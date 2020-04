Ilka Krüner-Reuß beantwortet einer Stadtteilbewohnerin aus sicherer Entfernung und vor der Tür ihre Fragen. (Christian Kosak)

Lüssum-Bockhorn. Die zwei Stehtische vor dem Eingang zum Haus der Zukunft an der Lüssumer Heide sind keine Vorboten einer ausgelassenen Feier. Sie stehen für die Kreativität der Mitarbeiter im Stadtteilmanagement Lüssum-Bockhorn. Denn hier, in der ersten Anlaufstelle für die Quartiersbewohner, hören die Mitarbeiter täglich von Problemen, sichten Briefe von Behörden, begegnen den Menschen, die mangels Informationen und Deutschkenntnissen vielfältige Befürchtungen haben. Die Stehtische dienen zur persönlichen Beratung, mit Sicherheitsabstand versteht sich. Und sie sollen im Quartier zeigen: „Wir sind für Euch da.“

Das sei laut Ilka Krüner-Reuß gerade in Zeiten der Corona-Krise ein ganz wichtiges Signal. Ilka Krüner-Reuß gehört innerhalb des Mehrgenerationenhauses zum sogenannten Haus der Familie, das wiederum zum Sozialzentrum Bremen-Nord gehört. Grundsätzlich geht es in ihren Beratungen um Erziehungsfragen, Problemen in Familie und Partnerschaft oder Beratung für Alleinerziehende. „Die Problematik ist nach wie vor die gleiche“, schildert Ilka Krüner-Reuß den allgemeinen Fragenkatalog, der täglich an die Mitarbeiter herangetragen wird.

Da geht es zum Beispiel um Behördenbriefe, „die ja auch zu Coronazeiten zugestellt werden“. Sei es aus mangelnden Deutschkenntnissen oder aufgrund umständlicher Behördensprache: „Wer nicht weiß, was darin geschrieben steht, braucht unsere Hilfe“. Post vom Jobcenter, Unterhaltsvorschuss oder der Antrag auf Kinderzuschuss, „oft gibt es da Terminsachen, die eben nicht so lange warten können“, macht Ilka Krüner-Reuß deutlich. Und: Telefonische Beratung schließe sich da häufig wegen mangelnder Sprachkenntnisse aus. „Außerdem müssen wir oft die Post erst einmal öffnen, um zu sichten und festzustellen, ob es sich um dringend zu erledigende Dinge handelt“, so Krüner-Reuß.

Alltagsprobleme, die das eingespielte Beratungsteam vor dem Kontaktverbot und der Corona-Krise gut im Griff hatte. Alltagsprobleme, die zu Zeiten der Corona-Krise kreatives Handeln erfordern. Zu dem Team gehören im Übrigen Andrea Hapke (Ankommen im Quartier), Ilka Krüner-Reuß (Frühberatungsstelle Nord und offene Beratung für Eltern), Pinar Türk (türkischsprachige Beratung), Heike Grochau (wegweisende Freundlichkeit), und seit Januar auch Mouad Galmoussi, für den die Gewoba an der Lüssumer Heide 38 eigens ein Büro zur Verfügung gestellt hat. Er spricht mehrere Sprachen, unter anderem arabisch. Zu den behördlichen Dingen gesellen sich Fragen rund um das Thema Corona-Pandemie: Wann öffnen Schulen und Kindergärten, wie kann ich die Zeit in meinen eigenen vier Wänden überbrücken, wie die Kinder beschäftigen, was darf ich, und was nicht? „Wir haben festgestellt, dass viele Menschen einen erheblichen Mangel an Informationen haben, insbesondere rund um das Thema Allgemeinverfügung“, sagt Ilka Krüner-Reuß. So gab es nicht wenige Quartiersbewohner, die gar nicht mehr vor die Tür gegangen seien, beziehungsweise nur eine Person zum einkaufen. „In einer Etagenwohnung ohne Balkon und Garten mit einer größeren Familie und kleinen Kindern eher schwierig“, weiß auch Quartiersmanagerin Heike Binne. „Insofern finde ich es wunderbar, dass über diese ,Stehtische-Variation‘ persönliche Beratungen und Informationsweitergabe möglich sind“, freut sich Heike Binne.

Wie das funktioniere, habe sich im Übrigen schnell herumgesprochen. So haben die Mitarbeiter an Bushaltestellen und rund um das Haus der Zukunft Zettel aufgehängt. Dort stehen in deutscher, englischer und arabischer Sprache die möglichen Ansprechpartner samt Telefonnummern. „Ich habe häufig beobachtet, das die Quartiersbewohner davon ein Foto mit dem Handy machen“, weiß Heike Binne. Ilka Krüner-Reuß und ihre Kollegen bekommen so telefonische Anfragen für einen persönlichen Beratungstermin. „Koordiniert wird die Vergabe der ,Stehtisch-Termine‘ über einen Laufzettel, der in der unteren Etage hängt“, erzählt Krüner-Reuß, die dafür so manches Mal mit dem Telefon durch das Haus laufen muss, um zu sehen, wann sie mit dem Ratsuchenden einen sicheren Platz vor dem Haus finden kann.

„Alles eine Behelfssituation“, gesteht Ilka Krüner-Reuß, „aber es funktioniert halt doch“. Zumal die Mitarbeiter, aber auch die Quartiersbewohner in diesen Zeiten ganz neue Werte und Möglichkeiten entdecken. „Beispielsweise wie glücklich sich die Bewohner im alten Teil des Lüssumer Rings schätzen können, die zur Wohnung auch noch einen Gartenanteil haben“, sagt Krüner-Reuß. „Glückliche Gartenfreunde“ wüssten nun den Wert solch einer Parzelle noch viel mehr zu schätzen.

Die Berater im Quartier versorgen die Ratsuchenden aber auch mit weiteren Informationen, geben Hilfestellungen oder greifen vermittelnd ein. „Ein größeres Thema sind in dieser Hinsicht Arzttermine, insbesondere bei den vielen Frauen aus Nigeria, die mit kleinen Kindern hier sind“, so Krüner-Reuß. So manches Mal kommen laut Krüner-Reuß Informationen bei den Quartiersbewohnern eben gar nicht an, oder das, was ankommt, ist ihnen nicht so richtig klar. „Überhaupt ist es schwierig, immer die richtige Informationsquelle zu finden, auch für einen Notdienst“, weiß Krüner-Reuß mittlerweile aus Erfahrung.

Das Beratungsteam kann insofern in vielen Bereichen weiterhelfen. Allerdings gebe es da auch Momente, die seien gar nicht einfach auszuhalten. Weder für die Ratsuchenden, noch für die Berater. „Vor allen Dingen Quartiersbewohner aus Nigeria und Syrien haben enorme Ängste“, erzählt Krüner-Reuß. Ängste, was mit ihren Verwandten passiert, die in den jeweiligen Heimatländern unter der Corona-Krise nicht nur mit dem tödlichen Virus kämpfen müssen, sondern auch durch Jobverlust und Ausgangssperren von diversen Problemen bis hin zur Hungersnot betroffen seien. Hilfe in solchen Fällen gestalte sich schwierig oder sei kaum möglich. „Da können wir ,nur‘ als verständnisvoller Zuhörer fungieren.“