Der Vegesacker Beirat hat auch eine mögliche Verlegung des Schulschiffs direkt in den Hafen diskutiert, der dafür aber ausgebaggert werden müsste. (Christian Kosak)

Der mögliche Umzug des „Schulschiffs Deutschland“ von Vegesack nach Bremerhaven war auch Thema im Vegesacker Beirat. Auf Initiative von Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt hat das Stadtteilparlament über einen gemeinsamen Antrag zum Verbleib des Traditionsseglers im Bremer Norden diskutiert.

Andreas Kruse (CDU) erinnerte daran, dass die Vegesacker für den Schulschiff-Verein gespendet hätten und auch darüber hinaus Gelder geflossen seien. „Wir haben dafür gekämpft, dass ein Trogbau errichtet wird, damit das Schiff in der Lesummündung immer liegen kann, ohne aufzusetzen. Ich erinnere an die Rahen, die neu gemacht wurden. Wir haben als Nordbremer Gemeinde eine Menge für dieses Schiff getan“, so Kruse.

Ähnlich schätzte auch Kirsten Löffelholz (SPD) die Situation ein. „Der Schulschiff-Verein hat gegenüber den Bürgern eine Verpflichtung“, sagte sie. Mit ihren Spenden an den Verein hätten die Menschen sich für das Schulschiff ausgesprochen. „Somit finde ich es verwerflich, wenn der Schulschiff-Verein sagt, wir gehen nun woanders hin“, so die Sozialdemokratin. Sie plädierte dafür, eine andere Lösung zu finden, damit die Zukunft des Vereins am Standort Vegesack gesichert werden kann.

Eine Möglichkeit seien etwa Kooperationen mit Schulen, die dort Unterricht gestalten könnten. Dadurch würden sich womöglich auch junge Menschen für den Traditionssegler interessieren, so Löffelholz. „Auch wenn sich die Bebauung ändert und die finanzielle Lage des Vereins zurzeit schwierig ist, bleibt die Verpflichtung gegenüber Vegesack trotzdem bestehen“, sagte Kirsten Löffelholz.

Schulschiff in den Vegesacker Hafen verlegen

Hans Albert Riskalla (CDU) plädierte ebenfalls für den Verbleib des Schulschiffs in Vegesack, sprach sich aber dafür aus, es direkt in den Vegesacker Hafen zu verlegen. „Dafür müsste der Hafen wegen der Wassertiefe ausgebaggert werden“, so der Christdemokrat. Direkt im Hafen würde das Schulschiff seinen Worten nach mehr Besucher anziehen und könnte damit auch mehr Einnahmen generieren. „Wir sollten dem Verein eine Situation bieten, die ihm mehr Besucher ermöglicht. Und das ist im Hafen selbst“, ist der CDU-Beiratspolitiker überzeugt. Schon jetzt sei das Schulschiff kaum zu sehen, obwohl das Hochhaus noch gar nicht gebaut ist. Da der Dreimaster tief liegt, seien von der Straße aus nur die Masten zu sehen. Zudem würde das Vereinshaus des Schulschiffvereins die Sicht versperren.

Von diesem Vorschlag hält Jannik Michaelsen (SPD) allerdings nichts. „Das Schulschiff hat seinen Platz in der Lesummündung und wird durch die Hafenbebauung sehr gut eingefasst. Dadurch wird es sehr viel sichtbarer sein, als es jetzt der Fall ist“, so Michaelsen. In den jetzigen Standort sei bereits viel Geld geflossen, deshalb sollte nun nicht an anderer Stelle wieder Geld in die Hand genommen werden, sagte Jannik Michaelsen.

„Unser Ziel muss es sein, dass wir ein Konzept von der Wirtschaftssenatorin bekommen, wie der Hafengeburtstag hier attraktiv gestaltet werden kann und die Sail in Bremerhaven sowie sämtliche Festivitäten in Bremen aussticht“, meint Christoph Schulte im Rodde (Grüne). Das Schulschiff sei dabei ein wesentlicher Bestandteil und müsse dann unbedingt noch in Vegesack liegen.

Der Vegesacker Beirat hat sich darauf verständigt, das Thema für weitere Debatten in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Kultur und Wirtschaft zu verweisen. Dort solle gemeinsam mit dem Schulschiff-Verein und dem Wirtschaftsressort über konkrete Maßnahmen diskutiert werden, wie die finanzielle Situation des Schulschiffes am Standort Vegesack nachhaltig verbessert werden kann.