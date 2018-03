Anwohner Jörg Tannert hat am vergangenen Sonntagmorgen Bilder von Aschewolken gemacht. Sie treiben von Arcelor-Mittal aus in Richtung des Dorfs Niederbüren. (Jörg Tannert)

Anke Rosenhagens Stimme zittert vor Aufregung. „Egal, was Sie anfassen, die Hände sind schwarz“, sagt die Anwohnerin aus dem Werderland. Seit am Wochenende erneut ein Ascheregen auf das Dorf am Weserdeich niedergegangen ist, sorgen sich die Bewohner um die Gesundheit, ihre eigene und die ihrer Tiere. Hinter die Anwohner stellt sich der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auch die Umweltbehörde macht Druck. Arcelor-Mittal kündigt inzwischen an, Maßnahmen gegen weitere Staubverwehungen ergreifen zu wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass schwarze Wolken über Niederbüren auftauchen. Nach Anke Rosenhagens Worten waren schon am 1. März Staubwolken über das Naturschutzgebiet gezogen. Sie kommen aus Richtung einer Schlammdeponie der Stahlwerke. „Es sieht aus wie Rauchwolken – als wenn es brennen würde“, sagt Anke Rosenhagen. Der schwarze Staub lagere sich überall ab. Die ganze Gegend sei schwarz. "Unsere Katzen putzen sich die ganze Zeit und werden den Staub nicht los."

Wie oft es in Niederbüren Staub regnet, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Fakt ist, dass es am vergangenen Wochenende, am Sonnabend und am Sonntag, erneut zu Staubverwehungen aus Richtung der Deponie der Stahlwerke kam. „Viele Leute aus dem Dorf haben bei Arcelor-Mittal angerufen, Feuerwehr und Polizei waren auch vor Ort “, berichtet die Anliegerin. Die Polizei Bremen registrierte nach Auskunft von Pressesprecher Gundmar Köster denn auch am 17. März gegen 8.30 Uhr eine Staubwolke, die aus dem Bereich der Stahlwerke von Arcelor-Mittal-schwebte.

Ursache der Verwehungen, heißt es auf Anfrage bei Arcelor-Mittal, sei eine „eintretende Gefriertrocknung von Teilen der Oberfläche" der Deponie "bedingt durch extreme Kälte und stürmischen Ostwind.“ Dieses Phänomen sei zuletzt 2013 aufgetreten, so Pressesprecherin Marion Müller-Achterberg. Als Sofortmaßnahme sei an drei Tagen außerplanmäßig Wasser auf die Oberfläche der Deponie gepumpt worden. Das Unternehmen hat inzwischen weitere Maßnahmen angekündigt, „um bei extremen Wetterereignissen einen besseren Schutz vor Abwehungen sicherzustellen“. In Planung seien Windzäune.

Konzern bittet um Verständnis

Der Konzern hatte die Anwohner bereits nach dem ersten Vorfall in einem Schreiben über die Staubabwehungen informiert und um Verständnis gebeten. Arcelor-Mittal bedauerte in dem Schreiben, dass es trotz diverser Gegenmaßnahmen nicht möglich sei, den Staub komplett zu meiden und bat um Verständnis. Doch Verständnis haben Anwohner wie Angela Flato nicht mehr. Es ärgert sie, dass das Unternehmen erst jetzt beginnt, über verbesserte Maßnahmen nachzudenken. Angela Flato: „Andere Deponien werden mit Netzen oder Planen überzogen. Wer derartige Deponien anlegt, der sollte auch in der Lage sein, sie im Griff zu haben.“

„Ich glaube nicht, dass Sie eine Vorstellung davon haben, wie sehr unser Dorf von dieser ‚Schweinerei‘ betroffen ist“, schreibt Angela Flato in dem Brief an den Konzern. Bis Regen einsetzt, überziehe der schwarze Staub alles, was nicht hinter verschlossenen Türen lagert. „Unsere Katzen sind schwarz von Ruß und putzen sich vergeblich. Unser Hund schleppt mit seinen Pfoten schwarze Spuren durch das ganze Haus. Meine Hände sind total rußig, wenn ich draußen arbeite und nur mit der Nagelbürste und kräftigem Scheuern zu reinigen. Die Fenster und Rahmen – rußig, die Pferde begrasen schwarze Weiden. Alles, was man anfasst, hinterlässt Spuren.“

Unsicherheit macht sich breit

Die Menschen im 40-Seelen-Dorf sind verunsichert. Sie fragen sich, ob der Staub belastet und gesundheitsgefährdend ist. Nach Unternehmensangaben besteht der deponierte Gasreinigungsschlamm zu 99 Prozent aus Eisenoxid, Kalk, Zinkoxid, Kohlenstoff, Wasser, Silizium und Magnesiumoxid. Hauptbestandteil soll mit fast 70 Prozent Eisen sein. Das Unternehmen hat mittlerweile Boden- und Staubproben genommen und betont, dass Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung bisher nicht überschritten worden seien.

Doch Anke Rosenhagen und andere fordern weitere Messungen. Anke Rosenhagen arbeitet auf einem Ziegenhof, in der Nachbarschaft soll eine Mutterkuhherde grasen. „Die Tiere fressen den ganzen Dreck mit“, sagt Anke Rosenhagen. Auch Anwohner Jörg Tannert meint: „Es sind ja nicht nur die Lungen von Mensch und Tier betroffen, sondern es kommt durch die hohe Eisenaufnahme zu einer Behinderung der Zink- und Kupferresorption und in der Folge zu einem Mangel, mit üblen Folgen für die Tiere. Und das ganzjährig, da zum einen das Grabenwasser stark mit Eisen und Mangan belastet ist und sich zum anderen die Metalle natürlich nicht in Luft auflösen, sondern im Gras und Heu wiederfinden."

Die Frage, wie gesundheitsschädlich der Ascheregen für Mensch und Tiere ist, beschäftigt mittlerweile auch das Bremer Umweltressort. Hildegard Kamp, Abteilungsleiterin Umweltwirtschaft, Klima- und Ressourcenschutz im Umweltressort, bestätigt zwar, dass es nach der Bundesbodenschutzverordnung keine Prüfwertüberschreitung gegeben habe. Bei der Staubprobe, die auf Schnee und auf einer Radwegeschranke genommen worden sei, habe es jedoch einen Hinweis auf eine Schadstoffanreicherung gegeben. Hildegard Kamp sprach von einer leichten Erhöhung der Nickel und Chromwerte. "Das sind aber Werte, die noch unterhalb der Werte liegen, die für Wohngebiete gelten", betonte Kamp.

Fachbehörde überprüft Gefahr durch Asche

Inwiefern der Ascheregen schädlich für Tiere ist, wird zurzeit durch eine Oldenburger Fachbehörde, ein Pendant der Bremer Lebensmittelüberwachung, überprüft. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Hildegard Kamp kündigte aber jetzt schon weitere, eigene Proben des Umweltressorts an. „Wir wollen eine maximale Aufklärung des Sachverhalts und dass das in Zukunft nicht wieder vorkommt“, sagte die Abteilungsleiterin.

Darauf pocht auch der BUND. Birgit Olbrich, die das Schutzgebiet Werderland betreut, sagt über die Ascheverwehungen: „Das ist ein Grundkonflikt zwischen Naturschutz und Industrie.“ Es sei „nicht unwesentlich, was da runter gekommen“ ist. Birgit Olbrich fordert, dass der Eigentümer die Deponie besser absichert: "Wir betrachten diese Situation total kritisch. Diese Deponie muss dauerhaft berieselt werden."