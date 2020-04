Natascha Runge (AfD) fordert einen Sitz in drei Blumenthaler Ausschüssen, wird von den übrigen Fraktionen aber nicht gewählt. (Spinti)

Blumenthal. Angekündigt war es schon vor Längerem, seit dieser Woche ist es amtlich: Der Rechtsstreit zwischen AfD-Politikerin Natascha Runge und dem Blumenthaler Beirat geht in die nächste Runde. Die Bremer Anwaltskanzlei Ahlers & Vogel hat im Auftrag des Stadtteilparlaments jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Die Juristen sollen verhindern, was in erster Instanz angeordnet worden war: Dass die Blumenthaler Fraktionen die AfD-Politikerin in mehrere Ausschüsse wählen müssen.

Sieben Seiten ist die Beschwerde und ihre Begründung lang. Die Anwälte kommen zu dem Schluss, zu dem auch Ortsamtsleiter Peter Nowack zuvor gekommen ist: Kein Gericht darf festlegen, wen Parteivertreter zu wählen haben. Nach Ansicht der Kanzlei verstößt die Anordnung des Verwaltungsgerichts gegen das Orts- und Beirätegesetz, das den Grundsatz des freien Mandats garantiert: „Die Beiratsmitglieder sind an Aufträge nicht gebunden. Sie haben sich bei ihrer Tätigkeit (...) nur durch das Allgemeinwohl (...) leiten zu lassen.“

Nach Auffassung der Juristen hat sich der Beirat nicht nur daran gehalten, sondern auch die Paragrafen befolgt, die das Wahlprozedere von Ausschussmitgliedern regeln. Ursprünglich war die AfD im Sprecher-, Integrations- und Wirtschaftsausschuss nämlich vertreten – mit Sven Schellenberg. Als der jedoch im Vorjahr erklärte, nicht mehr der Fraktion anzugehören, löste der Beirat die Gremien auf und wählte deren Mitglieder erneut. Statt Schellenberg kandidierte diesmal Runge, die jedoch keine Stimme bekam.

Für die Juristen von Ahlers & Vogel ist dieser Vorgang kein besonderer Vorgang. Was im Beirat geschieht, passiert ihnen zufolge auch auf bundespolitischer Ebene. Sie verweisen auf die Wahlen zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, bei denen AfD-Vertreter zwar immer wieder kandidieren, aber auch immer wieder nicht gewählt werden. Obwohl die Geschäftsordnung es vorsieht, dass jede Fraktion des Bundestages durch mindestens einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten sein soll.

Auf die Einhaltung der Geschäftsordnung pocht auch Runge. Sie argumentiert, dass ihr ein Sitz in den drei Ausschüssen angesichts des Ergebnisses der AfD bei der Bürgerschafts- und Beiratswahl zusteht. Im November vergangenen Jahres schaltete sie erst die Senatskanzlei ein, dann das Verwaltungsgericht. Im März bekam das Stadtteilparlament schließlich Post von den Richtern – und trat der Beirat in einer Sondersitzung zusammen, um gegen deren Anordnung, die AfD in die Ausschüsse zu wählen, vorzugehen.

Es ist das erste Mal, dass sich das Blumenthaler Parlament juristischen Beistand genommen hat und dass ein Beiratsmitglied gegen den Beirat rechtlich vorgeht. Wann das Oberverwaltungsgericht entscheiden wird, ob die Beschwerde der Kanzlei Ahlers & Vogel zugelassen wird – und wenn ja, wie schnell es zum Verfahren kommt – , ist unklar. Fest steht für die Parteien bisher bloß, dass die Richter zügig zu einem Ergebnis kommen müssen, weil die Anordnung aus erster Instanz quasi eine Eilanordnung ist.

Aus Sicht der Anwälte des Stadtteilparlaments ist noch etwas anderes jetzt schon klar: das Ergebnis der erneuten richterlichen Untersuchung. Ihnen zufolge ist der Beschluss des Verwaltungsgerichts vom März aufzuheben und der Antrag von AfD-Politikerin Runge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzulehnen.