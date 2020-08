Eine Ausschreibung soll klären, welches Unternehmen ab Dezember 2022 Fahrkarten am Bahnhof Vegesack verkauft. (Sebi Berens)

Wer am Bahnhof Vegesack eine Zugfahrkarte kaufen will, bekommt die entweder an den blauen Automaten der Nordwestbahn (NWB) oder im Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB). Damit gibt es derzeit zwei Unternehmen, die Tickets verkaufen. Ab Dezember 2022 wird es nur noch eines sein, damit soll auch der Ticketkauf für Fahrgäste transparenter werden. Welcher Konzern künftig Tickets verkauft und wie die Zukunft des Reisezentrums in Vegesack aussieht, steht derzeit noch nicht fest.

Klar ist laut Deutscher Bahn, dass das Unternehmen seinen Fahrkartenverkauf in Vegesack Ende 2022 schließt. „Wir haben uns seitens der DB Vertrieb sehr intensiv darum bemüht, eine Folgebeauftragung über 2022 hinaus von der Nordwestbahn für den Fahrscheinverkauf zu erhalten“, so eine Bahnsprecherin. Die NWB habe sich jedoch dazu entschieden, die DB nicht zu beauftragen.

Ohne Vertrag geht es aber nicht. Denn nach dem Vertriebsmodell der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gilt ein Verbot, Fahrkarten des Niedersachsentarifs und des Verbundtarifes im Umkreis von 500 Metern um den Bahnhof frei zu verkaufen. „Daher wird das Reisezentrum Bremen-Vegesack Ende 2022 geschlossen. Leider gilt dies ebenso für Delmenhorst, Achim, Verden (Aller) und Bremerhaven Hauptbahnhof“, bedauert die Bahnsprecherin. Gleichzeitig betont sie, dass die Mitarbeiter am Standort Vegesack ihren Arbeitsplatz durch die Schließung nicht verlieren. „Alle dann betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden ein anderes Arbeitsplatzangebot bekommen.“

Während am Bahnhof Vegesack mit der Deutschen Bahn und der Nordwestbahn zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen Fahrkarten verkaufen, sind es an anderen Stationen noch mehr. Den Bremerhavener Hauptbahnhof etwa steuern auch Züge der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) an, die dort neben DB und NWB ebenfalls Fahrkarten verkaufen.

Ticketverkauf neu organsiert

Für Menschen, die nicht so häufig mit dem Zug unterwegs sind, sei der Ticketverkauf aufgrund der unterschiedlichen Anbieter unübersichtlich. „Um die Zuständigkeit klarer zu fassen, ist künftig ab Dezember 2022 in Niedersachsen, Hamburg und Bremen je Verkehrsstation immer genau ein Unternehmen für den Vertrieb zuständig, sowohl für die Ticketautomaten, als auch (an ausgewählten Standorten) für einen personenbedienten Vertrieb“, teilt Jens Tittmann, Sprecher von Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) mit.

Trotz der Schließung des DB-Reisezentrums in Vegesack müsse sich niemand Sorgen machen, dass es dort künftig keine persönliche Beratung mehr gibt. „Durch die von Niedersachsen und Bremen abgeschlossenen Verkehrsverträge im Nahverkehr haben wir sichergestellt, dass an einer Vielzahl von Standorten der personenbediente Verkauf langfristig gesichert bleiben wird und diese Entscheidung eben nicht den Unternehmen überlassen ist“, heißt es aus dem Ressort. Dazu gehöre auch der Standort Vegesack.

Mit Beginn des neues Verkehrsvertrages der Regio-S-Bahn im Jahr 2022 werde die Nordwestbahn am Bahnhof in Vegesack vertriebsverpflichtet sein. „Wie sich das allerdings konkret ausgestaltet – sprich, ob der Fahrkartenverkauf in Eigenregie oder über einen externen Partner erfolgt – befindet sich noch in Klärung und Abstimmung“, sagt Karin Punghorst, Sprecherin der Nordwestbahn. „Fest steht allerdings, dass die Fahrgäste nicht nur Tickets der Nordwestbahn und des regionalen Nahverkehrs, sondern weiterhin auch Fernverkehrtickets der DB erwerben können.“

Laut Mobilitätsressort gibt es verschiedene Möglichkeiten, wer ab Dezember 2022 für den sogenannten personenbedienten Vertrieb in Vegesack zuständig sein könnte. „Denkbar wäre durchaus auch ein Engagement anderer Unternehmen mit Know-how im Vertrieb von ÖPNV-Tickets“, sagt Jens Tittmann. „Aber auch von einer Bewerbung der DB Vertrieb GmbH ist auszugehen.“