Lemwerders Pastoren Sonja Brockmann und Jochen Dallas planen für Heiligabend eine Weihnachtswanderung mit der Gemeinde. Zudem ist für die Adventszeit eine Kofferaktion geplant. (Christian Kosak)

Lemwerder. Nicht Hirten, sondern Kinder, Mütter, Väter, Rentner, Einzelpersonen und ganze Familien werden sich an Heiligabend in Lemwerder auf den Weg machen. Gemeinsam wandern sie auf der Suche nach Weihnachten den Kirchen in Altenesch und Bardewisch entgegen. „Das kann man einen richtigen Kirchgang nennen“, sagt Pastorin Sonja Brockmann, die sich trotz der widrigen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Jochen Dallas auf das ungewöhnliche Weihnachtsfest freut.

„Wir verbinden die Traditionen des lebendigen Adventskalenders, des Martinslaufs und des Krippenspiels“, blickt die Altenescher und Bardewischer Pastorin voraus. „Es laufen hoffentlich viele als Krippenfiguren verkleidet mit, denn jeder darf sich verkleiden.“ Brockmann und Dallas wünschen sich viele Marias, Josefs, Esel, Schafe und Hirten bei der Wanderung, die von jedem zu bewältigen sei. „Die Wanderungen finden im Umfeld der Kirchen statt und sind eine Einladung an alle Generationen – auch mit Kinderwagen und Rollator. Es sind keine großen Distanzen“, fügt Pastor Jochen Dallas an.

In Vorgärten und Höfen entlang der Routen wollen die Weihnachtssucher innehalten, beten und singen. Für Sonja Brockmann passen die Wanderungen „so gut zu der Vorstellung, dass Maria und Josef keine Herberge gefunden haben. So kommen wir auf den Kern von Weihnachten zurück.“

Begleitet werden die Züge von Posaunisten. „Wir wandern auf Weihnachten zu, um uns an der Kirche zu treffen und ,O du fröhliche‘ zu singen“, blickt Pastorin Brockmann voraus. „Draußen dürfen wir singen“, freuen sich die Pastoren. „Drinnen donnert die Orgel und draußen singen wir.“ Jochen Dallas sieht die Szenerie bereits vor sich.

Die erste Wanderung startet um 15 Uhr in der Nähe der St.-Gallus-Kirche in Altenesch, die zweite um 17 Uhr nahe der Heilig-Kreuz-Kirche in Bardewisch. Die genauen Treffpunkte werden noch bekannt gegeben. Fest steht aber bereits jetzt, dass sich Interessierte anmelden müssen, „um zu sehen, ob zwei Wanderungen reichen“, betont Sonja Brockmann. Entgegengenommen werden die Anmeldungen im Kirchenbüro telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 67 664 sowie per E-Mail an kirchenbuero.altenesch@kirche-oldenburg.de oder direkt von den Pastoren.

Jochen Dallas weist darauf hin, dass sich Interessierte neben der Weihnachtswanderung auch für die beiden Christmetten anmelden müssen. Sowohl in Altenesch als auch in Bardewisch findet am Heiligen Abend um 23 Uhr ein Gottesdienst statt. Während der Christmetten werden zwei Koffer eine bedeutende Rolle spielen, denn die Behältnisse bergen ungeahnte Weihnachtsschätze. „Wir werden als Adventsaktion zwei fast leere, nur mit einigen Figuren und Geschichten befüllte Koffer auf die Reise schicken“, sagt Jochen Dallas. „Die Menschen erweitern die Inhalte dann mit weiteren Figuren, Geschichten und Gegenständen, die für sie zu Weihnachten dazugehören.“ Während der Christmetten schaut sich die Gemeinde die individuellen Weihnachtsutensilien an. „Das ist eine Möglichkeit für die Gemeinde, die Weihnachtsgeschichte mitzuerzählen“, freut sich Sonja Brockmann

Doch nicht nur für Heiligabend haben sich die beiden Lemwerderaner Pastoren etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Auch der Advent soll seine Lichtblicke – im wahrsten Sinne des Wortes – erhalten. „Für uns bedeutet Adventszeit, dass das Licht von Woche zu Woche mehr wird“, erklärt Jochen Dallas sein christliches Verständnis. Deshalb soll es nach den Gottesdiensten in der Vorweihnachtszeit „Adventszauber im Vorbeilaufen“ geben. Weihnachtsmärkte, Basare, der traditionelle Lemwerderaner Nikolausmarkt – all diese Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie landauf, landab abgesagt werden. „Trotz ausfallender Basare ist aber ja gebastelt und gebacken worden“, stellt Pastor Jochen Dallas fest. Die Kirchengemeinden werden deshalb einige Buden vor den Kirchen aufbauen und die gebastelten Dinge und Leckereien verkaufen. „Wir brauchen weiterhin Geld für ‚Brot für die Welt’“, betont der Pfarrer. Der „Adventszauber im Vorbeilaufen“ findet am ersten Advent, 29. November, 11 Uhr, und am vierten Advent, 20. Dezember, 19 Uhr, in Altenesch sowie am zweiten Advent, 6. Dezember, 18.30 Uhr, und am dritten Advent, 13. Dezember, 11 Uhr, in Bardewisch statt.

Doch auch Gemeindeglieder, die nicht mehr gut zu Fuß sind, können am Adventszauber teilhaben. „Konfirmanden basteln und befüllen Weihnachtstüten. Hygienisch verpackt bringen sie sie dann zu den Bewohnern des Awo-Altenheims, zu dessen Mitarbeitenden und zu den üblichen Teilnehmern unserer Seniorenangebote“, berichtet Dallas.

Ferner erarbeite das Team der Kinderkirche Bastelaktionen für den Nachwuchs. „Kreativ zu sein unter diesen Bedingungen, ist wirklich schwierig“, weiß Sonja Brockmann. „Aber es bietet auch eine Chance“, ist Amtskollege Jochen Dallas überzeugt.

Seit Monaten liefen sie ständig mit einem Plan B und einem Plan C in der Tasche herum, berichtet Jochen Dallas. „Man kann nichts ankündigen, denn was diese Woche gilt, gilt nächste Woche vielleicht schon nicht mehr.“ Doch solange die Lemwerderaner Pastoren die Kirchen offen halten können, wollen sie es tun. „Wir wollen den Leuten die Möglichkeit zum Gebet bieten“, sagt Sonja Brockmann. „Wir haben eine Verantwortung für die Seelen der Menschen.“

Dass die Gemeinde das Angebot annehme, erkennen die Pastoren an den Besucherzahlen. „Zu den Gottesdiensten kommen mehr Besucher als normal“, stellt Pastor Jochen Dallas fest. Auch in den Gästebüchern der Kirchen würden mehr Menschen von nah und fern Kommentare hinterlassen, weshalb zurzeit auch die Bardewischer Heilig-Kreuz-Kirche tagsüber für Besucher geöffnet ist.

Gottesdienste werden derzeit nur in Altenesch und Bardewisch abgehalten. „Die Menschen lieben die Kapelle am Deich“, sagt Jochen Dallas. „Aber im Moment können wir sie nur bedingt nutzen. Sie ist klein, hat nur einen Eingang und man kann sie nicht lüften.“ Anders als beispielsweise die Heilig-Kreuz-Kirche in Bardewisch, die drei Türen habe und Fenster, die sich öffnen ließen.

Neben der peniblen Einhaltung ihres Hygienekonzeptes achten die Pastoren darauf, dass ihre Gottesdienste nicht länger als 40 Minuten dauern. Zudem werde in der Kirche nicht gesungen. „Es gibt Musik und Texte zum Mitlesen“, gewährt Jochen Dallas Einblick in einen Gottesdienst. „Wir haben gute Organisten, die sich musikalisch etwas einfallen lassen.“

Die Gemeinde nehme die Veränderungen an. „Unsere Gottesdienste sind keine traurige Alternative, sondern eine schöne Auszeit vom Corona-Alltag“, sagt Sonja Brockmann zufrieden.