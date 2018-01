Die Therapeutinnen lassen nichts unversucht, um in den kommenden Wochen vielleicht doch noch einen Psychiater zu finden, der die Praxis in Vegesack übernimmt. (Christian Kosak)

„Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis“ steht auf dem Schild am Eingang. Es ist die einzige im Bremer Norden. Seit 25 Jahren gibt es sie, aber vielleicht nicht mehr lange. Mitte März könnte Schluss sein. Dann läuft das Gnadenquartal aus. So nennt die Kassenärztliche Vereinigung den letzten Aufschub, um einen Nachfolger zu finden. Zweimal hat sie den Vegesacker Praxissitz vergeblich ausgeschrieben. Im Februar soll es den dritten und letzten Versuch geben. Meldet sich auch diesmal kein Bewerber, werden rund 300 Patienten unversorgt sein.

Vier Frauen sagen das. Alle sind Therapeutinnen und alle eventuell bald ohne Job. Sie sitzen im Stuhlkreis, als wären sie in einer Schule oder Kita. Spiele stapeln sich in Regalen hinter ihnen. Die Mitarbeiterinnen der Praxis betreuen Mädchen und Jungen mit Zwangsvorstellungen, Essstörungen, Rechenschwäche, Familienproblemen, Schizophrenie. Die Frauen erklären, dass sie bei vielen Kindern und Jugendlichen lange gebraucht haben, überhaupt einen Zugang zu ihnen zu bekommen.

Alle Praxen überlaufen

Jetzt müssen Ursel Logemann und ihre Kolleginnen den Patienten und Angehörigen mitteilen, dass sie sich demnächst wahrscheinlich an andere Therapeuten wenden müssen. Dass sie sich darauf einzustellen haben, vielleicht ein Jahr auf einen neuen Therapieplatz zu warten, weil alle Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxen überlaufen sind. Und dass sie durchhalten sollen. Neue Patienten werden schon lange nicht mehr aufgenommen. „Therapien“, sagt Loge­mann, „dauern manchmal Jahre.“

Seit September wissen die Therapeuten nicht, wie es mit ihnen und den Patienten weitergeht. Damals starb der Chef von Loge­mann und ihren Kolleginnen. Auf dem Schild am Eingang steht sein Name: Axel Greve. Damit seine und ihre Patienten nicht von einem Tag auf den anderen ohne Hilfe dastehen, haben die Mitarbeiterinnen bei anderen Praxen nachgefragt, ob die Mediziner nicht aushelfen könnten. Zumindest vorerst. Seither kommen zwei Ärztinnen aus Walle und der Innenstadt mehrmals in der Woche.

Doch weil beide auf Dauer nicht sowohl ihre als auch Nordbremer Patienten ­betreuen können, muss ein neuer Facharzt her. Ohne einen Mediziner für Psychiatrie können die Therapeutinnen nicht therapieren. So will es das Gesetz. Während die Kassenärztliche Vereinigung einen Nachfolger per Ausschreibung sucht, suchen ihn Logemann und ihre Kolleginnen per Inserat, Mail und Telefonat. Die Frauen sagen, dass sie nichts unversucht lassen. „Wenn diese Praxis schließt“, meint Logemann, „verliert der Norden eine wichtige Anlaufstelle.“

Suche bisher ohne Ergebnis

Christoph Fox weiß das. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung sagt, dass bremenweit 18 Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in zwölf Praxen arbeiten. Er sagt aber auch, dass alle unterschiedliche Schwerpunkte haben und deshalb im Grunde kaum zu vergleichen sind. Nach Logemanns Worten gibt es nicht viele Praxen, die haben, was die Vegesacker Praxis hat: Therapeutinnen, die verschiedene Fachgebiete abdecken und Patienten fächerübergreifend betreuen. Außer einer Praxis im Bremer Westen fällt ihr nur noch eine weitere in Bremerhaven ein, die genauso aufgestellt ist.

Dass weder die Therapeutinnen noch die Kassenärztliche Vereinigung bisher jemanden für die Vegesacker Praxis finden konnten, erklären beide ähnlich. Wie Logemann spricht auch Fox davon, dass Fachärzte für Psychiatrie seltener sind als andere Mediziner. Und wie Fox glaubt auch Logemann, dass viele Ärzte nicht in den Bremer Norden wollen, weil er für sie weniger lukrativ ist als beispielsweise die Innenstadt. Die Mitarbeiterinnen der Praxis sagen, dass die Kinder und Jugendlichen, die Hilfe brauchen, aus allen Gesellschaftsschichten kommen, aber vor allem Kassen- und keine Privatpatienten sind.

Um den Norden der Stadt für Mediziner attraktiver zu machen, versucht die Kassenärztliche Vereinigung seit Langem gegenzusteuern. Praxisnachfolgern wird eine Umsatzgarantie gewährt: War das Quartal mal nicht so einträglich wie beim Vorgänger, kommt sie eine gewisse Zeit lang für den Differenzbetrag auf. Im Vegesacker Fall probiert der Zusammenschluss der Kassen­ärzte noch etwas anderes. Er will prüfen, ob ein Mediziner, der sich gerade zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie ausbilden lässt, die Leitung vorübergehend übernehmen kann.

Die Therapeutinnen kennen den Vorschlag. Er stammt von Ursel Logemann. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung sagt, dass es lediglich eine vage Idee ist – und zugleich ein verzweifelter Versuch, den Sitz der Vegesacker Praxis zu erhalten. Mit einem Ergebnis rechnet er in den nächsten Wochen.