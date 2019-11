Hanna taucht mit Erzieherin Sarah Schönrock gerne in die fantastischen Abenteuer des Kindermädchens "Mary Poppins" ein. (Barbara Wenke)

Altenesch. Eng kuscheln sich die Jungen und Mädchen des St.-Gallus-Kindergartens an diesem Morgen an die Frau mit dem Buch. Laut, deutlich, langsam – so, dass jeder gut verstehen kann, liest die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen den Kindern vor. „Vorlesen ist gut für die Fantasie.“ Damit begründet die Christdemokratin aus Ahlhorn, warum sie sich jedes Jahr im November am bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen beteiligt.

Einige Minuten lauschen die jungen Zuhörer gebannt der Geschichte von „Karl und Kumpel“. Die fahren gemeinsam in den Urlaub. Doch das machen viele, und so stehen die beiden Hauptfiguren, Karl und dessen Hund „Kumpel“, schnell im Stau. Auch die Kinder erzählen von Reisen, von den Autofahrten und von Ärgernissen auf dem Weg dorthin. Einen Stau, wie Karl und Kumpel ihn erleben, kennen die Jungen und Mädchen auch – und Eltern, die sich darüber ärgern.

Astrid Grotelüschen und Kindergartenleiterin Nina Latussek freuen sich, dass die Kinder über die Geschichte ins eigene Erzählen kommen. Nach einer Viertelstunde schwindet bei vielen der jungen Zuhörer allerdings die Konzentration. Sie verlassen den Raum, um sich nebenan zu bewegen. Hanna und Lukas dagegen bleiben. Die beiden lieben Bücher, haben Nina Latussek und ihre Kollegin Sarah Schönrock in den zurückliegenden Monaten festgestellt.

Auch jetzt sind Hanna und Lukas noch nicht bereit, die Vorleserin freizugeben. Nur weil eine Geschichte zu Ende ist, heißt das nicht, dass die Lesezeit stoppen muss. Schnell flitzt Lukas los, um eines seiner Lieblingsbücher zu holen: „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Bereitwillig liest Astrid Grotelüschen auch diese Geschichte noch vor.

Zu Hause lauscht Hanna mit großer Begeisterung ihrer Mutter, wenn die aus der Fantasy-Romanreihe „Harry Potter“ vorliest. Die Abenteuer der Zauberlehrlinge Harry, Hermine und Ron kennt sie gut. Ebenso gerne kuschelt Hanna sich daheim aber auch mit ihrem großen Bruder Louis, der bereits die Grundschule besucht, aufs Sofa im gemeinsamen Kinderzimmer und schmökert in Bilderbüchern.

Bücher mit Bildern, insbesondere sogenannte Wimmelbücher, seien für einen Kindergarten ideal, sagt Nina Latussek. Gerade in Zeiten, in denen viele Kinder mit ausländischen Wurzeln die Einrichtungen besuchen, braucht es Abbildungen, über die man reden und an denen man immer wieder Begriffe erklären könne.

Im St.-Gallus-Kindergarten neben der Altenescher Kirche haben die Jungen und Mädchen mit ihren beiden Erzieherinnen in den vergangenen Tagen viel über Sankt Martin gesprochen. Sie haben die Geschichte nachgespielt und ein Lied gesungen. Das Ende der Themenreihe bildet ein großer, von verschiedenen Einrichtungen organisierter Martinslauf, der am Donnerstagabend durch Lemwerder zieht.

Seit elf Jahren ist Nina Latussek Erzieherin. „Allgemein wird weniger gelesen“, hat die Pädagogin, die den St.-Gallus-Kindergarten in Altenesch seit gut einem Jahr leitet, festgestellt. „Es ist weniger Zeit da.“ Und die Kinderbücher müssten sich der Konkurrenz anderer Medien stellen, beispielsweise dem Fernseher oder dem Smartphone. Von Bildschirm-Medien für Kleinkinder hält Nina Latussek nicht viel. „Der Fernseher gibt uns alles vor. Bei Büchern ist dagegen die Fantasie gefragt. Da müssen wir uns noch überlegen, wie etwas aussieht.“ Manchmal werden in Altenesch sogar Klassiker in die Hand genommen, um in fantastische Welten einzutauchen.

Wie die Welt des Kindermädchens „Mary Poppins“, das vom Himmel fällt, um Familien Freude im tristen Alltag einzuhauchen. „Mary Poppins war mein Lieblingsbuch“, erinnert sich Erzieherin Sarah Schönrock. Sie freut sich, dass der Kindergarten noch immer ein Exemplar der alten Geschichte besitzt. Gerne greifen die Erzieherinnen auf diese alten Bücher zurück. Besonders wegen der Bilder. Denn die, beobachten Sarah Schönrock und Nina Latussek immer wieder, haben sich verändert. „Heute sind die Zeichnungen nicht mehr so schön“, sagt Einrichtungsleiterin Latussek. „Viele Bilder sind comic-artig, kitschig, zu bunt und überladen.“

Ein besonders schön gezeichnetes Kinderbuch ist „Die kleine Raupe Nimmersatt“, findet Sarah Schönrock. Kaum hat sie den Titel erwähnt, läuft der vierjährige Lukas los, das Exemplar zu holen. Er hat immer noch nicht genug vom Lesen an diesem Morgen. „Lukas ist immer schon ganz früh hier“, berichtet die Erzieherin. „Dann setzen wir uns in aller Ruhe auf die Sofas in unserer Leseecke und schauen uns Bücher an.“ Der Vierjährige lernt dabei ganz nebenbei, zum Beispiel das Zählen. Mit Begeisterung zählt er die Anzahl der Nahrungsmittel auf, durch die sich die Raupe Nimmersatt in der Geschichte frisst.

Dann streckt Lukas vier Finger in die Höhe. „So alt bin ich“, sagt der Steppke. „Und in zwei Jahren, wenn ich so alt bin“, fährt er fort, während er seine beiden Daumen den vier gestreckten Fingern hinzufügt, „dann komme ich in die Schule.“ Dann braucht sich Lukas sich nicht mehr vorlesen zu lassen, denn dann lernt Vierjährige selbst lesen.