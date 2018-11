Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag an einem Bahnübergang im Bremer Stadtteil Aumund-Hammersbeck von einem Zug angefahren worden. Der 40-Jährige sei dabei nur leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Er hatte Glück, dass der Zug gerade aus einem Bahnhof losfuhr und noch relativ langsam unterwegs war. Warum der Mann mit seinem Auto auf den Gleisen stand, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Passanten befreiten den Fahrer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Auto. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. In dem Personenzug wurde niemand verletzt. Auch die Gleisanlage wurde nicht beschädigt. Insgesamt war die Feuerwehr Bremen mit 17 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, heißt es. (dpa/haf)