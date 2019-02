Nachtwanderer sind an den roten Jacken und Westen schnell zu erkennen. Die Nordbremer Gruppe – es war die erste in Deutschland – bemüht sich jetzt um neue Eltern, die ehrenamtlich mitmachen. (Leona Ohsiek)

Ab März werden die Nachtwanderer wieder an den Wochenenden und vor Feiertagen in Bremen-Nord unterwegs sein, „damit Jugendliche gut durch die Nacht kommen“. Das ist der Slogan. Der gebürtige Schwede Lasse Berger wird wieder dabei sein, der die Idee der Begleitung von jungen Leuten in Bussen oder vor Diskotheken, vor Bahnhöfen oder bei großen Veranstaltungen wie dem Freimarkt aus seinem Heimatland nach Bremen-Nord gebracht hat. Der 69-Jährige möchte sich langsam von der Straße zurückziehen. Dafür fehlen aber Mitstreiter zur Verstärkung der Gruppe. Die sucht der Gründer der Nachtwanderungen schon eine ganze Weile.

Lasse Berger, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, war Lehrer und arbeitetet viele Jahre im Präventionszentrum Bremen Nord im Bereich der Suchtprävention. Berger hatte viel mit Jugendlichen zu tun. Für die Interessen von Kindern und Jugendlichen setzt er sich schon immer ein, im Beruf und ehrenamtlich. Darum übertrug er das schwedische Projekt nach Deutschland. Inzwischen gibt es bundesweit etwa 20 bis 25 Nachtwanderer-Gruppen, sieben in Norddeutschland, sechs in Bremen.

2004 gestartet

2004 machte sich die Nordbremer Gruppe zum ersten Mal nachts auf den Weg, um Ansprechpartner für junge Leute zu sein. Durch ihre bloße Anwesenheit in Bussen, Zügen, im Stadtgarten, im Dillener Park, auf der Bahrsplate oder auf anderen Plätzen, wo sich Jugendliche aufhalten, vermitteln die Erwachsenen ein Gefühl der Sicherheit. „Wir sprechen sie an und bieten unsere Hilfe bei Problemen an“, erläutert Berger.

Wenn Jugendliche zu viel getrunken haben, „dann sorgen wir dafür, dass sie gut nach Hause kommen.“ Auch bei Spannungen zwischen Gruppen greifen die Nachtwanderer ein, nicht körperlich, sondern verbal. „Wir lernen das. Es gibt ein Deeskalationstraining, bevor jemand das erste Mal losgeht“, sagt er. Auf Selbstverteidigungskurse werde aber verzichtet. Das ist nicht Sinn der selbst gestellten Aufgabe, sich spätabends, ab circa 22 Uhr, und nachts bis circa drei Uhr um junge Leute zu kümmern.

Sollte es wirklich einmal richtig kritisch werden, ruft die Gruppe die Polizei. „Wir haben aber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht“, blickt Lasse Berger auf die vielen Jahre auf der Straße zurück. Die Mitglieder wüssten, wie sie sich zu verhalten hätten. Außerdem sind die Nachtwanderer in ihren roten Jacken mit Schriftzug inzwischen bekannt. „Die Jugendlichen reden vernünftig und normal mit uns.“

Jugendliche sprechen über Sorgen

Er hat viel zu hören bekommen, im Stadtgarten oder anderswo. „Die Jugendlichen erzählen von ihren Sorgen, keine Lehrstelle bekommen zu haben, und was sie in der Schule erlebt haben. Sie sind oft total erstaunt, dass Erwachsene ihnen zuhören“, erzählt der Burglesumer. Diese Erwachsene hören nicht nur zu. „Alle schauen weg. Wir schauen hin und zeigen Zivilcourage“, sagt der Gründer der Nachtwanderer. Er bezeichnet den Nachtdienst als Präventionsarbeit.

Lasse Berger, der nach seiner Pensionierung für zweieinhalb Jahre als kommissarischer Ortsamtsleiter in Burglesum eingesprungen war, weil die Stelle durch eine Konkurrentenklage blockiert war, wollte nach seinem Abschied 2011 eigentlich kürzertreten. Er blieb aber bei den Nachtwanderern. Dann übernahm er 2012 die Funktion, für alle deutschen Gruppen der Ansprechpartner zu sein, der die gemeinsamen Treffen und den Austausch koordiniert. Er gab die Aufgabe dann wieder ab – jetzt ist er wieder Ansprechpartner, weil die Zusammenarbeit nicht geklappt hat. „Ich habe mich überreden lassen“, gibt er zu, „bis zum nächsten Bundestreffen“.

Er hält den Austausch von Nord- und Süddeutschland für wichtig. „Wir können voneinander lernen.“ Zudem haben die Gruppen auch dieselben Themen und Sorgen. Inhaltlich geht es darum, dass die heutigen Jugendlichen anders sind, als die vor 15 oder 20 Jahren. Darauf müssen die Nachtwanderer reagieren und ihr Verhalten abstellen. Zudem gibt es auch in den Gruppen Veränderungen, die Mitglieder werden nicht jünger.

Die Nordbremer Gruppe zum Beispiel besteht noch aus 15 Mitgliedern, 25 waren es damals beim Start. Vier Teilnehmer gehören zu den Gründungsmitgliedern und waren damals auch schon Mitte 40. Die anderen, erzählt Lasse Berger, sind auch schon seit gut zehn Jahren dabei. „Ihre Kinder sind inzwischen erwachsen.“

Er wünscht sich darum, dass sein Appell, bei den Nachtwanderern mitzuwirken, gerade auch von Menschen gehört wird, die selber Kinder im entsprechenden Alter haben. Berger plant, Vorstellungsrunden bei Eltern- und Schulvereinen zu absolvieren. „Gerade die Kinder der 8. bis 10. Klassen sind ja auf der Straße“, sagt er und hofft, mit diesem Argument zusätzliche Mitglieder bei den Nachtwanderer zu bekommen. Solange die Gruppe aber noch nicht personell verstärkt ist – immer zu Viert ist man unterwegs – möchte er „noch ein bisschen bleiben“.

Zur Sache

Die Nachtwanderer treffen sich in der Regel jeweils am dritten Montag jeden Monats um 19.30 Uhr im Bewohnertreff Dünenwind, Bydolekstraße 5. Kurzfristige Terminänderungen werden unter www.nachtwander.info bekannt gemacht. Unter dieser Adresse gibt es auch weitere Informationen. Ansprechpartnerin ist Karin Sfar, Rufnummer 04 21 / 6 90 03 32, und k.sfar@awo-bremen.de.

