Ein Verkehrstreit in Burglesum eskalierte. (dpa)

Ein Streit zwischen Autofahrerinnen eskaliert, eine Beteiligte will angespuckt worden sein und das Wort "Kuh" fiel wohl. Als eine 56-Jährige die Käthe-Kollwitz-Straße befuhr, bemerkte sie im Rückspiegel ein Fahrzeug, dessen Fahrerin in Schlangenlinie zu dicht aufgefahren sein soll und im verkehrsberuhigten Bereich überholen wollte. Sie hielt an, stieg aus und stellte die 29-jährige Fahrerin zur Rede, das berichtet die Polizei am Montag.

Daraufhin eskalierte die Situation: Die Damen gerieten in ein Wortgefecht, die 29-Jährige soll ihre Widersacherin angespuckt und beleidigt haben, woraufhin diese mit der Faust auf die Motorhaube des Autos geschlagen haben soll, so die Polizei. Nun kam auch der Beifahrer und Ehemann der 56-Jährigen hinzu und schlug mir der Hand durch das geöffnete Fahrerfenster des zweiten Fahrzeugs und traf dabei nach Angaben der 29-Jährigen ihr Gesicht. Danach erschien auch die in der Nähe wohnende 21 Jahre alte Tochter des Ehepaares am Ort des Geschehens. Sie gab gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften an, ebenfalls von der 29-Jährigen beleidigt und als "Kuh" betitelt worden zu sein.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und zwei Mal wegen Beleidigung. Da bei den Beteiligten Anhaltspunkte über ein hohes Aggressionspotential vorlagen, prüft die Führerscheinstelle nun, ob alle drei charakterlich noch geeignet sind, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen. (jfj)