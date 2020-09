Tablets bieten im Unterricht neue Möglichkeiten. Bis sie in Bremen-Nord flächendeckend eingesetzt werden können, müssen aber noch die Klassenzimmer mit drahtlosen Netzverbindungen ausgerüstet werden. (Julian Stratenschulte)

Nachdem alle Bremer Lehrer Ende August Tablets bekommen haben, stellen viele Schulen fest, dass ihnen etwas Wichtiges zum digitalen Lernen fehlt: „Es gibt in Bremen ein erkleckliches Maß an Schulen, die nun tolle Tablets, aber kein WLAN haben“, sagt Martin Stoevesandt, Vorstandssprecher des Zentralelternbeirats. Darunter Schulen im Bremer Norden wie das Schulzentrum Bördestraße in Lesum, dessen 1300 Schüler zum Teil hinter dicken Bunkerwänden lernen. „Wir sind mit Beton seinerzeit gut ausgestattet worden. Wir haben gar kein WLAN“, bestätigt Schulleiter Markus Zschüntzsch.

82 Tablets hat Markus Zschüntzsch an die Lehrkräfte ausgegeben, Geräte für einige Referendare fehlten noch. Nun hofft der Schulleiter, dass die Schule mit zusätzlicher Ausrüstung möglichst kurzfristig und flächendeckend WLAN bekommt. „Vorausgesetzt, die Bestellung beim Großhändler klappt, sollte es gelingen, innerhalb weniger Tage WLAN zu bekommen. Allerdings werden wir sicher nicht die einzige Schule in Deutschland sein, die bestellt hat.“

Zschüntzsch ist nicht allein in dieser Situation. Wie Annette Kemp, Sprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) bestätigt, besteht „an allen Schulen Nachrüstungsbedarf in unterschiedlicher Ausprägung“. Einen Ausbauplan für das WLAN an den Schulen in Bremen-Nord gebe es, zunächst kämen die Grundschulen an die Reihe.

5000 Lehrer haben sich zur Fortbildung angemeldet

Bremen will bis Jahresende 100.000 iPads an seine Schulen ausgeben. Laut Bildungsbehörde haben sich inzwischen 5000 Lehrkräfte verbindlich zu Fortbildungen angemeldet. Kathrin Borges-Postulka ist Schulleiterin an der Gerhard-Rohlfs-Oberschule in Vegesack, wo rund 55 Lehrer 500 Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse unterrichten. „Wir haben die iPads innerhalb eines Tages an alle Lehrer und Referendare ausgegeben und auch schon selbst startklar gemacht“, berichtet die Schulleiterin.

Die Schüler-iPads sollen ab September geliefert werden. Für Kathrin Borges-Postulka sind damit noch Fragen verbunden. „Es heißt ja, dass diejenigen, die besonderen Bedarf haben, zuerst ausgestattet werden sollen. Wir warten noch auf genaue Aussagen, was sind besondere Bedarfe und wer stellt sie fest?" Sie hoffe, dass die Beantragung der iPads nicht über die Schulleitungen laufen solle: „Dazu sind wir gar nicht befugt.“

Offen seien auch Wartungsfragen. „Die Schulleitervereinigung hat schon vor zwei bis drei Jahren gefordert, dass Schulen technische Assistenten brauchen, um Schulen zu entlasten“, berichtet Kathrin Borges-Postulka. Derzeit kümmere sich ein Kollege um 120 fest an der Schule installierte Computer – mit einer Wochenstunde: „Das ist viel zu wenig, außerdem brauchen wir ihn für den Unterricht.“

Während die Gerhard-Rohlfs-Oberschule in fast allen Gebäuden WLAN hat, sieht es an anderen Schulen schlechter aus. In den Grundschulen müsse das WLAN in den Klassenzimmern erst noch installiert werden, heißt es aus der Bildungsbehörde. Finanziert werde dies aus den Bundesmitteln für den Digitalpakt.

Martin Stoevesandt, Vorstandssprecher des Zentralelternbeirats Bremen, begrüßt die Ausgabe der Tablets ausdrücklich, sagt aber auch mit Blick auf fehlendes WLAN: „Bis das flächendeckend umgesetzt wird, wird nicht ein Halbjahr, sondern ein ganzes Schuljahr vergehen.“

„Es gibt noch viele spannende Fragen“, meint auch Kai Westermann, Schulleiter an der Lehmhorster Straße. Geklärt werden müsse etwa, was passiert, wenn ein Schüler die Dauer-Leihgabe kaputtmacht oder diese gestohlen wird. „Ich hoffe, dass die Vertragsbedingungen großzügig formuliert werden“, sagt Kai Westermann mit Blick auf das Einzugsgebiet: In Blumenthal leben viele ökonomisch benachteiligte Familien. „Wenn eine alleinerziehende Mutter, die sich mit zwei Jobs über Wasser hält, um ihre drei Kinder durchzubringen, den Neuwert des iPads 7 erstatten müsste, wäre das doof.“ Lehrer zum Beispiel hätten sich vertraglich verpflichten müssen, im Zweifel den Neuwert zu erstatten. Dieser liege bei rund 500 Euro. „Und ich weiß nicht, ob meine Versicherung den Schaden übernehmen würde.“

Erste Ipads sollen am 21. September ausgegeben werden

Die ersten 30.000 Schüler-iPads sollen ab 21. September ausgegeben werden. Kai Westermann geht davon aus, dass die Schüler in Blumenthal zu den ersten gehören werden, die ein Gerät bekommen. Nur wenige Familien hätten einen Computer – und wenn doch, sei dieser oft kaputt oder veraltet.

Bei der Verteilung der iPads werde die Behörde nach dem Sozialindex der Schulen vorgehen, bestätigt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. „Die mit dem Index vier und fünf werden zuerst ausgestattet. Bis zum Jahresende sollen dann sukzessive alle Schülerinnen und Schüler ein iPad haben.“ Das Tablet, stellt Annette Kemp klar, sei wie Lernmittel zu handhaben: „Wird es mutwillig zerstört, muss es selbst bezahlt werden, in der Regel greift die Haftpflicht.“

Zum Spielen sind die iPads übrigens auch für Schüler nicht gedacht. „Die Apps sind von der Bildungsbehörde ausgesucht – und da ist kein Fortnite dabei“, sagt Schulleiter Kai Westermann. Zudem sei ein Zugriff nur auf bestimmte Internetseiten freigegeben. „Als Lehrer können wir aber bestimmte Dinge im Unterricht zulassen. Wenn ich eine Mathe-Arbeit schreibe, würde ich beispielsweise den Taschenrechner zulassen – aber nicht den Messenger-Dienst, sonst würden ja alle die Ergebnisse vergleichen.“

Die iPads würden den Unterricht der rund 500 Schüler an der Lehmhorster Straße revolutionieren, ist Westermann überzeugt. Die Schule plane, ihr zustehende Bundesmittel aus dem Digitalpakt in Smart-Boards zu investieren: „Das Smart-Board steht dann vorn wie ein Fernsehbildschirm und man kann jedes einzelne Schülerdisplay aufrufen, etwas hineinschreiben, abspeichern und kranken Schülern nach Hause senden. Ich weiß, dass die Schüler es lieben werden.“