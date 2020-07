Das Kundenverhalten hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie stark verändert. Immer mehr setzen auf Online-Banking, Beratung am Telefon oder das Bezahlen per Card auf dem Smartphone. (Jens Schierenbeck/dpa)

Kontoführung per PC, Laptop oder Smartphone, Bezahlen mit Karte oder Handy, Beratung per Telefon: Der Trend hat sich schon länger abgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung forciert, wie berichtet schließen Volksbank und Sparkasse mehrere Filialen in der Region Bremen-Nord. Auch die Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd wird in ihren drei Filialen an der Kirchenstraße in Brake, in Oldenbrok und in Bardenfleth den Servicebereich nicht wieder öffnen. Die Filialen hatten schon reduzierte Öffnungszeiten und wurden wegen der Pandemie im März geschlossen. Mittlerweile gibt es wieder Beratungen unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln – aber: Die Kundenfrequenz ist gering.

Ob digital oder telefonisch: Das Kommunikationsverhalten hat sich ohnehin verändert. „Covidbedingt hat sich das beschleunigt“, sagt Vorstand Christiane Thürlings. Festgestellt hat die Bank auch, dass sich Bargeldauszahlungen auf 80 Prozent des sonst üblichen Standards reduziert haben: „Das ist massiv eingebrochen.“ Und dabei hatte die Bank an allen drei Standorten in neue Technik investiert. Die wird erhalten bleiben: An den drei Standorten sind weiterhin Ein- und Auszahlungen per Automat möglich. Auch können Kontoauszüge gedruckt werden. „Wir wollen sicherstellen, dass wir als Bank in der südlichen Wesermarsch präsent sind“, sagt Christiane Thürlings.

Runtergefahren wird aber der klassische Servicebereich, also der Kundenservice am Schalter. Vor der Pandemie war dieser drei halbe Tage in der Woche im Wechsel besetzt. Zu den Zeiten waren Berater vor Ort. „Das lassen wir auslaufen“, sagt Christiane Thürlings. Die drei Filialen und die Mitarbeiter werden in der Hauptfiliale Brake Weserstraße, in der Filiale Berne (Weserstraße) und im Beratungsbüro Elsfleth zusammengelegt. Brake und Berne sind in Vollzeit geöffnet. Die Beratungsleistungen bleiben von der Neustrukturierung unberührt, unabhängig ob vor Ort in einer der Filialen oder auch zu Hause.

„Es wird kein Arbeitsplatz abgebaut. Wir brauchen alle Mitarbeiter“, betont Christiane Thürlings. Die Berater werden an die anderen Teams angedockt. „Die Teams sind so groß, dass viele Kunden Termine wahrnehmen können“, sagt sie. Firmen- und Gewerbekunden würden vor Ort aufgesucht. „Für Privatkunden gibt es Lösungen. Dazu gehört auch die Bargeldversorgung bei Anruf“, sagt Christiane Thürlings. Und das Servicecenter sei täglich von 6 bis 22 Uhr und sonnabends zu erreichen. „Wir haben in die Online-Filiale investiert. Ich glaube, dass der Kunde darauf nicht verzichten will.“

Dass sich das Kundenverhalten allerdings so schnell verändert, hätte man so nicht erwartet, zumal die Filialen noch modernisiert worden sind. Aber nach drei Monaten Corona habe sich bewahrheitet, dass sich Kunden andere Wege suchen, zum Beispiel per Telefon oder E-Mail, Internet oder Video-Chat. Auch Menschen, die vorher nicht so auf die moderne Technik setzten, seien umgeschwenkt, hat die Bank festgestellt. Denn immerhin könnten alle Produkte auch telefonisch angefordert werden.

Eine weitere Feststellung: Die Kunden wünschen immer weniger das Gespräch am Schalter, sondern eher vertraulich im Beraterbüro. Christiane Thürlings: „Wir haben lange an alten Strukturen festgehalten, aber der Kunde hat entschieden.“