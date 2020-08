Im Rahmen der Bücherwochen entstehen neue Lesebücher und Anthologien, es wird geschrieben und vorgelesen. (Jan Woitas)

Berne. Fast könnte man sagen: Wie gut, dass es die Berner Bücherwochen "nur" alle zwei Jahre gibt. Denn, was 2020 nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen wäre, das soll 2021 mit Neuerungen und verschiedenen Höhepunkten Berne erneut weit über die Grenzen hinaus ins Gespräch bringen: vier Monate Programm bei den achten Berner Bücherwochen. Wie berichtet ist 2021 das zentrale Motto einem Aufsatz des 1934 von den Nazis ermordeten Schriftstellers Erich Mühsam entnommen: "Seid Menschen! Habt Herz!", "Nolo heißt: ich will nicht" und „Kein Knirschen der Wut stört die Hast der Geschäfte" ("Vom Mensch Sein und Herz haben, vom sich Verweigern und Empören"). Diesem Themenkreis widmen sich in unterschiedlichen Akzenten die für 2021 geplanten Buch-Neuerscheinungen.

Das sind die traditionell weltweit ausgeschriebene Anthologie „Vom Mensch Sein und Herz haben, vom sich Verweigern und Empören“ und das Landkreis-Lesebuch „Sei Mensch! Hab Herz!“, an dem sich erstmals Schreibinteressierte aus der Wesermarsch und aus dem Landkreis Oldenburg beteiligen können. Auch Bewerber-Zuschriften aus der Stadt Oldenburg und aus Bremen werden berücksichtigt. Kooperationspartner sind die Kreisarbeitsgemeinschaften Wesermarsch und Landkreis Oldenburg der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB).

Völlig neu ist ein Senioren-Buchprojekt in Zusammenarbeit mit den Altenkreisen der evangelischen Kirchengemeinden Berne und Warfleth. Der Arbeitstitel lautet: „Umarmungen – Weißt Du noch?“ Außerdem geht das ebenfalls fest zur Bücherwoche gehörende Schülerbuchprojekt neue Wege, mit neuen Partner-Schulen, teils auch außerhalb der Wesermarsch. Geplant sind Bücher mit Schülerinnen und Schülern der Heinrich-von-Oytha-Schule Altenoythe (Oberschüler und Förderschüler), der Berufsbildenden Schule Brake und des Schulzentrums Elsfleth. Die Schülerbuchprojekte werden von Alfred Büngen, Germanist und ausgebildeter Gymnasiallehrer, betreut. In dem von ihm geleiteten Geest-Verlag werden auch 2021 wieder alle Bücher der Berner Bücherwochen veröffentlicht werden.

Die Berner Bücherwochen lassen es mit dem Erstellen neuer Bücher nicht bewenden. Autorinnen und Autoren, deren Texte in einem der drei Bücher aufgenommen werden, haben im Lauf der vier Bücherwochen-Monate (September bis Dezember 2021) etliche Gelegenheiten, die eigenen Texte persönlich dem Publikum vorzustellen.

Daneben stehen Lesungen und Vorträge prominenter Zeitgenossen auf der Agenda. Unter anderem wird in Berne die Schriftstellerin und Schauspielerin Renan Demirkan (Grimme-Preis, Demokratie-Preis, Bundesverdienstkreuz, Goldene Kamera) zu erleben sein. Mit von der Partie sind ebenfalls die Historikerin Ulrike Migdal (Kulturpreis von Deutschlandradio Kultur), die Schriftstellerin und Philologin Katharina Körting, der freie Journalist und Buchautor Manfred Kriener (ausgezeichnet unter anderem mit dem Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe und dem Nachhaltigkeitspreis für Printjournalismus), der Arzt und Sozialwissenschaftler Professor Gerhard Trabert, der Sänger, Schriftsteller und Mühsam-Biograf Markus Liske, der Sprecher der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“, Karsten Krogmann, sowie Björn Thümler, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur.

Gerhard Trabert hat die Berner Bücherwochen nach Angaben von Organisator Reinhard Rakow bereits bei den vergangenen Auflagen wiederholt besucht. Der mit seinem Engagement für Flüchtlinge und Obdachlose bekannt gewordene „Straßen-Doc“ ist Träger der höchsten Auszeichnung der Bundesärztekammer, der Paracelsus-Medaille, und aktueller „Hochschullehrer des Jahres“. Erstmals mit dabei ist Publikumsliebling Renan Demirkan. Der ehemalige Tatort-Star wirkt gleich dreifach mit: in einer Braker Schule, im Publikumsgespräch in der Berner Kulturmühle und mit einer Lesung in der Warflether Kirche.

Klassische Konzerte liefern zu den Berner Bücherwochen das Rahmenprogramm. In der Warflether Kirche am Deich gibt es gleich vier Mal die Gelegenheit, daran teilzunehmen. Auftreten wird unter anderem das vielfach ausgezeichnete Ardeo Quartett aus Paris, das eine ungewöhnliche Fassung von Bachs Goldberg-Variationen darbieten wird.

Initiator Reinhard Rakow ist sich auch in Zeiten der Corona-Krise sicher: „Die achten Berner Bücherwochen beginnen mit der Eröffnungsveranstaltung am 11. September 2021 und schließen am 11. Dezember mit der Abschlussveranstaltung.“ In deren Rahmen sollen auch die besten Beiträge zur „großen Anthologie“ vorgestellt und ausgezeichnet werden. Für den 10. Dezember 2021 ist die Würdigung der besten Beiträge der weiteren Buchprojekte geplant.

Mit Buchpremieren, Abschlussveranstaltungen sowie Schreibwerkstätten in Berne, Brake, Elsfleth, Friesoythe, Huntlosen, Nordenham und Ovelgönne und mit Vorträgen und Lesungen in Warfleth und Ganspe bespielen die Berner Bücherwochen in ihrer achten Auflage den Großraum Nordwest erstmals nicht nur mit ihren literarischen Mitmach-Aktionen, sondern auch mit Veranstalter-Präsenz vor Ort, so Rakow.

Insgesamt mehr als 20 Veranstaltungen in vier Monaten sollen den kulturellen Terminkalender im Herbst des kommenden Jahres füllen. Geplant ist zudem ein krönendes Finale wie schon 2019: ein Klavierkonzert des weltweit gefeierten Pianisten Alexei Grynyuk soll am 12. Dezember 2021 die Bücherwochen schließen. In der Kirche Warfleth wird Alexei Grynyuk dann Werke von Schubert, Liszt und Rachmaninow spielen.

Informationen zu den Schreibwettbewerben erteilt Reinhard Rakow unter der Telefonnummer 0 44 06 / 92 00 46. Texte können ab sofort bis zum 12. Juni kommenden Jahres eingereicht werden.