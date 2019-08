Allein in der südlichen Wesermarsch haben sich 324 Menschen als Ersthelfer dem Projekt "Erleben" angeschlossen. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Wesermarsch. Bei einem Herzstillstand ist schnelles Handeln gefragt. Je eher mit der Reanimation begonnen wird, desto besser sind die Überlebenschancen für den Patienten. „In jeder Minute, in der das Herz nicht schlägt, verringert sich die Überlebenschance um zehn Prozent“, sagt Jan Hoffmann, Betriebsleiter des Rettungsdienstes Wesermarsch. Eine schnelle Reanimation sorge zudem für mehr Lebensqualität der betroffenen Person. „Viele Patienten behalten neurologische Schäden zurück. Je eher mit der Wiederbelebung begonnen wird, desto geringer ist das Risiko für schwerwiegende Folgen“, sagt Hoffmann.

Gerade im ländlichen Raum sind die Wege für die Einsatzkräfte häufig weit. Damit die Reanimation schon vor dem Eintreffen der Sanitäter beginnen kann, beteiligt sich der Landkreis Wesermarsch seit September 2016 an dem Projekt „Erleben“. Mittels einer App werden qualifizierte Laien alarmiert, wenn in ihrer direkten Umgebung Menschen Hilfe benötigen. Wer etwa einen Erste-Hilfe-Kurs belegt hat, der nicht länger als ein Jahr zurückliegt, kann dann bereits vor dem Eintreffen des Rettungswagens mit der Reanimation beginnen.

„In der südlichen Wesermarsch sind 324 Ersthelfer registriert“, sagt Hoffmann. Von Januar 2017 bis heute haben sie 41 Einsätze in Lemwerder, Berne und Brake übernommen. Damit noch mehr Betroffene von der schnellen Hilfe im Ernstfall profitieren können, sucht Hoffmann ständig neue Ersthelfer. „Bei jeder Veranstaltung versuche ich die Menschen zu motivieren, sich als Ersthelfer zu registrieren.“

Doch die Suche nach weiteren Freiwilligen gestaltet sich schwierig. „Das Thema Erste Hilfe wird in Deutschland stiefmütterlich behandelt“, kritisiert Hoffmann. In anderen Ländern seien Erste-Hilfe-Kurse verpflichtend, teilweise schon in der Schule. In Deutschland müsse nur der einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, der einen Führerschein macht oder als Betriebssanitäter tätig ist. Entsprechend gering sei die Anzahl der Reanimationen in Deutschland. „Regelmäßige Erste-Hilfe-Schulungen vermitteln Sicherheit“, sagt Hoffmann. Deshalb gebe es in anderen Ländern deutlich mehr Reanimationen als in der Bundesrepublik.

Dabei könne man bei der Reanimation nichts verkehrt machen. „So blöd es auch klingt: Mehr als versterben kann die betroffene Person nicht. Deshalb ist der größte Fehler, den ein Ersthelfer begehen kann, nichts zu tun“, sagt Hoffmann. Außerdem müssen sich Ersthelfer keinerlei Sorgen über den Versicherungsschutz machen. „Jeder Schaden wird von der Gemeinde-Unfallversicherung übernommen“, sagt Hoffmann.

Wichtig für die Arbeit der Ersthelfer sind sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren (AED). „Deshalb haben wir ein Verzeichnis mit Geräten in der Region in die App integriert“, berichtet Hoffmann. Dafür haben die Verantwortlichen bei sämtliche Organisationen und Unternehmen in der Wesermarsch nachgefragt, ob sie einen AED haben. Neben den Standorten sind auch die Zugangszeiten erfasst worden. „Verfügt etwa eine Bank über einen Defibrillator, ist das Gerät abends und am Wochenende nicht zugänglich. Für die Ersthelfer ist das eine wichtige Information. So machen sie sich nicht vergebens auf den Weg zu der Bank. Dadurch kann wertvolle Zeit bei der Reanimation gespart werden“, sagt Hoffmann.

Großer Graubereich vermutet

Trotz der umfangreichen Recherchen geht Hoffmann davon aus, dass längst noch nicht alle Defibrillatoren in der Wesermarsch erfasst wurden. „Wir glauben, dass es einen großen Graubereich gibt“, sagt er. Deshalb haben die Verantwortlichen ein großes Interesse daran, alle bisher nicht registrierten Geräte noch erfassen zu können. „Über die Internetseite des Projektes können Firmen und andere Institutionen sich melden, wenn sie einen AED haben“, sagt Hoffmann.

Wichtig für die Initiatoren ist nicht nur, alle Defibrillatoren in der Region zu erfassen, sondern auch der sorgsame Umgang mit den Daten der Ersthelfer. „Das Thema Datenschutz spielt für uns eine große Rolle. Deshalb wird der Standort der Ehrenamtlichen nicht kontinuierlich erfasst“, sagt Hoffmann. Zudem müssten Ersthelfer keine Repressalien befürchten, wenn sie einen Einsatz ablehnen, etwa weil die eigenen Kinder sich dann selbst überlassen wären. Solche Daten würden weder erhoben noch abgespeichert.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu dem Projekt sind im Internet unter www.projekt-erleben.de zu finden. Die Registrierung als Ersthelfer erfolgt über die App „Corhelp3r“. Details dazu sind ebenfalls der Internetseite zu entnehmen.