Jendrik Meyer von der Ortsfeuerwehr Lemwerder erklärt seinen Kameraden und Kameradinnen in einem Video, wie man einen Flächenbrand bekämpft. (FEUERWEHR LEMWERDER)

Lemwerder/Berne. Wer in der südlichen Wesermarsch aktives Feuerwehrmitglied ist, hat normalerweise jeden Montagabend einen festen Termin: den Dienstabend im Feuerwehrgerätehaus. Dann wird für den Ernstfall trainiert. Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln ist das im Moment allerdings nicht möglich.

Die drei freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Lemwerder haben für sich in den vergangenen Wochen deshalb den Online-Unterricht entdeckt. „Kameraden drehen Lehrvideos, die wir über Whatsapp an alle Mitglieder der versenden“, berichtet Lemwerders Ortsbrandmeister Lars Prößler. Wie bedient man eine Atemschutzüberwachungstafel? Wie öffnet man eine Tür? Oder: Wie bekämpft man einen Stoppelfeldbrand? Die Anleitung kommt in Bild und Ton aufs Handy. Ebenso wie beispielsweise eine Bedienungsanweisung für Handfunkgeräte.

Mitglieder, die ihren Kameraden einen Sachverhalt erläutern möchten, filmen sich bei der Erklärung und schicken die Videosequenzen an ihr Ortskommando. Versprecher werden herausgeschnitten, sodass niemand seinen Text in einem Rutsch aufsagen muss. Auch Powerpoint-Präsentationen sind möglich. Die Gruppe der Anbieter beschränkt sich nicht auf die Führungsriege der Feuerwehr. „Die Resonanz ist super“, freut sich Ortsbrandmeister Prößler. Montags um 20 Uhr drückt er oder einer seiner Ortsbrandmeisterkollegen auf den „Senden“-Knopf. „Bis spätestens Mittwoch haben sich alle aktiven Mitglieder das Video dann angeguckt“, zieht Prößler zufrieden Bilanz.

„Den Video-Unterricht, wie ihn die Lemwerderaner machen, kann man nur anbieten, wenn man Leute hat, die gerne mit der Technik hantieren“, sagt Bernes Gemeindebrandmeister Klaus Niekamp und fügt bedauernd hinzu: „Wir in Berne haben so jemanden leider nicht.“ Dennoch ist dem langjährigen Feuerwehrmitglied und Funktionär nicht bange um die Fortbildung der Mitglieder seiner sechs Ortswehren. „Wir haben unseren Dienst erst relativ spät eingestellt“, berichtet Niekamp. Mittlerweile seien die Führungsriegen der einzelnen Wehren bereits wieder dabei, über eine Öffnung der Feuerwehrhäuser zu diskutieren. „Vor rund 14 Tagen haben die Stadt- und Gemeindebrandmeister mit dem Kreisbrandmeister zusammengesessen und über eine einheitliche Wiederaufnahme des Feuerwehrbetriebes in der Wesermarsch gesprochen.“

Zudem habe er bereits mit der Gemeindeverwaltung eine Dienstanweisung erarbeitet, berichtet Klaus Niekamp, so dass die Kameraden schon jetzt wüssten, wie die Dienstabende und Einsätze in Zukunft aussehen. „Wir haben es den Angehörigen von Risikogruppen – also Kameraden, die älter als 60 Jahre sind oder im pflegerischen Bereich arbeiten – freigestellt, zu den Dienstabenden zu kommen. Für diese Mitglieder wird vorerst keine Dienstpflicht herrschen“, gewährt Niekamp Einblick. „Wir wollen die Kameraden nicht unnötig unter Druck setzen. Sie sollen aus Überzeugung und mit einem guten Gefühl zu uns kommen.“

Die Einsatzfähigkeit der sechs Berner Ortswehren werde trotz der Einschränkungen aufrechterhalten werden, verspricht der Gemeindebrandmeister. „Notfalls werden wir die Alarmierungs- und Ausrückordnung umorganisieren.“ Niekamp hofft, in spätestens zwei Wochen den Dienstbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen, denn vor einem graut es ihm: „Ich habe keine Angst, dass die Kameraden in den zurückliegenden Wochen etwas verlernt haben könnten. Aber ich weiß, dass es sehr oft schwer ist, die Kameraden wiederzugewinnen.“ Der Gemeindebrandmeister fürchtet, zehn Prozent der freiwilligen Feuerwehrleute zu verlieren, weil diese Gefallen an den freien Montagabenden gefunden haben. Dieselbe Befürchtung hegt auch Niekamps Lemwerderaner Amtskollege Hartwig Sondag.

Lemwerders Gemeindebrandmeister hofft, schnellstmöglich zumindest mit der praktischen Ausbildung der Maschinisten und Fahrer weitermachen zu können. „Die müssen schließlich die Fahrzeuge und Pumpen bedienen“, sagt Sondag. Da müsse jeder Handgriff sitzen. Und das könne nicht virtuell vermittelt werden.

Online stimmt sich seit zwei Wochen auch die Jugendfeuerwehr Warfleth ab. „Wir treffen uns freitags für ein bis zwei Stunden per Video-Konferenz“, schildert Jugendfeuerwehrwartin Sabine Garbade die Lage. Der Unterricht sei aber unzulänglich. „Wie will man Gerätekunde anbieten, wenn die Jugendlichen die Geräte nicht sehen und anfassen können?“, fragt sich Sabine Garbade.

In Lemwerder ruht die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehren momentan. Und auch die Hundeführer der Rettungshundestaffel müssen derzeit zu Hause ihre Tiere fit halten. „Die Mitglieder haben alle individuell auf ihre Hunde zugeschnittene Hausaufgaben bekommen“, teilt Ortsbrandmeister Prößler mit, der ebenfalls zur Abteilung gehört. Die einen übten beispielsweise das sogenannte Verbellen einer Fundstelle, während die anderen daran arbeiteten, dass der Vierbeiner eine längere Zeit ruhig liegen bleibt, obwohl sich der Hundeführer hin und her bewegt. Die Krise macht erfinderisch.