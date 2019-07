Wenn jetzt mit dem Bau begonnen werden kann, wird die Straße im Spätsommer 2020 fertig. (Sebastian Kahnert/DPA)

Ganspe. Wenn es nach den Wünschen des Berner Bürgermeisters Hartmut Schierenstedt ginge, dann würde noch in diesen Sommerferien eine Kolonne Straßenbauer in Berne anrücken und mit dem Ausbau der außendeichs in Ganspe gelegenen Industriestraße beginnen. „Wir haben am Dienstag fünf Angebote zur rechnerischen Prüfung zum Planungsbüro gegeben“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. „Wenn sie dort geprüft worden sind, werden sie an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises weitergereicht.“ Dann könne es losgehen.

Bereits vor acht Jahren hatte die Gemeinde Berne das Projekt „Ausbau Industriestraße“ angeschoben, es im Juni 2014 aber wieder zu Grabe getragen, da die Anlieger und die Gemeindeverwaltung keinen gemeinsamen Nenner bei der Finanzierung finden konnten. 2011 hatte die Verwaltung einen Förderantrag gestellt und 622 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für einen verkehrsgerechten Ausbau der Industriestraße von der Einmündung der Motzener Straße bis zum Wendehammer am Eingang zum Warflether Sand erhalten. Da die Kofinanzierung damals ausblieb, musste die Gemeinde die Gelder zurückgeben.

Mittlerweile haben sich die Unternehmen mehrheitlich dazu entschlossen, sich an der Finanzierung zu beteiligen, teilt Hartmut Schierenstedt mit. Zahlen nennt der Bürgermeister nicht. „Wir sind in der Prüfungsphase. Ich möchte die Zahlen erst nachgerechnet haben.“ In die Haushaltsberatungen zu Beginn des Jahres war die Verwaltung mit folgendem Zahlenwerk gegangen: Für die Erschließung der Industriestraße veranschlagte sie damals ein Gesamtvolumen von 2,4 Millionen Euro. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (Efre) fördere den Ausbau mit knapp 1,2 Millionen Euro, hieß es weiter. Zudem werde gut eine Million Euro an Erschließungsbeiträgen von den außendeichs gelegenen Industrieunternehmen erwartet.

Bau bis Spätsommer 2020

In den kommenden Wochen soll der Ausbau der Fahrbahn der Industriestraße auf sechs Meter beginnen und sollen Nebenanlagen für Fußgänger geschaffen werden. Auch im Untergrund wird gearbeitet, weshalb die Straße zeitweilig abschnittsweise voll gesperrt werden wird. „Wo es notwendig ist, werden neue Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt“, blickt Schierenstedt voraus.

Für eine optimale Entwässerung werde zusätzlich ein sogenanntes Auslaufbauwerk errichtet. Über ein Rohr könne das Oberflächenwasser dann durch die Spundwand in die Weser geleitet werden. „Das Genehmigungsverfahren bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung läuft“, berichtet der Bürgermeister. Auch einige Parkflächen in Höhe der Firma Fassmer sind vorgesehen.

Fertig werden die Arbeiten in diesem Jahr nicht. „Aber ich hoffe, dass wir noch im Sommer 2019 beginnen“, sagt Hartmut Schierenstedt, wohlwissend, dass die Zeit knapp wird, denn „unser Zeitkorridor ist sehr klein, weil wir in den Deich eingreifen müssen.“ Und Deichbaumaßnahmen müssen laut Gesetz Mitte September beendet sein.

Die Straßenbauer werden sich in drei Bauabschnitte von Norden nach Süden vorarbeiten. „Wir haben abgestimmt, dass alle Betriebe angefahren werden können – wenn auch mit Einschränkungen“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Damit der Warflether Betriebsteil der Lürssen-Werft und ein weiterer Betrieb während der Arbeiten am ersten Bauabschnitt nicht vom Zuliefererverkehr abgeschnitten werden, wird eine Baustraße auf dem Deichfuß angelegt. „Dafür liegt uns die Genehmigung schon vor“, freut sich Schierenstedt. Besonders glücklich ist er über die mittlerweile hervorragende Zusammenarbeit mit den Unternehmen. „Die Firma Lürssen ist uns stark entgegengekommen“, betont der Bürgermeister. „Die Werft wird einen großen Teil ihrer Materialien auf dem Wasserweg anliefern.“

Dennoch führe kein Weg daran vorbei, dass aufgrund der Arbeiten an der Industriestraße ein Teil des Zuliefererverkehrs mit schweren Fahrzeugen über die Deichstraße geleitet werden muss. Die Lastbeschränkung von neun Tonnen werde für den Abschnitt zwischen der Motzener Straße und der Deichtrift für zuvor genehmigte Anlieferungen aufgehoben. „Die Fahrten werden sich aber auf das Notwendigste beschränken“, versichert Schierenstedt. Im Vorfeld der Baumaßnahme werde es zudem ein Beweissicherungsverfahren für Häuser am betroffenen Deichstraßenabschnitt geben, versichert der Bürgermeister. Läuft alles nach Plan, wird die Industriestraße im Spätsommer 2020 vollends ertüchtig sein.