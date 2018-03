Björn Thümler und Deichschäfer Fred Wachsmuth (von links) sprechen über den festgestellten Wolfsriss und die Konsequenzen, die beide daraus ziehen möchten. (Sebi Berens)

Der Himmel ist trüb. Fred Wachsmuths Stimmung ist es auch. Die Deichschäferei des Moorhausers befindet sich kaum 100 Meter entfernt vom zu Elsfleth gehörenden Ort Paradies. Ein Paradies ist das Fleckchen Erde tatsächlich, sagt Wachsmuth, ein Paradies für den Wolf. "Der findet hier einen reich gedeckten Tisch." Wachsmuth beklagt den jüngsten Fall eines Wolfsrisses in der Wesermarsch. Ein amtliches Dokument bestätigt ihm: Das Schaf, das er am 12. Februar mit einer klaffenden Wunde in der Schulter tot auf einer seiner Weiden im Ortsteil Fuchsberg gefunden hat, ist von einem Wolf gerissen worden.

100 Tiere liefen in der Nacht, als der Wolf kam, auf der Weide in Fuchsberg. Das Raubtier hat offensichtlich ausgiebig nach dem leckersten Bissen gesucht. Drei weitere Schafe hätten Kehlbisse aufgewiesen, berichtet der Schäfer. Die drei Tiere seien ihm dann im Stall ebenfalls verendet. Zwei weitere starben, weil sie auf der Flucht vor dem Wolf in einen Graben fielen und ertranken.

Entschädigung zu gering

Da der Wolf nun auch amtlich als Täter nachgewiesen ist, erhält der Deichschäfer wohl eine Entschädigung. Ein geringer Trost. "Ich will keine Entschädigung, sondern meine Schafe in Sicherheit wissen", sagt der Elsflether. Die Entschädigung in Höhe von 250 Euro könne niemals den tatsächlich entstandenen Schaden wiedergutmachen. Betrachte man den reinen Schlachtpreis, komme man auf eine ähnliche Summe. Sogar auf mehr, denn der Schäfer kalkuliert mit 150 Euro Schlachtprämie pro Tier. Die Entscheidung, ob die Entschädigung für alle bei dem Vorfall ums Leben gekommenen Schafe greift, steht noch aus.

Doch die Rechnung geht laut Wachsmuth auch dann nicht auf. Die Schafe, die der Wolf in besagter Nacht tötete, waren junge, weibliche Zuchttiere. Sie hätten im Regelfall sechs Jahre lang Nachwuchs das Leben geschenkt. Wachsmuth und seine Berufskollegen kalkulieren mit durchschnittlich eineinhalb Lämmern pro Mutterschaf und Jahr. Bei einem Schlachtpreis von 150 Euro pro Tier, kommt Wachsmuth so auf einen Betrag von 1350 Euro (neun Lämmer à 150 Euro), der ihm allein durch den einen Riss durch die Lappen geht. Die übrigen verendeten Tiere kommen noch hinzu.

Wesermarsch soll wolfsfrei bleiben

Der materielle Schaden ist nicht alles. "Ich kann seit vier Wochen nicht mehr richtig schlafen, weil ich immer horche, ob draußen etwas los ist", berichtet der Schäfer. Deshalb plädiert er unverhohlen für einen Abschuss der Wölfe. Damit steht er nicht allein. Zahlreiche Nutztierhalter und Politiker teilen diese Meinung. "Wölfe, die im Küstenbereich auftauchen, müssen entnommen werden", sagt beispielsweise der CDU-Landtagsabgeordnete, Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler. Am Montagmorgen stattete der Berner dem Deichschäfer einen Besuch ab. Ob die "Entnahme" letztlich die Umsiedlung, Vergrämung oder den Abschuss der Wölfe bedeutet, ist ihm gleich. Nur eines steht für Thümler fest: Die Wesermarsch muss wolfsfrei bleiben.

Mit frei herumziehenden Wölfen würde über kurz oder lang kein Deichschäfer mehr das Risiko eingehen wollen, seine Tiere als Trippelwalze einzusetzen. Die aber ist wichtig für den Schutz vor Sturmfluten. Die Schafe halten das Gras auf den Deichen kurz und verfestigen mit ihren kleinen Hufen den Untergrund. In den Niederlanden habe man bereits begonnen, "schwarze Deiche" zu bauen. Die Schutzwälle aus Beton sähen nicht schön aus. Des Weiteren bestehe die Gefahr von sogenannten Grundbrüchen, sodass der Deich an einigen Stellen versacken könnte, befürchtet Thümler.

Der Christdemokrat weiß in der Causa Wolf seinen sozialdemokratischen Ministerkollegen Olaf Lies an seiner Seite. Der niedersächsische Umweltminister hatte die Sorgen der norddeutschen Nutztierhalter kürzlich dem Direktor der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, Rosa Delgado, vorgestellt. Dieser habe sich gegenüber den "Herausforderungen, die die niedersächsische Kulturlandschaft mit der Weidetierhaltung auf den Deichen oder in der Lüneburger Heide mit sich bringt, interessiert und aufgeschlossen" gezeigt, teilt Lies in einer Presseerklärung mit. Die EU-Kommission habe ihre Unterstützung für ein einheitliches Monitoring der Wolfspopulation zwischen Polen und Deutschland zugesagt.

Dieses Monitoring sieht Björn Thümler als wichtiges Instrument an. Wenn sich die Wolfspopulation in Deutschland nachweislich gut erholt hat, gebe es die Chance, das Raubtier von der Liste der streng geschützten Arten in eine weniger streng geschützte Liste zurückzustufen und ihn gegebenenfalls zu bejagen. "Das muss aber erst auf europäischer und nationaler Ebene geregelt werden, bevor es auf Länderebene geregelt werden kann", weiß der Politiker um die Zeit, die dabei ins Land zieht.

Schutzmaßnahmen nicht praktikabel

Thümler und Wachsmuth kennen die empfohlenen Schutzmaßnahmen vor dem Wolf. Beide halten die Empfehlungen für nicht praktikabel. Demnach müssten die gesamten Deiche der Wesermarsch auf Land- und Wasserseite neu eingezäunt werden. Sowohl in die Höhe als auch mit Schutz gegen Untergrabungen. Zudem empfiehlt der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Herdenschutzhunde. Deren Ausbildung und Unterhalt seien extrem teuer, sagt Wachsmuth, zumal ein Hund nicht alleine gehalten werden solle. Des Weiteren befürchtet der Schäfer, dass ein Herdenschutzhund seine Herde nicht nur vor Wölfen, sondern auch vor Touristen "beschützen" würde. Dem widerspricht Hundetrainer Gregor Drapinski ebenso wie die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Sowohl in den Schweizer Alpen als auch in den Pyrenäen würden seit mehr als zwei Jahrzehnten Herdenschutzhunde eingesetzt. Ohne besondere Vorkommnisse. Tafeln mit Verhaltensmaßregeln klärten Touristen über Begegnungen mit den Hunden auf.

Nicola Gölzner vom Wolfscenter Dörverden betont, dass Schutzzäune und Herdenschutzhunde die sichersten Varianten seien, Nutztiere zu schützen. Der Wolf sei ein "absoluter Energiesparer" und überspringe Zäune im Normalfall nur dann, wenn er in Panik gerate. Sie weist zudem darauf hin, dass ein Ausgleich für vom Wolf gerissene Tiere nur dann gezahlt werde, wenn alle empfohlenen Schutzmaßnahmen eingehalten würden.