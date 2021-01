Raoul Krippner (CDU) aus Nordenham will für den Bundestag kandidieren. (fr)

Wesermarsch. Raoul Krippner will zurück in die Politik. Vor vier Jahrzehnten hat er mit seinen Aktivitäten in der Nordenhamer Politik begonnen, gehörte 1979 zu den Gründern der Jungen Union Nordenham. Aus beruflichen Gründen trat der Rechtsanwalt, der eine eigene Kanzlei führt, in der Folgezeit politisch kürzer. Doch jetzt möchte der 58-jährige Christdemokrat sich wieder vermehrt engagieren und in den Deutschen Bundestag einziehen.

Der Vater dreier mittlerweile erwachsenen Kinder sieht den richtigen Zeitpunkt gekommen: „Durch den Eintritt meines Sohnes Leonard in die Kanzlei eröffnen sich mir dafür neue Möglichkeiten.“ Ob er als Kandidat aufgestellt wird, muss sich allerdings bei der Urwahl des Wahlkreis-Christdemokraten am 15. Februar noch zeigen. Der Nordenhamer ist einer von vier Kandidaten, die Astrid Grotelüschen beerben und für die CDU bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 28 Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch antreten wollen.

Der 58-Jährige ist der einzige Kandidat, der im Wahlkreis „wohnt und lebt“, wie er betont. „Wenn ich über den Wochenmarkt gehe, brauche ich mindestens eine Stunde, weil ich ständig angesprochen werde.“ Krippner, aufgewachsen im Nordenhamer Stadtteil Einswarden, nennt sich ein Kind der Region. Politische Akzente will er in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit und Pflege, Städte- und Wohnungsbau sowie in der Integrations- und Flüchtlingspolitik setzen. Im Vordergrund stehe für ihn dabei, keine Klientel-Politik, sondern Politik für den Landkreis zu machen.

Unpopuläre Themen

Dass die nicht immer so eindeutig ist, weiß der Jurist, der unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht ist. Beispiel Weservertiefung: Als Wahlkreiskandidat müsse er dafür sein, weil die Weservertiefung mehr Schiffe nach Brake bringe. Für seine Heimatstadt bedeute die Flussvertiefung dagegen einen Nachteil. „Wir haben hier Strand verloren“, erinnert sich der 58-Jährige an die zurückliegende Vertiefung. Auch auf die Landwirtschaft sieht er Probleme zukommen – durch einen höheren Salzeintrag in die Gräben.

Vom Verbandsvorsteher des örtlichen Deichverbands will er sich Maßnahmen erläutern lassen, wie einer Versalzung der Flächen in der nördlichen Wesermarsch entgegengewirkt werden kann. Wenn durch die Weservertiefung mehr Gewerbesteuereinnahmen fließen würden, und diese zur Finanzierung der Krankenhäuser, des sozialen Wohnungsbaus oder ähnlichem eingesetzt würden, dann könne er der Vertiefung doch Positives abgewinnen. Dem Nordenhamer brennen nach eigener Aussage andere Themen unter den Nägeln als seinen Mitbewerbern. Er habe im Rahmen der Vorstellungsrunden in den CDU-Kreisverbänden über Sterbehilfe sprechen wollen, sagt Raoul Krippner rückblickend. „Als Jurist läuft das Thema über meinen Tisch.“ Für den Wahlkampf sei Sterbehilfe aber kein Thema, habe man ihm vor den Vorstellungsrunden mitgeteilt. Dabei ist sich Krippner, der seine Mutter nach einer langen Krebserkrankung verloren hat, sicher, dass das Thema einen großen Teil der Bevölkerung beschäftigt.

In den Vorstellungsrunden sei auch über Flüchtlingshilfe debattiert worden – über das griechische Flüchtlingslager Moria ebenso wie über sichere Häfen. Raoul Krippner hätte lieber über konkretes Vorgehen vor Ort gesprochen. Beispielsweise darüber, wie geflüchtete Jugendliche mithilfe von Sportvereinen integriert werden können. „Da lernt man eine ganz andere Sicht der Dinge kennen“, weiß der ehemalige Trainer verschiedener Nachwuchsteams des SV Nordenham. Er ist überzeugt: „Die Zukunft gehört der Versöhnung der Kulturen.“

Nach Berlin möchte der 58-Jährige auch die neue Rechtsform des Verantwortungseigentums tragen. Unternehmer sollten sich seiner Meinung nach in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Ebenso kommunale Betriebe: „Bei der Daseinsvorsorge muss die Erreichbarkeit eine Rolle spielen, nicht ob sich etwas rechnet.“ Die Schließung der Geburtshilfe an der Helios Klinik in Nordenham sei ein fatales Beispiel.

Sollte er als CDU-Kandidat für den Wahlkreis 28 nominiert werden, rechnet der Nordenhamer Rechtsanwalt Spezialgebiet Familien- und Arbeitsrecht, „mit Arbeitsaufwand vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen.“ Doch den nimmt er gerne auf sich.