Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. (Björn Hake)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Restaurant in Blumenthal eingebrochen und haben dort eine ausländerfeindliche Parole hinterlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach Polizeiangaben hebelten die Einbrecher die Küchentür des Restaurants an der Schwaneweder Straße auf, durchwühlten das Lokal und entwendeten etwas Bargeld. Dazu wurde eine Arbeitsplatte in der Küche mit dem Schriftzug „Geht weg aus Deutschland“ beschmiert. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (zwischen Montag, 22. Juli, 19 Uhr und Dienstag, 23. Juli, 10 Uhr) an der Schwaneweder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.