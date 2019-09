Viele Gebäude des Schulzentrums stammen aus den 1970er- Jahren und weisen erhebliche Baumängel auf. Beispielsweise ist das Dach der Mensa undicht. (Christian Kosak)

Schon seit Jahren gibt es am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße einen Sanierungsstau. Die Gebäude stammen zum großen Teil aus den 1970er-Jahren und weisen bauliche Mängel auf. Nur eines von vielen Beispielen: Das Dach in der Mensa ist undicht.

Die Sporthalle, die von der Schule und von Vereinen intensiv genutzt worden war, steht für den Schulsport seit Herbst 2015 nicht mehr zur Verfügung. Sie war vorübergehend zum Übergangswohnheim umfunktioniert worden. Die dringend notwendige Sanierung verzögerte sich anschließend immer wieder. Für die meisten Schüler gab es nach Angaben von Schulleiter Wolfgang Stutzinger seither keinen Sportunterricht mehr. Lediglich für das Abitur wurde Sportunterricht in der sechs Kilometer entfernten Halle am Schwarzen Weg in Gröpelingen erteilt. In diesen Tagen soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Container als Klassenräume

Die räumliche Situation in der Schule selbst verschlechterte sich im November 2017 massiv. Damals hat es in einem Technikraum des Schulzentrums gebrannt. Der Schaden erwies sich als schwerwiegender, als zunächst gedacht, denn über die Lüftungs­anlage hatten sich gesundheitsgefährdende Stoffe über den gesamten Gebäudetrakt verteilt. Unter anderem setzten sich Partikel in der Deckenkonstruktion fest. Der gesamte Trakt, der drei Etagen plus ein Dachgeschoss mit insgesamt mehr als 25 Räumen umfasst, ist seit November 2017 gesperrt. Inzwischen wurde der gesamte Gebäudetrakt entkernt. 98 Container ersetzen die Klassenräume.

Weil die Brandschäden ohnehin behoben werden müssen, hat die Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen vorgeschlagen, das Gebäude darüber hinaus teilweise zu sanieren, teilt Sprecher Peter Schulz mit. Der Entwurf weist dafür Gesamtkosten von rund 4,6 Millionen aus. Für die Container, die als Übergangsquartier dienen, sind Kosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro angefallen.

Die Versicherung hat laut Schulz Brandschäden in Höhe von 789.000 Euro anerkannt und bereits gezahlt. Zum Thema Brandschutzmängel an der Schule teilt Immobilien Bremen mit: „Für das Gebäude lag eine Baugenehmigung und somit eine Betriebserlaubnis vor. Es entsprach also den Vorgaben des Brandschutzes.“ Bei Bestandsimmobilien werden die Brandschutzvorkehrungen laut Schulz immer dann den aktuellen Vorgaben angepasst, „sobald bauliche Veränderungen am Gebäude vorgesehen sind“.

Seit der Gebäudetrakt entkernt wurde, ruhen die Arbeiten. Die Finanzierung der Sanierungsarbeiten wird laut Schulz gegenwärtig mit den zuständigen Senatsressorts abgestimmt. „Danach erfolgen die erforderlichen Ausschreibungen. Dies könnte noch in diesem Jahr geschehen. Im Anschluss daran werden die Angebote ausgewertet und die Aufträge vergeben.“ Der genaue Baubeginn sei noch nicht absehbar.