Bernd Bremermann ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit gestorben. (FR)

Der ehemalige Bürgermeister von Berne, Bernd Bremermann, ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigten Mitglieder des Bürgerforums Berne und der derzeitige Berner Bürgermeister Hartmut Schierenstedt. Der 67-jährige Bremermann war bis zuletzt als Ratsmitglied in der Gemeinde aktiv. Noch als SPD-Mitglied hatte er 1996 den Chefsessel im Berner Rathaus übernommen. Dreimal wurde der Mann aus Hekeln mit überwältigender Mehrheit ins Bürgermeisteramt gewählt, doch in der dritten Amtsperiode wurde es für ihn schwierig, 2009 verlor er seinen Bürgermeisterposten.

Bernd Bremermann gab nicht auf, er wollte weiter für Berne tätig sein, aber nach eigenem Bekunden "nicht mehr als Bürgermeister". Vier Monate nach seiner Abwahl war er damit beschäftigt, einen politischen Verein, das Bürgerforum Berne, aus der Taufe zu heben, dessen Vorsitzender er wurde. Und bei der Gemeinderatswahl im September 2011 in Berne musste dann die SPD erdrutschartige Verluste hinnehmen. Klarer Nutznießer dieser Verluste wurde das Bürgerforum Berne. Der frühere Berner Bürgermeister erreichte 415 Stimmen – genügend, um im neuen Gemeinderat dabei zu sein.

Damit blieb Bremermann, der 1967 in Berne als Verwaltungsangestellter begann, alle Prüfungen ablegte, von 1975 bis 1987 die Beamtenlaufbahn in Berne einschlug und im November 1991 seine politische Laufbahn als Mitglied des Rates Berne begann, seiner Heimatgemeinde bis zuletzt treu. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.