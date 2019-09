Durch die Aktion sollen bundesweit Bäume gepflanzt werden. (Julian Stratenschulte)

Vegesack. Vegesack will sich an der bundesweiten Baumpflanzaktion „Einheitsbuddeln“ beteiligen. Am Mittwoch, 2. Oktober, verkaufen Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt, Werner Pohlmann von Leffers, Jan Schneider von Robert C. Spies-Immobilien und Anne Köhler von der Vege.net GmbH von 10 bis 12 Uhr junge Hainbuchen vor dem Gebäude Reeder-Bischoff-Straße 29. Die Setzlinge kosten 2,50 Euro das Stück, wovon jeweils 80 Cent dem Stadtgartenverein zugute kommen. Jeder kann dann der neuen Pflanze auf seinem Grundstück oder im Schrebergarten ein Zuhause geben.

In einer Erklärung zu der Aktion schreibt Anne Köhler: „Ein Sprichwort sagt, dass man einmal in seinem Leben einen Baum gepflanzt haben soll. Ein Rat, der so aktuell ist wie nie. Denn in Zeiten von Klimawandel, Flächenversiegelung und schwindendem Lebensraum für Tiere und Insekten braucht es vor allem eins: mehr Grün für alle! Was wäre nun, wenn jeder Mensch in Deutschland seinen Baum am selben Tag, am 3. Oktober, pflanzen würde? Das wären auf einen Schlag fast 260 Hektar neuer Wald, verteilt im ganzen Land.“

Die Aktion „Einheitsbuddeln“ hat der schleswig-holsteinische Staatssekretär Dirk Schröder vor wenigen Wochen gestartet. Das Bundesland richtet in diesem Jahr die zentrale Einheitsfeier aus, möchte dabei aber nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch eine Zukunftsaktion starten. Ziel ist es, allein in Schleswig-Holstein 40 000 Bäume zu pflanzen. Wobei sich bereits Sponsoren gefunden haben, die den Start massiv unterstützen. Bürger und Unternehmen können sich aussuchen, ob sie mit einer Spende eine zentrale Waldpflanzung unterstützen oder zu Hause aktiv werden. Auch zu regelrechten Pflanzpartys kann eingeladen werden. Die Staatskanzlei hofft, damit eine Tradition zu starten – im kommenden Jahr wäre dann Brandenburg an der Reihe.

In Vegesack können sich Interessierte am 2. Oktober auch außerhalb der Verkaufsaktion von 10 bis 12 Uhr in den Geschäftsräumen von Vege.net den ganzen Tag über Bäumchen herausholen. Ebenso bei Michaela Weichelt von „Ideen mit Blumen“ in der Gerhard-Rohlfs-Straße 54c. Bei der Baumschule Lühmann in Schwanewede, am Langenberg 5, startet der Baumverkauf anlässlich der Aktion „Einheitsbuddeln“ bereits am Montag, 30. September.