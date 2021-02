Im Kreis Wesermarsch gilt ab Dienstag für zunächst eine Woche eine nächtliche Ausgangssperre. (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Aufgrund eines sprunghaften Anstiegs an Corona-Erkrankungen verhängt der Landkreis Wesermarsch ab Dienstag, 16. Februar, eine nächtliche Ausgangssperre. Übers Wochenende ist bei 93 Personen eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Aktuell sind in der Wesermarsch 401 Personen infiziert. Mit einem Wert von 254 weist die Wesermarsch die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen auf. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von Montag ist es der bundesweit zweithöchste Wert nach dem Landkreis Tirschenreuth in Bayern (Inzidenz 316).

Die 93 neuen Covid-19-Fälle in der Wesermarsch sind zu einem Großteil auf Ausbrüche in den Städten Nordenham (plus 41) und Brake ( plus 30) zurückzuführen. Doch auch in der Fläche stiegen die Zahlen an: Berne (plus drei), Butjadingen (plus eins), Elsfleth (plus fünf), Jade (plus eins), Stadland (plus sieben) und Ovelgönne (plus fünf). Einzig in Lemwerder hat sich übers Wochenende niemand zusätzlich mit dem Virus infiziert.

Die nächtliche Ausgangssperre gilt ab Dienstag für vorerst eine Woche. Zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr am darauffolgenden Morgen ist ein Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände grundsätzlich untersagt. Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung werden nur aus gewichtigen Gründen erteilt. Diese sind laut Kreisverwaltung: die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, die zwingend in diesem Zeitraum erfolgen muss; die Ausübung einer Tätigkeit zur Gefahrenabwehr; die dringend erforderliche Inanspruchnahme medizinischer oder veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen; die Unterstützung Hilfsbedürftiger; Handlungen zur dringenden Versorgung von Tieren sowie die Begleitung Sterbender. Landrat Thomas Brückmann appelliert an die Bewohner, so weit wie möglich Kontakte zu vermeiden, Abstand zu halten, Maske zu tragen und die Hygieneregeln einzuhalten.

Der Landkreis Osterholz hat am Montag sieben Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag registriert. Damit lag die Zahl der aktiv Infizierten zu Wochenbeginn bei 61 Personen. Sie verteilten sich wie folgt auf die Kommunen: Osterholz-Scharmbeck 31, Schwanewede 19, Ritterhude vier, Hambergen zwei, Grasberg zwei, Lilienthal und Worpswede je einer. Der Inzidenzwert für den Landkreis lag am Montag bei 37,7. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 1712 Menschen an Corona erkrankt, davon sind 1601 wieder genesen. 50 Menschen sind am Virus gestorben.