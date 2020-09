Lemwerder. Im Großraum Bremen soll Fahrradfahren attraktiver und sicherer werden: Der Radverkehr soll als gleichberechtigte Verkehrsart einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen und klimafreundlichen Mobilität leisten. Das wünschen sich die Mitglieder des Kommunalverbunds Niedersachsen / Bremen. Fachbereichsleiter Matthias Kwiske stellte dem Finanz- und Planungsausschuss des Lemwerderaner Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung die Konzeption des regionalen Netzes für einen Alltagsradverkehr vor.

„Mit diesem Konzept wird erstmals für die gesamte Region ein gemeindeübergreifendes Radverkehrsnetz vorgelegt“, berichtete der Fachbereichsleiter. Geschaffen werden sollen Lösungen für verschiedene Bedürfnisse im Alltagsradverkehr – für Fahrten zur Ausbildung, zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Naherholung. Auch die kleine Feierabendtour gehöre dazu. Der touristische Radverkehr nutzt ebenfalls einen Teil dieses Alltagsradnetzes.

Entsprechend der jeweiligen Streckenfunktion sei das Verkehrsnetz in drei Stufen gegliedert, berichtete Kwiske. Für die stärksten Verkehrsbeziehungen sollen Radschnellverbindungen geschaffen werden, zum Beispiel von Farge in die Bremer City. Direkte Verbindungen zwischen Kommunen werden als Strecken erster Ordnung benannt. Ergänzende regionale Verbindungen heißen Strecken zweiter Ordnung. „Das Radverkehrsnetz ist mit dem öffentlichen Nahverkehr an Bahnhöfen und wichtigen Bus- oder Straßenbahnhaltestellen verknüpft, sodass Umsteigemöglichkeiten bestehen“, beschrieb Kwiske die Planungen.

Bei der Erstellung des Konzepts unter Federführung des Kommunalverbunds haben erstmals die für den Radverkehr zuständigen Mitarbeiter der Kommunen auf regionaler Ebene zusammengewirkt und sich ausgetauscht. Für Lemwerder seien im Rahmen von Workshops dabei nur wenige förderfähige Strecken identifiziert worden, unterrichtete Kwiske die Ausschussmitglieder. Die Sannauer Helmer sowie die Tecklenburger Straße seien als Strecken für das regionale Radverkehrsnetz nicht weiter verfolgt worden. Somit sieht das Konzept für Lemwerder lediglich eine Strecke erster Ordnung in Richtung Delmenhorst sowie auf der anderen Seite in Richtung Berne vor. Mit dem Landkreis Wesermarsch als zuständigem Baulastträger sei über einen Ausbau des Radwegnetzes entlang der Ritzenbütteler Straße zu sprechen, ergänzte Bürgermeisterin Regina Neuke. Die Ratsherren Wolf Rosenhagen und Harald Schöne, die nicht nur dem Lemwerderaner Gemeinderat angehören, sondern auch im Kreistag sitzen, versprachen, dem Thema in Brake Nachdruck zu verleihen.

Als Qualitätsstandards für Radwege erster und zweiter Ordnung führt das Konzept des Kommunalverbunds innerorts eine klare Trennung von Rad- und Fußverkehr, Wegbreiten von mindestens 1,60 Meter im Einrichtungsverkehr, „richtungstreue“ Radwegeführung (Radfahren nur auf der richtigen Seite), glatte Wegbeläge wie Asphalt, Beton oder Pflastersteine mit glatten Kanten, eine regelmäßige Reinigung sowie innerorts Beleuchtung auf.

Der Kommunalverbund wird noch in diesem Jahr einen Förderantrag für eine regionale Machbarkeitsstudie für schnelle Radverkehrsverbindungen an Bund und Metropolregion stellen. Er benötigt dafür die verbindliche Zusage der teilnehmenden Kommunen. Die Mitglieder des Finanz- und Planungsausschusses stimmten einstimmig dafür, dass sich die Gemeinde Lemwerder für 2021 und 2022 mit insgesamt 4000 Euro beteiligt.

Zur Sache

Vergleich verschiedener Verkehrsmittel

Im Stadtverkehr sind Verkehrsteilnehmer nach einer Erhebung des Umweltbundesamtes von 2014 mit einem „Normalfahrrad“ bis zu einer Distanz von 4,5 Kilometern (mit dem Pedelec sogar bis zu einer Strecke von 8,5 Kilometern) schneller unterwegs als mit motorisierten Verkehrsmitteln. Etwa 55 Prozent aller zurückgelegten Wege in der Region Bremen liegen nach Berechnungen des Kommunalverbundes Bremen/Niedersachsen unter fünf Kilometern, 71 Prozent der Wege finden in einem Radius von unter zehn Kilometern statt. Wo die Wege weiter sind, bietet sich nach Einschätzung des Kommunalverbundes die Kombination des Fahrrads mit anderen Verkehrsmitteln an. So werde die Erreichbarkeit von Zielen – ob Arbeitsplatz, Freizeitziel oder Einkaufsort – genauso verbessert wie die Erschließung von Orten, in denen die Haltestellen dünner gesät sind. Durch den Ausbau des Radverkehrsnetzes würden mehr Menschen unabhängig vom eigenen Auto. Mobilitätsstationen sollen den Umstieg zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln verbessern helfen.