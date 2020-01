Blumenthal. Burg Blomendal feiert Geburtstag, und zwar ihren 666-jährigen. Anlass genug für den Verein Burg Blomendal, in diesem Jahr verschiedenste Veranstaltungen auf dem Burggelände auszurichten. Für den Februar ist bereits ein Chorkonzert mit einem Märchenerzähler geplant. Und auch wissenschaftliche Vorträge, Lesungen und Open-Air-Konzerte sollen ausgerichtet werden. Den Auftakt macht jedoch die Ausstellung „Ansichten“, die vom 19. bis zum 26. Januar im oberen Bereich der Burg zu sehen sein wird.

Das Jubiläum: Die Burg Blomendal ist eine Wasserburg. Sie wurde im Jahr 1354 erbaut und von Raubrittern genutzt, die dem Bremer Handel erheblichen Schaden zugefügten. In diesem Jahr feiert die Burg, die am Zusammenfluss von Aue und Becke liegt, ihren 666. Geburtstag. Die Feier steigt am am Wochenende des 12. und 13. September, auf das auch der Tag des offenen Denkmals fällt. Ein willkürlich gewähltes Datum: „Wir haben den Tag der Denkmäler gewählt, weil es keine bekannte Urkunde gibt, die besagt, wann die Burg fertig gebaut war. Wir wissen nur, dass im Jahr 1354 in dieser Burg gelebt wurde“, erklärt Klaus Peters, Vorsitzender des Vereins Burg Blomedal. Im Laufe des Jubiläumsjahres planen er und die übrigen Mitglieder weitere Kulturveranstaltungen. Peters: „Wir möchten über das Jahr 2020 eine bunte Palette der Kulturveranstaltungen präsentieren. Von Lesungen über Theater und Musik bis hin zur Malerei und Zeichnung.“

Die Auftaktveranstaltung: Und bunt wird es gleich am Sonnabend, den 18. Januar um 19 Uhr. Denn dann wird die erste Ausstellung des Jahres mit einer Vernissage eröffnet. Im Anschluss werden die Werke der Künstler Manfred Franke und Uwe Peter Schubert für eine Woche in der Burg aushängen. Beide arbeiten seit über 30 Jahren unter anderem als Grafiker, Designer und Maler. Die Burg wird das älteste Gebäude sein, in dem das Duo jemals ausgestellt hat. Franke: „Ich empfinde es gerade als Anreiz, hier in diese Gemäuer Farbe zu bringen.“ Welche Motive zu sehen sein werden, steht allerdings noch nicht fest und ist auch abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Deshalb werden zunächst mehr Bilder nach Blumenthal gebracht, als ausgestellt werden. „Wir entscheiden vor Ort, das ist besser“, sagt Schubert. Am Ende sollen es etwa 30 Werke werden, die auch zum Verkauf stehen. Übrigens: Da aus Gründen des Denkmalschutzes keine Nägel in die Wände geschlagen werden dürfen, müssen die Zeichnungen und Malereien an Galerieleisten an der Decke aufgehängt werden.

Das Thema: „Ansichten“ lautet das Motto der Ausstellung, die den Blick dafür schärfen soll, dass die Gegenwart nur eine Momentaufnahme ist. Denn genau wie der Veranstaltungsort können auch die Motive der Porträts und Landschaftsmalereien, auf denen der Ausstellungsschwerpunkt liegen wird, dem Wandel der Zeit nicht trotzen. „Ob Porträts oder Landschaften: Was wir mit unserer Kunst festhalten, ist immer Veränderungen unterworfen – sei es durch Jahreszeiten oder über die Jahrhunderte“, sagt Manfred Schubert. Und Veranstalter Klaus Peters ergänzt: „Wir wollen nicht nur zeigen, was passiert ist, sondern auch aufzuzeigen, wie es weitergehen kann und was sich entwickelt. Darum passt diese Ausstellung so unglaublich gut als Start dazu.“