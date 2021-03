Schwanewede. Die Beitragssatzung für den Straßenausbau in der Gemeinde Schwanewede bleibt erstmal bestehen. Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft hat in seiner Sitzung am Dienstag einen Beschluss über einen Antrag der SPD-Fraktion zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen vertagt. Die von der Verwaltung zu dem Thema vorgelegten Informationen reichten dem Fachausschuss nicht aus, um eine Entscheidung zu treffen. In einer künftigen gemeinsamen Sitzung des Finanzausschuses mit dem Ausschuss für Bau für Feuerschutz soll die Verwaltung weitere Informationen nachliefern.

Die SPD-Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass mit der Abschaffung der Beiträge Rechtssicherheit für Bürgerinnen und Bürger hergestellt werde. Hintergrund: Die Beitragssatzung für den Straßenausbau in der der Gemeinde Schwanewede ist seit vielen Jahren ausgesetzt, weil sie rechtliche Mängel aufweist. Seit 2004 hat die Gemeinde keine Beiträge mehr von den Bürgern erhoben. Straßensanierungen seien seitdem vom Gesamthaushalt gedeckt worden, erklärte Kämmerer Christian-Malte Klinz. Bei einer Abschaffung der Satzung würde sich demnach nichts ändern, da die Bürger schon jetzt bei Straßensanierungen nicht zur Kasse gebeten werden.

Die Befürchtung der SPD: Mehrfach sei darüber gesproche worden, die Satzung rechtssicher zu reformieren, um wieder Anliegerbeiträge eintreiben zu können. Mit ihrem Antrag will die Fraktion das verhindern. Anlieger sollen nicht mehr fürchten, zahlen zu müssen, wenn die Straße vor ihrem Haus saniert werde, heißt es vonseiten der Sozialdemokraten. Sie stehen auf dem Standpunkt: Die Sanierung von Straßen und Wegen sei von der Gemeinde zu leisten. Besonders ältere und junge Menschen gerieten durch die Beiträge schnell in Existenznot, da es sich häufig um Beträge im fünfstelligen Bereich handele. Bedenken, die auch Bürger in der Ausschuss-Sitzung anhand von Beispieln aus ihrem Umfeld vortrungen.

Andrea Hecht von der Fraktion Bündnis 90/Grüne meinte: „Man muss darüber diskutieren, was gerecht und nicht gerecht ist.“ Aus ihrer Sicht hätten die Menschen, vor deren Haus eine Straße erneuert werde, auch einen Vorteil: Ihre Immobilie werde dadurch aufgewertet. Außerdem gebe es Wege und Straßen, die vor allem von der Landwirtschaft genutzt würden und dadurch anfälliger für Schäden seien. Bei einer Abschaffung der Satzung müsste die gesamte Gemeinde für die Kosten einer Sanierung aufkommen. Die Verwaltung solle erstmal darstellen, welche Folgen eine Abschaffung oder eine rechtliche Anpassung der Satzung habe.

Im Ausschuss wurde darauf hingewiesen, dass einige Gemeinden nach der Abschaffung von Straßenaubaubeiträgen die Grundsteuer erhöht hätten. Beispiel dafür ist die Gemeinde Ritterhude, die im Jahr 2020 ihre Straßenbaubeiträge abgeschafft und im Gegenzug dafür die Grundsteuer B anhob - au fden höchsten Grundsteuer-Hebesatz in ganz Niedersachsen, wie der Bund der Steuerzahler anprangerte. Eine solche Situation wolle man in Schwanewede vermeiden, war sich der Fachausschuss einig.l

Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Gemeinde. Kämmerer Christian-Malte Klinz betonte, dass Schwanewede im Vergleich mit anderen Kommunen gut durch das vergangene Jahr gekommen sei. „Die Entwicklung der Gemeindefinanzen für das Jahr 2021 ist schwer vorherzusehen. Aber erstmal können wir Ruhe bewahren.“ Es habe zwar weniger Einnahmen etwa bei der Einkommens- oder Gewerbesteuer gegeben. Die Ausfälle konnten laut Klinz durch Mehreinnahmen an anderen Stellen im Haushalt ausgeglichen werden Im Dezember habe die Gemeinde zusätzlich ein Darlehen aufgenommen. Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass wie schon in den vergangenen Jahren auch für 2022/2023 ein Doppelhaushalt aufgestellt werden soll.

Zur Sache

Konzessionsvertrag mit EWE

Weiteres Thema im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen war ein Konzessionsvertrag für Strom und Erdgas mit dem Energieunternehmen EWE. Der bestehende Vertrag läuft im Oktober 2022 aus. Mit einer Enthaltung hat der Ausschuss einen neuen Vertrag mit 20 Jahren Laufzeit beschlossen. Einwände hatten die Grünen: Sie merkten an, dass es keine Möglichkeiten zur Veränderung oder Anpassung an neue Umstände gäbe, wenn der Vertrag 20 Jahre läuft. Sie forderten eine Laufzeit von zehn Jahren. Dagegen sprachen sich die übrigen Mitglieder aus. Bei einer kürzeren Laufzeit müsse es ein Vergabeverfahren mit anderen Mitbewerbern geben, hieß es zur Begründung.