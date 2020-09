Dem Bericht zufolge sind alle Angebote praktisch ausgebucht. Und täglich gibt es mehrere Nachfragen bei den Anbietern. (Jonas Güttler/DPA)

Berne/Lemwerder. Schwierig ist die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in weiten Teilen der Wesermarsch bereits jetzt. Und mit der demografischen Entwicklung zu einer immer älteren Bevölkerung wird auch die Anzahl der Menschen mit festgestelltem Pflegebedarf weiter steigen. Eine Weiterentwicklung der vorhandenen Pflegestruktur ist deshalb unbedingt notwendig. Das geht aus dem aktuellen Pflegebericht hervor, der dem Landkreis Wesermarsch dabei helfen soll, eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgungsstruktur sicherzustellen.

Insbesondere die Gemeinde Butjadingen sieht die Verfasserin des Berichts – die Kölner BFS Service GmbH – wegen der abnehmenden und starken Alterung der Bevölkerung sowie der langen Wege für die ambulante Versorgung vor einer großen Herausforderung. In Brake sei die Versorgungsstruktur im Vergleich mit dem übrigen Landkreis am besten ausgebaut. Berne und Lemwerder sind dem Bericht zufolge „in allen Bereichen der Versorgungsstruktur auffallend schlecht ausgestattet.“

Dabei lägen die nutzerbezogenen Eigenanteile der Bewohner deutlich unter dem Durchschnittswert, der für eine vollstationäre Versorgung fällig wird, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Pflegedienste gibt es in den beiden Gemeinden insgesamt drei, wovon einer auch schon mal 128 Pflegebedürftige ambulant versorgt. Sind sie am Limit, ist zumindest von Pflegediensten aus Bremen keine Entlastung zu erwarten. Laut Bericht versorgen diese Dienstleister keine Pflegebedürftigen im Landkreis Wesermarsch.

Der kritischste Punkt für die aktuelle und erst recht für die künftige Versorgung der pflegebedürftigen Menschen ist laut Bericht die Personalsituation – eine Feststellung, die Hans Schröder, Leiter Altenpflegeheims Kückens in Berne, nur bestätigen kann. „Bedürftigkeit gibt es genug. Die Heime vollzukriegen, ist kein Problem“, sagt der Altenpfleger mit über drei Jahrzehnten Berufserfahrung und spricht von ein bis zwei Anrufen am Tag, in denen nach freien Altenheimplätzen gefragt wird. Doch freie Plätze gebe es nicht.

Im Seniorenzentrum Burhave, das zum gleichen Unternehmen gehört, sei kürzlich ein vorhandenes Gebäude erweitert worden, lenkt Schröder den Blick in den Kreisnorden. Im Juli konnten die ersten Bewohner einziehen. Inzwischen seien die 26 zusätzlich geschaffenen Zimmer fast alle belegt. Die Personalbeschaffung sei dort etwas einfacher als in Berne, insgesamt sei sie im ländlichen Bereich jedoch ein großes Problem.

Personalmangel macht ratlos

In Lemwerder ist Bürgermeisterin Regina Neuke immerhin froh, dass das einzige verbliebene Altenheim seine Pflegeplätze zurzeit aufstockt. Wie berichtet, baut das Awo-Haus am See aus. Es wird um eine Tagespflege für 15 Gäste sowie 14 neue Einzelzimmer erweitert. Auf den Fachkräftemangel einzuwirken sei für Gemeinden jedoch schwer, sagt Neuke. „Da sind unsere Einflussmöglichkeiten begrenzt. Ich wüsste spontan nicht, wie wir das machen sollten.“

Eins steht fest: Die Nachfrage nach freien Plätzen im einzigen verbliebenen Seniorenheim in Lemwerder ist groß. „Ich habe schon Anfragen für die Tagespflege gehabt, da war der erste Spatenstich noch nicht erfolgt“, sagt Pflegedienstleiter Matthias Firme. Für die neuen Zimmer gebe es eine lange Warteliste. „Die Leute werden immer älter und man bekommt immer weniger Personal.“ Dabei spielt aus Sichts Firmes auch die abgelegene Lage Lemwerders eine Rolle. So stelle die Weser bei der Personalgewinnung eine Barriere dar. Hinzu kommt laut Firme, dass es manche Pflegefachkräfte, die in Lemwerder wohnen, zum Arbeiten nach Bremen zieht.

An der Bezahlung liegt das seiner Einschätzung nach übrigens nicht. „Nach dem, was man hört, ist die Bezahlung etwa gleich.“ Auch hält er nichts davon, neue Mitarbeiter mit einem „Startkapital“ zu locken, wie es seinen Angaben nach in der Branche durchaus vorkommt. Auf Dauer lasse sich das Personal auf diese Weise nicht binden, glaubt Firme. „Wir müssen mit etwas anderem punkten.“ Firme setzt darum auf das vorhandene Personal, auf einen respektvollen Umgang mit den Mitarbeitern und auf ein Team, das zusammenpasst. „Das Personal bleibt nur da, wenn es sich wohlfühlt. Dann fühlen sich die Bewohner auch automatisch wohl.“

Weil die Personalbeschaffung dennoch schwierig bleibt, begrüßen Heimleiter wie Schröder die Beschlüsse der Bundesregierung zur besseren Bezahlung in der Pflege vom Herbst 2019. Damit soll die rechtliche Grundlage geschaffen werden, einen von den Tarifpartnern ausgehandelten Vertrag für allgemeinverbindlich zu erklären. „Dann hätten wir endlich mal eine Kenngröße, um mit den Kostenträgern verhandeln zu können“, so Schröder. „Die Politik hat gemerkt, dass in der Vergangenheit viel Mist gebaut worden ist.“

Vor allem in den 1990er-Jahren seien vorhandene gute Strukturen kaputtgemacht worden, beklagt Schröder. „Der Markt stand im Vordergrund.“ Die kommunalen Träger, die sich an die Tarife im Öffentlichen Dienst halten mussten, seien in der Folge fast alle vom Markt verschwunden. „Aber was hat uns der ganze Fortschritt gebracht, wenn die Arbeit am Ende so unattraktiv ist, dass sie niemand mehr machen will?“, fragt sich der 61-Jährige. Viele Kolleginnen und Kollegen in seinem Alter seien wegen der schlechten Bedingungen und des Stresses längst ausgestiegen, Nachwuchs gebe es nicht genug.

Schröder spricht von etwa 20 Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Ausbildung an der Berufsfachschule der BBS Brake pro Jahr beenden. Es ist die einzige Altenpflegeschule in der Wesermarsch. Der Pflegebericht spricht deshalb auch von einer „begrenzten Kapazität“ und empfiehlt, die Wiederauflage der zwischenzeitlich eingestellten Pflegevorbereitungskurse für Migrantinnen zu prüfen. Außerdem sei zu überlegen, welche Unterstützung notwendig ist, um die Ausbildung im Landkreis zu stärken.

Daneben sollte sich der Landkreis laut Pflegebericht um das Potenzial niedrigschwelliger Dienstleistungen wie Hilfe im Haushalt, Betreuung und Alltagsbegleitung kümmern. Denn vor allem für die sehr ländlich geprägten Teile des Landkreises sei der Wunsch nach einer Versorgung zu Hause und innerhalb der Familie groß.

Weitere Informationen

Der Pflegebericht wird am Dienstag, 22. September, im Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistages vorgestellt und beraten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16.30 Uhr im Kreishaus.