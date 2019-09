Der Beirat will eine Shisha-Bar im Zentrum unbedingt verhindern. (SOEREN STACHE/DPA)

Der Beirat Blumenthal will keine Shisha-Bar im Ortskern. Einen entsprechenden Ansiedlungswunsch an der Mühlenstraße lehnten die Kommunalpolitiker schon vor einiger Zeit ab. Ohne Erfolg. Inzwischen sei der Bauantrag gestellt, teilte Ortsamtsleiter Peter Nowack in der jüngsten Beiratssitzung mit. Rein rechtlich sei dagegen nichts einzuwenden. „Die Mühlenstraße liegt in einem Kerngebiet. Dort sind Gaststätten zulässig und müssen genehmigt werden.“

Was den Ortsamtsleiter hingegen ärgert: Ein Einigungsgespräch mit dem Bauressort, das der Beirat gefordert habe und das auch gesetzlich vorgeschrieben sei, habe es bis heute nicht gegeben. „Die Rechte des Beirates sind missachtet worden“, kritisierte Nowack. Das Stadtteil-Parlament pocht nach wie vor auf ein Einigungsgespräch. Die Zeit ist allerdings knapp. Nach Angaben von Nowack soll das Bauamt Bremen-Nord bis zum 19. September die Baugenehmigung für die Bar erteilen. Er schlug dem Beirat vor, gegen das zuständige Senatsressort zu klagen. „Ich werde die Senatskanzlei darüber informieren, dass wir ein Rechtsschutzbegehren haben“, kündigte Nowack an. Beiratssprecher Hans-Gerd Thormeier schlug außerdem vor, eine Beschwerde an die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau gerichtet werden. Versehen mit der Aufforderung, das Einigungsgespräch in einer festgesetzten Frist doch noch durchzuführen. Der Beirat war einstimmig dafür, den aufgezeigten Weg einzuschlagen.

SPD-Fraktion hat 29 Fragen formuliert

Das Stadtteil-Parlament brachte mehrere Anträge auf den Weg. Die Zugausfälle bei der Nordwestbahn verärgern nicht nur Bahnkunden, sondern auch den Beirat. Die SPD-Fraktion hat 29 Fragen formuliert, die dem Regionalausschuss am 25. September im Bürgerhaus Vegesack vorgelegt werden sollen. Sollte sich Situation bei der Nordwestbahn nicht bis Ende November verbessern, wird die Senatorin Maike Schaefer aufgefordert, den Vertrag mit dem Unternehmen zu kündigen und eine Alternative anzubieten.

Mehr zum Thema Krebserregende Stoffe Auch Shisha-Rauch ist ungesund Kardiologen warnen vor dem Shisha-Rauch. Die Wasserpfeife ist keineswegs gesünder als eine ... mehr »

Gelöst werden soll ein Problem im Eingangsbereich der ehemaligen Bremer Woll-Kämmerei. Obwohl nicht erlaubt, wird hier im Bereich einer Spielstraße geparkt. Das Amt für Straßen und Verkehr sowie die Polizei sollen tätig werden, folgte der Beirat einem Antrag der CDU-Fraktion. Angenommen wurden zwei Anträge von Bündnis 90/Die Grünen für Feinstaubmessungen an der unteren Mühlenstraße/Landrat-Christians-Straße und die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Technik an Schulwegen. Ab 2020 sollen Straßenränder in Blumenthal mit Wildblumen aufblühen, stimmte der Beirat einem Antrag der SPD-Fraktion zu.

Verabschiedet wurden auch Bürgeranträge, für die Mittel im kommenden Bremer Haushalt bereitgestellt werden sollen. Der offene Freizeittreff am Kinder- und Freizeitzentrum Wasserturm soll finanziell abgesichert und in ein eigenständiges Angebot umgewandelt werden. Der Freizeittreff für Acht- bis Zwölfjährige ergänzt den Hort im Wigmodihaus mit Nachmittagsangeboten. Gefördert wird der Treff aus Projektmitteln. Die Finanzierung ist nach Angaben des Arbeitskreises Blumenthal, der den Antrag gestellt hat, nicht abschließend gesichert. Mit dem geplanten Ausbau der Grundschule Wigmodistraße zur Ganztagsschule bis 2023 wird der Hort im Wigmodihaus eingestellt. Der offene Freizeittreff soll als Betreuungsangebot am Nachmittag bestehen bleiben und zu einem ständigen Angebot weiterentwickelt werden, so der Wunsch des Arbeitskreises.

Offene Ohren

Der Arbeitskreis Farge-Rekum-Rönnebeck sieht Bedarf für mehr Nachmittagsangebote für Grundschulkinder in den drei Ortsteilen. Mit dem Hinweis auf mangelnde Hortplätze und Freizeitangebote für Grundschulkinder vor Ort forderte er ein Spielhaus für Rönnebeck und eines für Farge-Rekum und stieß damit im Beirat auf offene Ohren.

Die Oberschule In den Sandwehen möchte ihr Schulhausroman-Projekt fortsetzen, außerdem eine Kooperation mit dem Reit- und Fahrverein Auetal ein Reitprojekt für Kinder mit Beeinträchtigungen anbieten und hofft auf finanzielle Unterstützung. Der Beirat will, das auch die zwei anderen Oberschulen in Blumenthal nicht zu kurz kommen. Jede der drei Schulen soll jährlich zusätzlich 15.000 Euro aus Haushaltsmitteln für Projekte erhalten, so der Beschluss.