Am Fähranleger Motzen ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto in die Weser gerollt. Unklar ist, ob sich in dem etwa sechs Meter vom Ufer entfernt untergegangenem Fahrzeug noch Personen befinden. Zurzeit laufen Vorbereitungen zur Bergung des Wagens. Taucher sind auf dem Weg.