Anke Bielefeld, Lisa Möller und Fried Bielefeld (v.l.) sind direkte Nachbarn des Wohnheims. Die Anlieger klagen über Lärm. (Christian Kosak)

„Es ist der permanente Lärm, der uns als Anwohner fertigmacht. Unsere Nerven liegen inzwischen blank“, klagen Anke und Fried Bielefeld. Seit 25 Jahren lebt das Ehepaar an der Straße Am Rastplatz in Burglesum. Der Grund für die Unruhe liegt direkt gegenüber von ihrem Grundstück auf der anderen Straßenseite. Dort steht in einer früheren Sandgrube das Übergangswohnheim am Rastplatz. Ein Lärmgutachten bestätigt die Klagen der Anwohner.

Die schmale Straße, die vom Klostermühlenweg abzweigt, liegt etwas versteckt. Drei Einfamilienhäuser stehen hier, Bäume und hohe Sträucher schirmen die Grundstücke vor neugierigen Blicken ab. Es sieht nach Abgeschiedenheit und Ruhe aus. Doch mit der Ruhe ist es für die Bielefelds und andere Anwohner vorbei.

Das Flüchtlingsheim ist drei Geschosse hoch, mit Platz für bis zu 270 Personen. Im Januar 2018 ist die Unterkunft in Betrieb gegangen. Seitdem beschweren sich die Bielefelds und mit ihnen weitere Anwohner der Straße Am Rastplatz und des benachbarten Klostermühlenweges über den Lärm, der von der Einrichtung ausgeht. Die Klagen: Kleinkinder würden unbeaufsichtigt von ihren Eltern im Freien toben, ein offenes Treppenhaus werde als Bewohner-Treffpunkt genutzt.

Was das für die Anwohner bedeutet, beschreiben die Bielefelds. „Morgens wacht man auf, hört das erste Geschrei und denkt: Wie soll der Tag noch werden? In unserem Garten können wir an schönen Tagen nicht sitzen, weil der Lärm unerträglich ist. Im Schlafzimmer öffnen wir nachts kein Fenster mehr. Wir freuen uns schon über jeden Regentag. Dann ist Ruhe, weil die Kinder und Erwachsenen sich drinnen im Wohnheim aufhalten.“ Verwandte seien bei Besuchen Ohrenzeugen des Lärms geworden. „Die haben uns gefragt, wie wir das aushalten. Es sei so laut, als wäre hier jeden Tag Schulfest.“

Belastung für die Nachbarn des Übergangswohnheims sind erheblich

Ein Lärmgutachten für die Einrichtung, in der nach Angaben der Sozialbehörde Anfang Juni 229 Menschen, darunter 70 schulpflichtige und 46 jüngere Kinder lebten, liegt längst vor. Es bestätigt, dass die Belastung für die Nachbarn des Übergangswohnheims erheblich ist. Ende Januar forderte der Beirat Burglesum deshalb in einem Beschluss Lösungen baulicher Art vom Sozialressort.

Die Innere Mission als Trägerin des Übergangswohnheims wurde aufgefordert, über Angebote und eine Betreuung auch in den Abendstunden und am Wochenende mehr Ruhe in die Einrichtung zu bringen. Die Anwohner selbst haben in einem Bürgerantrag ihre Erwartungen formuliert. Sie fordern, das offene Treppenhaus zu schließen und die Belegung des Wohnheimes zu ändern. Familien mit mehreren Kleinkindern sollten, wenn möglich, in anderen Einrichtungen untergebracht werden.

Fünf Monate sind seit dem Beiratsbeschluss ins Land gegangen. „Noch immer warten wir auf bauliche Lärmschutzmaßnahmen“, klagt Fried Bielefeld, der Sprecher der Anwohnerinitiative. „Wir fühlen uns von der Behörde im Stich gelassen“, so Fried Bielefeld. Auf Nachfrage im Sozialressort sagt deren Sprecher Bernd Schneider: „Unmittelbar nach der Beiratssitzung haben wir Immobilien Bremen den Auftrag erteilt zu prüfen, welche baulichen Lärmschutzmaßnahmen infrage kommen, und jeweils zu berechnen, um wie viel sich der Lärm dadurch reduzieren lässt.“ Laut Schneider liegt ein erster Vorschlag vor: eine Lärmschutzwand für einen Teilbereich der Straße Am Rastplatz. „Das wäre aber ein relativ massiver Eingriff.“

Noch kein spruchreifer Vorschlag

„Wir hätten uns gewünscht, dass schon verschiedene Alternativen vorlägen. Wir wissen aber auch um die hohe Arbeitsbelastung bei Immobilien Bremen“, so Bernd Schneider. Wie lang und wie hoch soll die geplante Lärmschutzwand werden, wo genau soll sie stehen, wie viel wird sie kosten? Immobilien Bremen hält sich mit Informationen zurück. „Es sind Überlegungen zusammengetragen und skizziert worden. Das ist aber noch kein spruchreifer Vorschlag“, sagt IB-Sprecher Peter Schulz. Auf die Frage, ob und welche Alternativen geprüft werden, zeigt sich der Sprecher ebenso zugeknöpft. Es gebe ein paar Vorschläge, die seien aber noch intern. Ob in diesem Jahr mit einem Ergebnis zu rechnen ist, lässt Schulz offen.

Was zurzeit auf dem Tisch liegt, ist für Burglesums Ortsamtsleiter Florian Boehlke „noch zu dünn“. Er habe mehrere Nachfragen an IB gestellt. „Ich möchte wissen, warum sie nur eine Lösung aufgeführt haben. Der Beirat hat in seinem Beschluss ausdrücklich mehrere Vorschläge gefordert.“ Bei der Suche nach Lösungen ist laut Boehlke Kreativität gefragt. „Vielleicht gibt es ja auch bauliche Maßnahmen, die sich in das Gebäude integrierten lassen.“ Eine Einhausung des offenen Treppenhauses, wie sie die Anwohner fordern, sollte geprüft werden. „Eigentlich hätten die Prüfergebnisse längst vorliegen müssen. Bauliche Lösungen sind schließlich nicht von heute auf morgen umzusetzen.“

Was die weitere Forderung des Beirates nach mehr Angeboten und einer Ausweitung der Betreuungszeiten am Abend und an den Wochenenden angeht, sieht der Ortsamtsleiter Fortschritte. „Da ist seitdem schon eine ganze Menge passiert, sind viele gute Ansätze entwickelt worden.“ Nicole Höfling-Engels leitet seit Januar das Übergangswohnheim Am Rastplatz. Sie sagt, was sich verändert, auch verbessert hat. Seit April sind die Betreuer montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr im Haus, vorher waren die Bewohner ab 16.30 Uhr sich selbst überlassen. Am Wochenende und an Feiertagen sind Mitarbeiter von 11.30 bis 15.30 Uhr vor Ort. Die erweiterten Betreuungszeiten sind laut Höfling-Engels zunächst bis Ende September befristet. Ebenso wie die 8,25 Stellen, die der Einrichtung vom Sozialressort bewilligt sind. Darunter sind auch zwei Wohnraumvermittlerinnen.

"Laut, wenn die Betreuer nicht vor Ort sind"

Die Bemühungen der Inneren Mission erkennen auch die Anwohner an. Mit den verlängerten Betreuungszeiten sei die Situation etwas besser geworden, sagen sie. „Meist ist es laut, wenn die Betreuer nicht vor Ort sind.“ Von der neuen Leiterin fühlen sie sich mit ihren Beschwerden nach eigenen Worten ernst genommen. „Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Innere Mission, sondern gegen die Behörde, die beim Lärmschutz nichts unternimmt“, so die Anlieger.

Neben baulichen Maßnahmen fordern sie eine andere Belegung des Wohnheims. Am Rastplatz sollten weniger Familien mit Kleinkindern untergebracht werden. Dazu sagt Sozialressort-Sprecher Bernd Schneider: „Eine Vergabe der Wohnungen nach dem Alter der Kinder ist nicht möglich, entscheidend ist die Größe der jeweiligen Wohnungen. Die Wohnungen am Rastplatz sind relativ groß und eigenen sich daher für Familien mit mehreren Kindern. Andere Übergangswohnheime in Bremen-Nord haben deutlich kleinere Wohnungen. Dort können nur sehr kleine Familien unterkommen.“