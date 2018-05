Weil auf der Autobahn zwischen Ihlpohl und Industriehäfen weniger Fahrspuren zur Verfügung stehen, staut sich der Verkehr zurück auf die A 27 und bis in die Hindenburgstraße in Lesum. (von Lachner)

Lange Autoschlangen gehören derzeit zum Alltag vieler Pendler in Bremen-Nord. Seit März stecken sie morgens und abends regelmäßig im Stau – in beiden Richtungen zwischen Ihlpohl und Industriehäfen ist einer von drei Fahrstreifen wegen Bauarbeiten gesperrt. „Teilweise reicht der Rückstau bis zur Hindenburgstraße“, sagt Ortsamtsleiter Florian Boehlke. Er beobachtet, wie der Ausläufer des Staus von der Autobahn bis in den Ortskern reicht. Immer wieder hört er dazu vom Frust der Anwohner, die morgens bis zu eine Stunde länger in die Stadt unterwegs sind. „Der Stau ist für die meisten ein Ärgernis, weil die A 27 die einzige Querung über die Lesum ist“, sagt Boehlke. Problematisch sei die Baustelle aber vor allem dann, wenn im Bereich der Baustelle ein Unfall passiert, und sich die Fahrbahn auf eine Spur verengt.

Trotzdem sind die Bauarbeiten nötig. „Die A 27 hat zu oft unter Wasser gestanden“, sagt Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr. An den Seiten der Fahrbahn habe es große Schäden wegen Erosion gegeben – das Regenwasser sei quer über die Fahrbahn die Böschung herab geflossen. Auch der Mittelwischweg sei von den Schäden betroffen – die Stadtstraße verläuft parallel zur A 27. Im schlimmsten Fall hätte ein Teil der Autobahn absacken können. Um das zu verhindern, entstehen Wasserläufe am Fahrbahnrand, über die der Regen abfließt. „Wir müssen außerhalb der Autobahn Versickerungsmöglichkeiten schaffen. Es ist wichtig, dass die Fahrbahn auch bei Starkregen zuverlässig entwässert“, sagt Stellmann. Dabei gehe es auch um die Sicherheit der Autofahrer.

Knapp vier Millionen Euro investiert der Staat, damit das Wasser besser von der Straße fließt. Zwar arbeitet die Baufirma vor allem außerhalb der Fahrbahn, trotzdem benötigt sie den rechten Fahrstreifen laut Stellmann als Arbeitsraum. Ende Juni, zum Beginn der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin müssen Autofahrer auf der A 27 mit Stau und längerer Fahrzeit rechnen – besonders in den Morgenstunden und im Feierabendverkehr.