage bei der Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen habe ergeben, dass die Errichtung einer Lärmschutzwand von 50 Metern Länge und 3,5 Metern Höhe 200 000 Euro kosten würde. „Das würde das Ressort nicht übernehmen.“ Zudem müssten für eine Lärmschutzwand Bäume gefällt werden. Das Ressort sei jedoch „für Lösungsvorschläge offen“. Unter anderem gebe es Überlegungen, die Innere Mission als Träger des Übergangswohnheims zu bitten, künftig auch abends bis 20 Uhr Personal vor Ort bereitzustellen. Derzeit sei das Personal nur bis 17 Uhr da. Beschwerden habe es häufig abends gegeben.

Von den Beiratsmitgliedern bekamen die Anwohner viel Rückendeckung in ihrem Anliegen, dass in der Nachbarschaft Ruhe einkehrt. Ulrike Schnaubelt (Grüne) wies darauf hin, dass Lärm durch „plötzliche Schreie“ weitaus belastender sei, als Grundgeräusche, an die man sich gewöhne. „Da schreckt man jedes Mal neu auf.“ Sie machte den Vorschlag, die Belegung des Übergangswohnheims zu reduzieren. „Weniger Menschen bedeuten auch weniger Lärm“, sagte Schnaubelt.

Nach Angaben der Sozialbehörde leben derzeit 226 Personen in der Unterkunft, darunter 48 Kinder unter sechs Jahren. 118 Bewohner sind demnach unter 18 Jahre. Das dreistöckige Übergangswohnheim besteht aus drei Gebäudekomplexen mit unterschiedlich geschnittenen Appartements und hat 250 Betten. Es eigne sich insbesondere für die Unterbringung von Familien, dafür sei es von Anfang an gedacht gewesen, sagte die Sozialbehörden-Mitarbeiterin. „Wir haben die Belegungsmöglichkeit derzeit nicht voll ausgeschöpft.“

Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU) kritisierte: „Die Behörde macht es sich mit ihren Schlussfolgerungen zu einfach. Auch wenn Kindergeschrei nicht als Lärm gilt, ist es nach 22 Uhr dennoch laut. Mir fehlen die kreativen Ansätze und Vorschläge für konkrete Maßnahmen.“ Heike Boll (Bürger in Wut) fragte nach der Rolle des Ordnungsdienstes und einer Hausordnung. „Der Betreiber muss den Kindern und den Erwachsenen vermitteln, dass es Ruhezeiten gibt.“ Das betonte auch Reinhard Hennig (SPD): „Vonseiten des Trägers und der Behörden besteht die Verpflichtung, auf die Einhaltung von Regeln und Ruhezeiten zu achten. Die Behörde hat gegenüber dem Träger eine Aufsichtspflicht. Und letztlich muss auch der Ordnungsdienst für Ruhe sorgen.“

Ortsamtsleiter Florian Boehlke erinnerte an einen Vorschlag, der bereits vor einiger Zeit bei einer Begehung vor Ort gemacht worden sei. Dabei ging es um die bauliche Veränderung eines Treppenhauses, aus dem offenbar besonders viel Lärm dringt. Boehlke betonte zudem, dass die Innere Mission einige Schritte unternommen habe, um die Situation zu verbessern. Unter anderem sei eine Kinderbetreuung eingerichtet worden.

Das sagte auch Bertold Reetz von der Inneren Mission. „Wir haben eine Sozialpädagogin, die die älteren Kindern dazu animiert, ins Jugendzentrum zu gehen. Das SOS-Kinderdorf ist vor Ort. Und die evangelische Kirche bietet eine Kinderbetreuung an“, zählte er auf und fügte hinzu: „Wenn Kinder da sind, machen sie auch Lärm. Erziehung braucht ihre Zeit.“ Er kündigte an, man werde den Einsatz von Personal am Wochenende überdenken. Bisher ist sonnabends und sonntags lediglich der Sicherheitsdienst vor Ort.

Ralf Dziemba, Leiter des Polizeireviers in Lesum, meldete sich ebenfalls zu Wort und kündigte an, die Polizei werde Einsätze und Maßnahmen an der Einrichtung künftig dokumentieren. Außerdem will die Polizei Kontakt zum Sicherheitsdienst aufnehmen.

Der Beirat bewertete die Lärmbelastung in seinem Beschluss schließlich als „grenzwertig beziehungsweise in den Abendstunden als überschritten“, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich zum Teil um Kinderlärm handelt. Der Beirat erwartet von der Sozialsenatorin in Zusammenarbeit mit der Inneren Mission weitere Lösungen, „sowohl baulicher Art sowie durch Einwirken auf das Bewohnerverhalten“. Von der Inneren Mission erwartet der Beirat, dass die Betreuung künftig auch in den Abendstunden und an den Wochenenden gewährleistet wird, „und damit im Umfang insgesamt erhöht“.