Taucher haben in der Nacht zu Dienstag am Fähranleger Motzen ein Auto samt Insassen aus der Weser geborgen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Bremer Krankenhaus. Gegen 1.40 Uhr hatte ein Anrufer der Polizei Bremen ein Weser abwärts treibendes Fahrzeug gemeldet. Die Besatzung der örtlichen Fähre versuchte, das Auto an den Fähranleger Motzen zu schieben, wo es allerdings sank. Taucher verschiedener DLRG-Gruppen sowie der Feuerwehr Bremen waren im Einsatz, um das Bergegeschirr des Autokranes der Feuerwehr Bremen am Fahrzeug zu befestigen. Nachdem der Kran den Wagen an Land gezogen hatte, bargen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Warfleth den Fahrer, der anschließend ins Klinikum Bremen-Nord gebracht wurde.

++ Aktualisiert um 10.22 Uhr ++