Die neue Bürgermeisterin Christina Jantz-Herrmann an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus. (Christian Kosak)

Frau Jantz-Herrmann, vor knapp einem Monat haben Sie Ihr Amt als neue Bürgermeisterin angetreten – mitten in der Pandemie. Hat das den Einstieg schwieriger gemacht?

Christina Jantz-Herrmann: Ob schwieriger, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle anders. Ich hätte mich gerne allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus im Rahmen einer Versammlung, vielleicht auch in etwas lockerer Atmosphäre vorgestellt. Auch hätte ich gerne für einen halben oder einen Tag in den einzelnen Fachbereichen hospitiert, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wo die alltäglichen Herausforderungen für die Kollegen liegen. Außerdem hätte ich gerne Kindergärten und andere Einrichtungen besucht. Das alles war wegen Corona nicht möglich. Daher musste ich einen anderen Weg finden.

Ich habe an den einzelnen Dienstbesprechungen der Fachbereiche teilgenommen, mich dort vorgestellt. Die Kollegen wiederum haben sich und ihre Arbeit vorgestellt.

Es stehen jetzt natürlich Fragen der Pandemie-Bewältigung im Vordergrund. Was uns stark beschäftigt ist, wie wir die Notbetreuung in den Kindergärten hinbekommen. Aber auch die Umsetzung der neuen Arbeitsschutzverordnung des Bundesarbeitsministers sowie die Frage, wie wir eine Beteiligung der Kommunalpolitiker, aber auch der Öffentlichkeit unter Corona-Bedingungen gut sicherstellen können.

Für Fachausschuss- und Ortsratssitzungen, die zeitweise ausgesetzt waren und jetzt wieder stattfinden, reservieren wir deutlich größere Räume. Wenn ein Ausschuss- oder Ratsmitglied nicht an einer Sitzung analog teilnehmen möchte, bieten wir die Möglichkeit, digital teilzunehmen. Das lässt das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz jetzt zu. Wir werden eine Einbahnstraßen-Regelung an den Sitzungsorten einführen. Und hat jemand seine Maske vergessen, helfen wir auch damit aus.

Dass es eine total tolle Tätigkeit ist. Es macht ganz viel Spaß, weil hier ein tolles Team im Rathaus und in den Einrichtungen arbeitet. Und auch weil es eine Kommunalpolitik gibt, die für die Gemeinde etwas Gutes erreichen will. Ich habe viele Einzelgespräche mit Fraktionsvorsitzenden, Ortsbürgermeistern, Ortsvorstehern und auch Mitarbeitern im Rathaus geführt. Es gibt eine bunte Themenvielfalt, ich glaube, man kann ganz viel anstoßen und erreichen.

Ja, weil mir grundsätzlich Verwaltungsabläufe und der Umgang mit Gesetzen und Verordnungen vertraut ist. Es ist sehr hilfreich, wenn man diese Kenntnisse schon hat und sich nicht erst noch erarbeiten muss. Das macht vieles einfacher.

Nein, bei mir ist es eine Freude am Amt.

Dadurch, dass es ein tolles Team ist und bewährte Strukturen vorhanden sind, ist es eine gut zu bewältigende Aufgabe.

Das ist eine Frage der Organisation und der Unterstützung innerhalb der Familie. Mein Mann ist beruflich auch gut eingespannt. Wir gucken, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Neben der Kinderbetreuung in der Kita stehen auch die Großeltern zur Verfügung. Die Frage wird übrigens einem Mann seltener gestellt als einer Frau.

Nein, das nervt mich nicht. Ich kenne es aus meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete, da war ich als junge Mutter ein Unikum. Wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen und flexible Arbeitszeitmodelle fördern wollen, muss man als Beispiel vorangehen. Wenn ich auf diese Weise dem einen oder anderen Vater oder der einen oder anderen Mutter Mut machen kann, es auch zu versuchen zu organisieren, freut mich das. In anderen Ländern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel selbstverständlicher als hierzulande.

Viel mit der Umsetzung der Corona-Verordnung. Aber auch damit, dass wir den Prozess der Konversion wieder starten. Mit anstehenden Bauvorhaben wie dem Kita-Neubau auf dem OHG-Gelände, wo ab 1. Februar das alte Gebäude abgerissen wird. Eine naturschutzfachliche Prüfung folgt. Im Anschluss daran hoffen wir, die Kita errichten zu können.

Politik und Verwaltung werden sich gemeinsam die vorliegenden Gutachten anschauen und dann das weitere Prozedere besprechen. Die Arbeitsgemeinschaft Konversion wird ihre Arbeit wieder aufnehmen. So soll das Thema neuen Wind unter die Flügel bekommen.

Nein, das habe ich noch nicht. Da möchte ich der Politik nicht vorgreifen, das müssen wir gemeinsam angehen. Gerade bei dem Thema ist es sehr wichtig, dass es mit einem größtmöglichen Konsens vorangetrieben und auch entschieden wird.

Ja, bei der Notbetreuung für die Kindergärten. Meine Haltung dazu ist: Die Betreuung, die wir anbieten können, die bieten wir auch an. Anders als Bremen, wo man die Betreuung auf 20 Stunden pro Woche runterfährt, möchte ich in Schwanewede das, was geht, auch ausschöpfen. Wir versuchen daher, unsere Plätze so gut auszunutzen, wie es geht. Wir sagen nicht: Es gibt nur Plätze für Kinder systemrelevanter Eltern und wenn die Gruppe nicht voll ist, ist das so. Sondern wir schauen, wem man noch einen Platz anbieten kann.

Dass wir uns wieder bei der Konversion auf den Weg gemacht und einen Plan haben, wie wir weiter vorgehen wollen. Dass wir für den Kita-Bau auf dem OHG-Gelände die Frage geklärt haben: Bauen wir den Kindergarten wie geplant oder passen wir das Konzept bedarfsorientiert noch mal an? Und dass wir wissen, wann wir mit dem Bau der Kita starten können. Ich gehe davon aus, dass das naturschutzfachliche Gutachten das laufende Jahr in Anspruch nehmen wird. Die Ergebnisse müssen wir erst abwarten, bevor wir mit dem Bau beginnen können.

Ein wichtiger Punkt wird die Schaffung von neuem Wohnraum sein, da werden wir uns vor allem auf das Kasernengelände konzentrieren. Wichtig ist auch der weitere Ausbau der Infrastruktur wie von Kindergärten und Schulen sowie die Verbesserung des Radwegenetzes. Ein großer Punkt wird zudem die Digitalisierung sein.

Zur Person

Christina Jantz-Herrmann (42)

ist seit 1. Januar 2021 Bürgermeisterin der Gemeinde Schwanewede. Die gebürtige Schwanewederin und Verwaltungsfachwirtin ist verheiratet und hat zwei Kinder.