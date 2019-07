Der Konzert- und Opernsänger Markus Krause tritt am 23. Oktober bei einem Benefiz-Konzert in der St.-Johannes-Kirche Schwanewede auf, in der er im vergangenen Jahr erstmals ein Gastspiel gab. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der Konzert- und Opernsänger Markus Krause kommt erneut nach Schwanewede. Am 25. Oktober tritt der Bass-Bariton bei einem Benefiz-Friedenskonzert in der St.-Johannes-Kirche auf, in der er im vergangenen Jahr sein erstes Gastspiel gab. Auch diesmal hat die Schwaneweder Initiative, Förderkreis für Kultur und Freizeitgestaltung, den ARD-Preisträger eingeladen. Die Veranstaltung ist der musikalische Höhepunkt im neuen Halbjahresprogramm des Vereins.

Bei dem Konzert ab 19 Uhr in der Kirche wird Markus Krause mit seiner Vier-Oktaven-Stimme im Duett mit Ute Pügner-Selke Klangwerke von Klassik bis Pop präsentieren. So bekommen die Besucher unter anderem Lieder aus dem Musical „Phantom der Oper“, der „West Side Story“ und dem Muscial-Film „Once“ zu hören. Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist willkommen, denn mit dem Konzert in Kooperation mit der St.-Johannes-Kirchengemeinde Schwanewede werden gleich zwei gute Zwecke unterstützt: das SOS-Kinderdorf Worpswede und die Kinder- und Jugend-Stiftung Pro Juventute der St.-Johannes-Gemeinde.

Auch sonst steckt viel Kultur im neuen Programm der Schwaneweder Initiative. Am 27. September ab 19 Uhr trägt Markus Tönnishoff im Küsterhaus am Damm Kurzgeschichten aus eigener Feder vor. Der Bremer Journalist und Autor liest aus seinen Bänden „Ein Herz für intersexuelle Pinguine“ und „Wenn der Affe sich schnäuzt, klingelt die Kasse.“ Die Titel verraten es: Es wird satirisch. Eintritt fünf Euro, Anmeldung bei Inge Hobbelmann (0 42 09 / 91 92 22).

Am 26. Oktober geht es ins Theater, genau gesagt ins Union-Theater in Bremen. Dort steht die Komödie „Die Wahrheit über Dinner for One“ von Hans-Ferdinand Haas auf dem Programm. Darin läuft bei der Vorbereitung des Silvester-Klassikers alles schief. Weil die Hauptdarstellerin ausfällt, soll der Hauptdarsteller ausgerechnet mit seiner Ex-Frau auf die Bühne treten. Kosten inklusive Busfahrt und Theaterticket: 28 Euro für Mitglieder, 31 Euro für Gäste. Anmeldung bei Brigitte Wiegandt (Telefon 0 42 09 / 39 38).

Ein Vortrag über die Geschichte der Niederweserbahn, die 1911 als Kleinbahn zwischen Farge und Wulsdorf bei Bremerhaven ihren Betrieb aufnahm, steht am 29. Oktober ab 19 Uhr in der Begegnungsstätte an der Ostlandstraße auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, Anmeldung bei Hansdieter Kurth (Telefon 0 47 46 / 64 60).

Zu einem offenen Singen lädt die Initiative für den 8. Oktober ein. Jeder, der Freude am Singen hat, ist ab 15.30 Uhr im Küsterhaus willkommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Ausflüge führen diesmal nach Nordrhein-Westfalen, nach Bremerhaven und in die Niederlande. Den Auftakt macht am 25. September eine Tagesfahrt zum Dr.-Oetker-Werk in Bielefeld und zum NaturaGart Park in Ibbenbüren. Kosten inklusive Busfahrt, Führungen und Besichtigung: 30 Euro für Mitglieder, 33 Euro für Gäste. Anmeldung bei Anne Boas (Telefon 0 42 09 / 9 31 79 53, E-Mail: boasa1@aol.de). Bremerhaven ist am 15. November das Ziel. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung und eine Rundfahrt mit dem Hafenbus. Kosten inklusive Mittagessen: 30 Euro. Die Anfahrt erfolgt mit Fahrgemeinschaften. Anmeldung bei Harald Hobbelmann (Telefon 0 42 09 / 91 92 22).

Zum Weihnachtsmarkt in der Festung Bourtange in den Niederlanden geht es am 7. Dezember. Auf der Hinfahrt wird ein Zwischenstopp für einen Bummel in Groningen eingelegt. Kosten inklusive Festung-Eintritt: 22 Euro für Mitglieder, 25 für Gäste. Anmeldung bei Christiane Stier (Telefon 0 42 09 / 9 18 66 02).

Tradition hat das Doppelkopf-Turnier, zu dem die Initiative diesmal für den 3. November von 10 bis 13 Uhr in die Begegnungsstätte (Begu) Schwanewede einlädt. Kosten: drei Euro für Mitglieder, fünf Euro für Gäste, Anmeldung bei Birgit Röbbeke-Barz (Telefon 042 09 / 45 47). Am 14. November wird von 15 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte für Weihnachten gebastelt. Anmeldung bei Elke Franke (Telefon 04 21 / 62 25 76, E-Mail: efranke.6b@arcor.de).

Der Literarische Gesprächskreis kommt ab 14. August zusammen. An fünf Terminen können sich Interessierte jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 16.30 Uhr in der Begu über Literatur austauschen. Anmeldung bei Bernhard de Reese (Telefon 04 21 / 66 74 99). Ab 23. Oktober holt die Initiative die Männer an den Herd. Der Kochklub trifft sich um 17.30 Uhr in der Lehrküche der Waldschule. Kosten: 40 Euro für Mitglieder, 50 Euro für Gäste. Anmeldung bei Harald Hobbelmann (Telefon 0 42 09 / 91 92 22). Jeden Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr lädt der Förderkreis zum Boulespielen auf der Anlage hinter der Dreienkampschule ein.