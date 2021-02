Das Foto zeigt eine Impfung mit dem Astra-Zeneca-Vakzin. Ab Montag wird auch in der Praxis am Deich geimpft. (Hauke-Christian Dittrich)

Lemwerder. Zwei Team-Mitglieder der Lemwerderaner Praxis am Deich sind am Freitag noch einmal zum Impfzentrum in Brake gefahren, um letzte Fragen zu klären. Am Montag beginnt in Niedersachsen das Pilotprojekt zur Covid-Schutzimpfung. Die Praxis ist eine von insgesamt neun, die sich beteiligen. Das heißt: Ab Montag werden in der Praxis regelmäßig impfberechtigte Personen der ersten und zweiten Prioritätengruppe unter 65 Jahren geimpft.

„Wir sind wie eine dezentrale Impfstraße des Impfzentrums in Brake“, erläutert Ärztin Wiebke Naujoks. Im Impfzentrum werden alle Termine für die Praxis koordiniert, von dort bekommt die Praxis die Impfdosen und die Impflinge zugewiesen. Die Praxis selbst vergibt keine Impf-Termine. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca, mit dem nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) aktuell nur Menschen geimpft werden, die jünger als 65 Jahre sind.

Impfungen an drei Tagen pro Woche

Zehn Stunden pro Woche wendet das Team für die Impfungen auf. Dieser Zeitrahmen wurde laut Naujoks in den Rahmenbedingungen des Pilotprojekts festgelegt. Wie die beteiligten Praxen die Stunden verteilen, ist ihnen selbst überlassen, erläutert die Ärztin. „Wir werden an drei Tagen impfen und die zehn Stunden auf diese drei Tage verteilen.“ Wie viele Impflinge sie pro Woche impfen werden, kann Naujoks noch nicht abschätzen. Wie auch im Impfzentrum werde für jeden Impfvorgang großzügig Zeit eingeplant. Dort dauert der gesamte Ablauf mit Einlasskontrolle, Aufklärungsgespräch Impfung und Nachbeobachtung etwa 30 Minuten.

Impfungen an sich sind für Wiebke Naujoks und ihr Team natürlich nichts Neues. Und mit der Thematik der Covid-Schutzimpfung hatten sie selbst und alle ihre Mitarbeiter sich ohnehin schon intensiv beschäftigt. „Unsere Patienten hatten dazu immer wieder Fragen.“ Vor dem Start des Pilotprojekts haben sich die Ärztinnen und die impfberechtigten medizinischen Fachangestellten nun noch einmal intensiv mit dem Handling des Impfstoffs auseinandergesetzt. „Nun können wir mit der Arbeit starten.“

Nicht nur für das Pilotprojekt ist die Praxis am Deich im Einsatz. Das Team wird auch bei der von der Gemeinde Lemwerder geplanten dezentralen Impfaktion am 6. und 7. März sowie am 27. und 28. März in der Ernst-Rodiek-Halle impfen (wir berichteten). Die Gemeinde Lemwerder bereitet die dezentrale Impfungen für über 80-Jährige derzeit vor. In einer Presseerklärung betont die Gemeinde, dass durch diese Aktion sowie die „intensiven Bemühungen von Politik und Verwaltung und die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wesermarsch und die Bereitschaft der Praxis am Deich“ nun große Fortschritte bei der Covid-Schutzimpfung erzielt werden können.

In diesem Zusammenhang erläutert die Gemeinde, dass alle Menschen über 80 Jahre noch einmal angeschrieben werden. Dabei spiele keine Rolle, ob sie bereits geimpft wurden oder auf einer Warteliste stehen. Der Hintergrund: Die Gemeinde kann aufgrund des Datenschutzes auf diese Informationen nicht zugreifen. Wichtig sei, dass alle, die bereits einen Termin im Impfzentrum Brake erhalten haben, diesen unbedingt wahrnehmen. Der Termin sei nicht verschiebbar oder veränderbar. Es könne auch keine Ersatzperson diesen Termin nutzen. Wer den Impftermin in Lemwerder wahrnehmen kann und möchte, muss den verbindlichen Anmeldebogen ausfüllen und bei der Gemeinde (am Rathaus) in den Briefkasten werfen. Alle anderen Unterlagen müssen erst zur Impfung mitgebracht werden.

Auch die Begu Lemwerder unterstützt die Impfaktion: Wer bis Sonnabend, 27. Februar, keine Post erhalten hat oder wer seine Unterlagen (Anamnese- und Einwilligungsbogen) nicht mehr findet, kann sich beim Impftelefon der Begu unter 04 21 / 68 86 10 oder unter info@begu-lemwerder.de melden. Am Donnerstag, 4. März, erfolgt die konkrete Terminvergabe mit einem Zeitfenster für die Einzelnen. Dazu werden die Impflinge kontaktiert. Alle anderen kommen auf die Warteliste und werden gegebenenfalls kurzfristig am Wochenende noch angerufen oder für den nächsten Termin vorgemerkt. Die Vorgehensweise hat sich die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeisterin Regina Neuke durch einen intensiven Austausch mit der Gemeinde Lastrup erarbeitet. "Wir freuen uns von deren Erfahrungen profitieren zu können“, so Neuke.

Wer einen Termin erhält und die Anreise zur Ernst-Rodiek-Halle nicht schafft, kann sich ebenfalls bei der Begu Lemwerder melden. Für diesen Fall werde nach einer Lösung gesucht oder ein Fahrdienst angeboten.

Zur Sache

Information und Anmeldung

Die Begu Lemwerder unterstützt die Impfaktion der Gemeinde in der Ernst-Rodiek-Halle organisatorisch und hat ein Impftelefon eingerichtet: 04 21 / 68 86 10. Per E-Mail ist sie unter info(at)begu-lemwerder.de erreichbar. Termine im Impfzentrum Brake – oder gegebenenfalls der Praxis am Deich – können impfberechtigte Personen nur über die Hotline des Landes Niedersachsen (08 00 / 9 98 86 65) oder www.impfportal-niedersachsen.de vereinbaren.