Wo künftig in Blumenthal zusätzliche Klassenzüge entstehen, darüber sprechen die Kommunalpolitiker am Montag. (Christoph Schmidt)

Blumenthal. Die Einladung zur nächsten Sitzung des Blumenthaler Beirates hat zwar Ortsamtsmitarbeiter Thomas Backhaus unterschrieben, leiten wird sie jedoch ein anderer: Oliver Fröhlich. Es ist das erste Mal, dass der neue Ortsamtsleiter das Treffen der Fraktionen moderieren wird. Neu ist auch der Ort, an dem die Parteivertreter zusammenkommen. Weil momentan keine Aula einer Blumenthaler Schule frei ist, wird ausnahmsweise im Vegesacker Stadthaus getagt.

Die Fraktionen wollen über Bildung reden – vor allem darüber, was sie von der neuen Fassung der Schulstandortplanung des Behörden halten. Anfang Mai hat das Ressort einen überarbeiteten Entwurf vorgelegt. Es reagiert damit auf den Anstieg der Schülerzahlen in Bremen. Und der ist nach Ansicht der Bildungsbehörde zwar weiterhin erheblich, aber nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren von Statistikern prognostiziert. Der überarbeitete Standortplan sieht stadtweit vier neue Oberschulen vor, zwei davon im Norden, aber keine in Blumenthal.

Im Bereich der Grundschulen rechnet die Behörde mit einem Plus an Schülern von 14,7 Prozent und im Sekundarbereich I von 10,6 Prozent. Diese Zahlen nennt zumindest das Statistische Landesamt in einer Prognose bis 2028. Das Ressort geht davon aus, dass die Zahlen für die Grundschulen auf dem erhöhten Niveau stagnieren und die für den Sekundarbereich I zumindest zunächst weiter steigen werden. Der neue Standortplan sieht für den Grundschulbereich nun 38 statt 41 neue Grundschulzüge vor und für den Sekundarbereich I zusätzlich 47 statt 33 Klassenzüge.

Weil die Schülerzahlen im Norden und Westen der Stadt stärker steigen als im Süden und Osten, werden die neuen Oberschulen in Burglesum, Vegesack, in der Neustadt und in Osterholz entstehen. Als neuer Oberschulstandort für Burglesum wird die Alwin-Lonke-Straße genannt, für Vegesack die Borchshöhe. Dort soll die Grundschule eine weiterführende Schule als direkten Nachbar bekommen. An beiden Standorten soll dreizügig unterrichtet werden. Der Blumenthaler Beirat will zum Standortsplan der Behörde eine Stellungnahme abgeben.

Und nachholen, was die anderen Nordbremer Stadtteilparlamente mittlerweile bereits getan haben: Die sogenannten Globalmittel vergeben, mit denen soziale und kulturelle Projekte in Quartieren gefördert werden. Im März lagen 13 Anträge von Vereinen und Organisationen vor. Anders als in Vegesack und Burglesum, wo es zwei Termine für die Vergabe von Zuschüssen gibt, wird der Förderetat in Blumenthal auf einer Sitzung aufgeteilt. Diesmal geht es um einen Gesamtbetrag von fast 62 000 Euro. Für das Straßenkünstlerfestival La Strada ist bereits ein Betrag bewilligt worden.

Auch die CDU will Geld – nicht für sich, sondern für Abfallbehälter. Und bezahlen soll sie der Deichverband, der nach Ansicht der Unionsfraktion für den Bereich zuständig ist, wo ihr zufolge Mülleimer fehlen: beim Denkort Bunker Valentin. Der jetzige Zustand ist für die CDU „nicht haltbar“. So steht es in einem Antrag der Christdemokraten und auch, warum. Abfälle werden zwar gesammelt, aber nicht, wie es sich nach Ansicht der Fraktion gehört. Statt den Müll in Behälter aus Metall zu stecken, hängen in Farge Kunststoffsäcke, an Pfähle geknotet.

Weitere Informationen

Die nächste Sitzung des Blumenthaler Beirats ist für Montag, 8. Juni, anberaumt. Die Fraktionen tagen ab 19 Uhr im Vegesacker Stadthaus, Gerhard-Rohlfs-Straße 62. Es gelten die Auflagen zum Infektionsschutz: Jeder Teilnehmer hat sich die Hände zu desinfizieren, muss eine Maske über Mund und Nase tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. 14 Besucher sind per Voranmeldung zugelassen.