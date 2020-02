Von den fünf Millionen Euro, die die Gemeinde Berne in diesem Jahr ausgeben will, wird unter anderem der Ausbau der Industriestraße finanziert. (Christian Kosak)

Berne. Die Gemeinde Berne will in diesem Jahr rund fünf Millionen Euro investieren. Nutznießer wird insbesondere die Ortschaft Ganspe sein, wo sowohl in den Ausbau der Industriestraße als auch in die Sanierung der Sporthalle investiert wird. Zudem soll es eine neue Bushaltestelle an der Deichstraße geben.

Weiteres Geld nimmt die Gemeinde für den Neubau einer Ollenbrücke in Dreisielen und Grundstückskäufe für die Erweiterung des Gewerbegebiets Ranzenbüttel in die Hand. Ferner sollen im Jahr 2020 die Breitbandversorgung ausgebaut und die Sanierung des historischen Ortskerns weiter vorangetrieben werden.

Mithilfe der Gewerbesteuer, die Gemeindekämmerin Anke Egenhoff mit 3,2 Millionen Euro kalkuliert hat, kann einiges finanziert werden. Dazu kommen noch Einnahmen aus den Grundsteuern A und B in Höhe von gut einer Million Euro. Die Grundsteuern werden für private sowie für Agrar-Grundstücke erhoben. Der Einnahmenseite steht die Kreisumlage in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro als großer Ausgabenposten gegenüber. Kreisumlage zahlen alle Kommunen entsprechend ihrer Steuerkraft. Sie decken damit den Finanzbedarf des Landkreises.

Durch langfristig geplante, bereits genehmigte Finanzmittel, müssen nicht alle Investitionen fremdfinanziert werden. Dennoch rechnet Anke Egenhoff mit einem Kreditbedarf von bis zu 2,8 Millionen Euro. Dadurch würde die Gemeinde Berne von 2020 bis 2023 einen Schuldenberg von 4,49 Millionen Euro vor sich herschieben. Die Kämmerin ist aber zuversichtlich, dass die Gemeinde – wenn alles nach Plan läuft – ab 2022 mit der Entschuldung beginnen kann.

Insgesamt hatte die Verwaltung dem Finanzausschuss einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bezifferte Anke Egenhoff auf 3900 Euro. Dieser Überschuss reduzierte sich in der Sitzung indes, denn dem Ausschuss lagen einige Anträge von Vereinen und Institutionen vor.

Den Mietzuschuss in Höhe von 1800 Euro, den die Lebensmittelausgabestelle „Radieschen“ in jedem Jahr beantragt, hatte die Kämmerin schon im Haushalt berücksichtigt, ebenso die mobilen Toiletten auf der Juliusplate und beim Rastplatz in Weserdeich, dazu anteilige 4000 Euro an das CVJM-Sozialwerk Wesermarsch für die Betreuung von Kindern während der Oster- und Herbstferien – alles freiwillige Leistungen der Gemeinde, die kein Gesetz abdeckt.

Wie im Vorjahr bedachte der Finanzausschuss auch 2020 wieder den Förderverein Arbeitslosenzentrum (ALZ) Brake Wesermarsch, der die Verwendung der Mittel in seinem Antrag transparent dargestellt hatte. Danach hatten 65 Menschen aus Berne 2019 seine Beratungsangebote in Anspruch genommen. Nach einem Vorschlag der CDU hätte der Ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werks Wesermarsch 1000 Euro aus Berne erwarten können. Aber SPD und Bürgerforum beklagten das Fehlen von Zahlen. So einigte sich der Ausschuss auf einen Zuschuss von 500 Euro für 2020.

Die DLRG Stedinger Land hatte eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten von rund 6500 Euro für ein Unterwasser-Sonar-Suchgerät beantragt und gleichlautende Anträge an die Gemeinde Lemwerder und die Stadt Elsfleth gestellt. Das Gerät ermöglicht die flächige Suche nach untergegangenen Fahrzeugen in der Weser. Im Norden des Landkreises besitzt nur noch die DLRG Butjadingen so ein Suchgerät. Der Ausschuss hielt die Anschaffung für wichtig, um auch in der südlichen Wesermarsch einen schnellen Zugriff darauf zu haben. Er genehmigte 2000 Euro.

2020 will die Gemeinde zwei Vollzeit-Erzieherinnen für eine zusätzliche Gruppe in der Kita Berne einstellen und zwei Stellen für die Nachmittagsbetreuung montags und freitags in den beiden Grundschulen schaffen. Geplant sind außerdem vier geförderte Stellen für Sozialassistenten in Teilzeit. Anke Egenhoff stellte allerdings klar: „Wenn die Höhe der Gewerbesteuer nicht erreicht wird, müssen Einstellungen – bis auf die der beiden neuen Erzieher – hinausgezögert werden.“