Die Ausgangssperre in der Wesermarsch wird aufgehoben. (Mohssen Assanimoghaddam)

Wesermarsch. Die nächtliche Ausgangssperre in der Wesermarsch läuft am Mittwoch um Mitternacht aus. Gleiches gilt für die vorübergehende Schließung der Schulen. Der Landkreis begründet die Entscheidung mit der sinkenden Zahl der Erkrankungen und einem daraus resultierenden stabilen Inzidenzwert von unter 200 Infizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. „Die Ausgangssperre hat ihre Wirkung entfaltet. Dabei war sicherlich der Weckruf, der mit der Maßnahme verbunden gewesen ist, mindestens genauso wichtig wie die konsequente Kontrolle der Ausgangssperre“, sagt Landrat Thomas Brückmann und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Maßnahme einmalig bleiben möge.

Rückendeckung für die Entscheidung vom Landkreis kommt rückwirkend aus den Rathäusern Lemwerder und Berne. „Es ist genau überlegt worden, nicht zu hart vorzugehen, aber trotzdem ein deutliches Zeichen zu setzen. Das ist gelungen“, sagt Jutta Zander, allgemeine Vertreterin der Bürgermeisterin in Lemwerder. Ähnlich bewertet Bürgermeister Hartmut Schierenstedt in Berne die Aufhebung der Ausgangssperre: „Die Entscheidung ist nachvollziehbar und angemessen.“ Er erwartet durch eine Impfsteigerung eine langfristige Entspannung der Situation. Der Impfstoff werde in den nächsten Wochen in größeren Mengen zur Verfügung stehen, ist sich Schierenstedt sicher.

Zurzeit werden durch die Johanniter-Unfall-Hilfe im Impfzentrum Brake 168 Ü-80-Jährige täglich mit dem Biontech-Wirkstoff und 20 bis 30 Personen aus den mit Priorität 1 gewerteten Berufsgruppen mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft. Zusätzliche Lieferungen von verschiedenen Herstellern würden zeitnah erwartet.

Ab Donnerstag soll laut Matthias Bühnemann vom Fachdienst für Schulen, Kultur und Sport des Landkreises in den Schulen wieder das Wechselmodell mit dem bekannten Hygienekonzept gefahren werden. Das gilt für die Schuljahrgänge 1 bis 4, die Abschluss- und Abiturklassen, sowie die Förderschulen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und die Tagesbildungsstätten. „Nach heutigem Stand kann ab Donnerstag der Präsenzunterricht in den genannten Bereichen wieder aufgenommen werden. Die übrigen Schülerinnen und Schüler lernen weiterhin zu Hause im Distanzunterricht“, sagte Bühnemann gestern.

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bleibt in den definierten Bereichen verpflichtend. In Lemwerder beispielsweise gilt diese Pflicht auf dem Markt und auf dem Vorplatz des ehemaligen Güterschuppens. Zum Wochenende wird der Landkreis über das weitere Vorgehen beraten. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200 wieder überschreiten, wird der Landkreis entsprechend reagieren und Einschränkungen verfügen.

Ebenfalls noch nicht im Normalbetrieb befindet sich das Rathaus in Lemwerder. Die Personallage sei auch wegen einiger Corona-unabhängiger Erkrankungen von Mitarbeitern weiterhin angespannt. Daher seien Terminabsprachen und Geduld weiterhin vonnöten. Etwas entspannt hingegen hat sich derweil die Situation an der Telefon-Hotline.