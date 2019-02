Wegen Arbeiten an Regenabläufen an der Lesumbrücke wird die A 27 in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. (Christian Walter)

Weil die Regenabläufe an der Lesumbrücke dringend saniert werden müssen, wird die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen den Anschlussstellen Bremen Industriehäfen und Bremen-Nord voll gesperrt. Das teilt die Verkehrsmanagementzentrale mit. Die Sperrung beginnt am Sonnabendabend, 2. Februar, um 19 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntagmorgen, 6 Uhr. Während dieser Zeit wird der Verkehr an der Anschlussstelle Bremen Industriehäfen von der A 27 abgeleitet und über die Umleitungsstrecke U 25 zur Wiederauffahrt an der Anschlussstelle Ihlpohl geführt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.