Die Stadt Bremen wächst und einer der Wachstumsmotoren ist Burglesum. Mit diesen Worten machte Daniel de Olano, Referent für Schulstandortplanung, in der Planungskonferenz „Kinder und Bildung“ des Beirats Burglesum deutlich, warum der Ausbau von Kita-Plätzen und Schulen in diesem Stadtteil immens wichtig ist. An der Ausbauplanung arbeitet derzeit das Ressort von Claudia Bogedan (SPD), Senatorin für Kinder und Bildung (SKB). Zahlreiche Details, wie der zeitliche Ablauf, sind allerdings offen. Die Beiratsmitglieder hatten viele Fragen. Eindeutige Antworten bekamen sie von den Vertretern der Behörde in vielen Fällen nicht.

Die Zahlen der vorhandenen und fehlenden Kita-Plätze im Ortsamtsbereich Burglesum lagen den Mitgliedern des Beirats schon vor der Planungskonferenz vor. Wie berichtet, fehlen in Burglesum zum 1. August 115 Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie 99 Krippenplätze. Von Andrea Meyerhoff aus dem Referat Kitaplanung des Ressorts, die per Video an der Konferenz teilnahm, hatten sich die Beiratsmitglieder nähere Auskünfte darüber erhofft, wann genau, wo und wie viele Kitaplätze in nächster Zeit zusätzlich zur Verfügung stehen werden. Denn zahlreiche neue Kitas werden geplant oder bereits gebaut. Doch Meyerhoff musste passen. Eine Antwort könne sie nicht geben, alle Angaben stünden unter Vorbehalt, weil das davon abhänge, ob der jeweilige Kita-Träger rechtzeitig Personal findet und ob es beim Bau zu Verzögerungen kommt.

So wird beispielsweise die Kita an der Grambker Heerstraße, die bereits seit Februar 2020 in Betrieb ist und in der künftig 100 Kinder betreut werden sollen, sukzessive belegt. Der Grund: Es müssen erst Fachkräfte gefunden werden. Aktuell sucht der Träger Awo beispielsweise noch Leitungskräfte, aber auch Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialassistenten. Bisher werden 50 Kinder betreut. Ebenfalls in Grambke entstehen 20 zusätzliche Plätze voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2021 im ehemaligen Studiohaus Grambke als Dependance des Kinder- und Familienzentrums An Smidts Park. Der Umbau soll im November starten.

Das Kinder- und Familienzentrum Marßel wird umgebaut und saniert, weil der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Dort werden im Kita-Jahr 2022/2023 insgesamt 60 Plätze nicht auf-, sondern abgebaut. Eine Kompensation sei in der Kita-Ausbauplanung aber vorgesehen, erfuhren die Beiratsmitglieder. Das derzeit im Bau befindliche Kinder- und Familienzentrum Helsinkistraße wird ab Sommer 2020 von Kita Bremen betrieben. Die Übergabe ist für August geplant. 70 Kinder, die bereits in Mobilbauten betreut werden, ziehen dann in den Kita-Neubau um und weitere 25 Plätze entstehen.

Mobilbauten bleiben stehen

Die Mobilbauten bleiben allerdings stehen und werden im November 2020 vom DRK übernommen – als Vorlauf für das DRK Kinderhaus im Lesumpark. Das DRK startet in Marßel zunächst mit einer Krippen- und einer Elementargruppe. Nach der Fertigstellung des Gebäudes im Lesumpark, voraussichtlich im Kindergartenjahr 2021/2022, soll die Platzzahl schrittweise erweitert werden. Insgesamt sechs Gruppen sind geplant. Auch in diesem Fall ist die Geschwindigkeit abhängig vom Erfolg der Personalgewinnung.

Zwei weitere Kita-Standorte sind derzeit in Marßel und in Burgdamm im Gespräch. Laut Meyerhoff haben drei Träger Interesse am Standort „Marßel 65“ angemeldet. Eine weitere Interessenbekundung gebe es für Burgdamm. Zum genauen Standort wollte Meyerhoff noch nichts sagen, da der erst noch geprüft werde. Interesse am Standort Hindenburgstraße in Lesum hat nach ihren Angaben Träger Global Education gGmbH angemeldet. Dort könnte eine Kita im Zuge eines Wohnbauvorhabens entstehen.

Der Elternverein Kefi hat sein Betreuungsangebot bereits um eine Krippengruppe erweitert. Nach einem Umbau, der voraussichtlich erst im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein wird, sollen acht zusätzliche Plätze für Kinder ab drei Jahren und 20 Hortplätze hinzukommen. „Der Träger bemüht sich als Interimslösung um Räume auf dem Friedehorst-Gelände“, so Meyerhoff. Ziel sei, dass die Kinder ab August betreut werden. Auch das Kinder- und Familienzentrum Lesum Am Heidbergstift braucht eine Übergangslösung, denn bis zum Kita-Jahr 2025/2026 soll das Gebäude abgerissen und neu gebaut werden.

Jan Klepatz (CDU) wies darauf hin, dass Kita-Plätze nicht erst in der Zukunft fehlen. Andrea Meyerhoff bestätigte, dass im aktuellen Kita-Jahr 39 Kinder in Burglesum unversorgt sind. Ortsamtsleiter Florian Boehlke regte an, über den prognostizierten Bedarf hinaus zu planen, um einen Puffer – beispielsweise für Zuzüge – zu haben. Ulrike Schnaubelt (Grüne) fragte, ob angedacht sei, die Gruppen vorübergehend zu vergrößern. „Das könnte eine Zwischenlösung sein, sofern Projekte nicht rechtzeitig fertig gestellt werden.“ Diese Möglichkeit bestehe momentan ohnehin, warf Klepatz ein. „Die Regelung müsste also verlängert werden.“

Offene Fragen bei Schulstandortplanung

Viele Fragen blieben auch nach dem Bericht über die Schulstandortplanung offen. Wie berichtet, soll in Grambke auf dem Schulgrundstück an der Alwin-Lonke-Straße eine neue dreizügige Oberschule gegründet werden, wenn das dortige Schulzentrum auf den Berufsschulcampus nach Blumenthal zieht. Weitere große Projekte sind die Neugründung einer dreizügigen Grundschule am Standort Heisterbusch sowie der Ausbau der Oberschule Lesum am Steinkamp. Das eine hängt vom anderen ab, der Umbau des Gebäudes Am Heisterbusch ist erst nach Fertigstellung des Ersatzneubaus für die Oberschule möglich. Deshalb wird für die Grundschule ein Interimsstandort benötigt.

Zum zeitlichen Ablauf der Vorhaben – dazu gehört auch der Ausbau aller Grundschulen zu gebundenen Ganztagsschulen – konnten Daniel de Olano und Robert Lawrenz, Vertreter von Immobilien Bremen, keine Angaben machen. Es werde ein Masterplan erarbeitet, der in einem halben Jahr vorliege, so Lawrenz. Das kritisiert Pius Heereman (FDP) in einer Pressemitteilung scharf. Er sei „schockiert“, so Heereman.

„Der Beirat hat im Oktober in einem über alle Parteigrenzen hinweg einstimmigen Antrag einen klaren Zeitplan für den Ausbau von Grundschulen gefordert. Der Vertreter von SKB war heute nicht einmal in der Lage zu sagen, ob das Provisorium für die geplante Grundschule Heisterbusch 2021 oder 2022 in Betrieb gehen wird. Man ist schlicht mit leeren Händen gekommen." Eine Planung sei nicht erkennbar, lediglich "eine lose und unverbindliche Ansammlung von lange bekannten Vorhaben".

Wegen der Kontaktbeschränkungen hatte der Beirat nicht wie sonst sofort einen Beschluss gefasst. Die Fraktionssprecher stimmen sich im Nachhinein ab.